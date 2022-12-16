09:57 16.12.2022 (обновлено: 11:59 16.12.2022)
В нескольких регионах Украины прогремели взрывы
Мэр Харькова заявил о взрывах в городе, СМИ сообщили о взрывах в Киевской области
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В украинских городах слышны взрывы, Харьков и Полтава полностью обесточены, сообщают местные власти и СМИ.
"Взрывы в Деснянском районе столицы. Все службы едут на место. Оставайтесь в укрытиях", — написал мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Позднее он сообщил также о взрывах в Днепровском и Голосеевском районах города.
В украинской столице начались перебои с электричеством.
"Во время утренней ракетной атаки повреждены объекты энергетики на востоке и юге страны <...> Возможно падение объемов генерации. Происходят аварийные отключения света", — пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на главу Минэнерго Украины Германа Галущенко.
"Харьков обесточен, но работают все "Пункты несокрушимости", где можно согреться, подзарядить телефон, там есть горячий чай и интернет", — говорится в публикации мэра Харькова Игоря Терехова.
Он подчеркнул, что удары наносятся по инфраструктурным объектам.
О двух мощных взрывах в Днепропетровске пишет УНИАН со ссылкой на живущего в городе депутата Рады Максима Бужанского.
Губернатор Одесской области Максим Марченко информирует, что "в других областях уже есть прилеты по энергетической инфраструктуре".
"Полтава без электроэнергии. Пока мы остаемся без электроснабжения. Выключите все электроприборы", — призвал жителей города глава Полтавского горсовета Александр Мамай.
Отопление и свет пропали также в Кременчуге Полтавской области.
Российские вооруженные силы 10 октября начали наносить ракетные удары по украинским объектам системы военного управления, оборонного комплекса и связанной с ними энергетической инфраструктурой. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту и нападения на другие гражданские объекты в России, за которыми, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.