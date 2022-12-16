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В нескольких регионах Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 16.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В нескольких регионах Украины прогремели взрывы
В нескольких регионах Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 16.12.2022
В нескольких регионах Украины прогремели взрывы
В украинских городах слышны взрывы, Харьков и Полтава полностью обесточены, сообщают местные власти и СМИ. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T09:57
2022-12-16T11:59
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
киевская область
украина
харьковская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В украинских городах слышны взрывы, Харьков и Полтава полностью обесточены, сообщают местные власти и СМИ.Позднее он сообщил также о взрывах в Днепровском и Голосеевском районах города.В украинской столице начались перебои с электричеством."Во время утренней ракетной атаки повреждены объекты энергетики на востоке и юге страны &lt;...&gt; Возможно падение объемов генерации. Происходят аварийные отключения света", — пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на главу Минэнерго Украины Германа Галущенко."Харьков обесточен, но работают все "Пункты несокрушимости", где можно согреться, подзарядить телефон, там есть горячий чай и интернет", — говорится в публикации мэра Харькова Игоря Терехова.Он подчеркнул, что удары наносятся по инфраструктурным объектам.О двух мощных взрывах в Днепропетровске пишет УНИАН со ссылкой на живущего в городе депутата Рады Максима Бужанского.Губернатор Одесской области Максим Марченко информирует, что "в других областях уже есть прилеты по энергетической инфраструктуре".Отопление и свет пропали также в Кременчуге Полтавской области.По данным издания "Страна.UA", взрывы слышны в Киеве, Кривом Роге, Запорожье, Виннице, Днепропетровской, Кировоградской, Тернопольской областях. По всей территории Украины объявлена воздушная тревога.Российские вооруженные силы 10 октября начали наносить ракетные удары по украинским объектам системы военного управления, оборонного комплекса и связанной с ними энергетической инфраструктурой. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту и нападения на другие гражданские объекты в России, за которыми, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, почти половина энергетической системы страны выведена из строя.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221215/ukraina-1838849722.html
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харьков
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в мире, харьков, киевская область, украина, харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Киевская область, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
09:57 16.12.2022 (обновлено: 11:59 16.12.2022)
 
В нескольких регионах Украины прогремели взрывы

Мэр Харькова заявил о взрывах в городе, СМИ сообщили о взрывах в Киевской области

© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKYУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKY
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В украинских городах слышны взрывы, Харьков и Полтава полностью обесточены, сообщают местные власти и СМИ.
"Взрывы в Деснянском районе столицы. Все службы едут на место. Оставайтесь в укрытиях", — написал мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Позднее он сообщил также о взрывах в Днепровском и Голосеевском районах города.
В украинской столице начались перебои с электричеством.
"Во время утренней ракетной атаки повреждены объекты энергетики на востоке и юге страны <...> Возможно падение объемов генерации. Происходят аварийные отключения света", — пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на главу Минэнерго Украины Германа Галущенко.
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"Харьков обесточен, но работают все "Пункты несокрушимости", где можно согреться, подзарядить телефон, там есть горячий чай и интернет", — говорится в публикации мэра Харькова Игоря Терехова.
Он подчеркнул, что удары наносятся по инфраструктурным объектам.
О двух мощных взрывах в Днепропетровске пишет УНИАН со ссылкой на живущего в городе депутата Рады Максима Бужанского.
Губернатор Одесской области Максим Марченко информирует, что "в других областях уже есть прилеты по энергетической инфраструктуре".

"Полтава без электроэнергии. Пока мы остаемся без электроснабжения. Выключите все электроприборы", — призвал жителей города глава Полтавского горсовета Александр Мамай.

Отопление и свет пропали также в Кременчуге Полтавской области.
По данным издания "Страна.UA", взрывы слышны в Киеве, Кривом Роге, Запорожье, Виннице, Днепропетровской, Кировоградской, Тернопольской областях. По всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
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Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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