https://ria.ru/20221216/kharkov-1839070654.html

В нескольких регионах Украины прогремели взрывы

В нескольких регионах Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 16.12.2022

В нескольких регионах Украины прогремели взрывы

В украинских городах слышны взрывы, Харьков и Полтава полностью обесточены, сообщают местные власти и СМИ. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T09:57

2022-12-16T09:57

2022-12-16T11:59

специальная военная операция на украине

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харьковская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В украинских городах слышны взрывы, Харьков и Полтава полностью обесточены, сообщают местные власти и СМИ.Позднее он сообщил также о взрывах в Днепровском и Голосеевском районах города.В украинской столице начались перебои с электричеством."Во время утренней ракетной атаки повреждены объекты энергетики на востоке и юге страны <...> Возможно падение объемов генерации. Происходят аварийные отключения света", — пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на главу Минэнерго Украины Германа Галущенко."Харьков обесточен, но работают все "Пункты несокрушимости", где можно согреться, подзарядить телефон, там есть горячий чай и интернет", — говорится в публикации мэра Харькова Игоря Терехова.Он подчеркнул, что удары наносятся по инфраструктурным объектам.О двух мощных взрывах в Днепропетровске пишет УНИАН со ссылкой на живущего в городе депутата Рады Максима Бужанского.Губернатор Одесской области Максим Марченко информирует, что "в других областях уже есть прилеты по энергетической инфраструктуре".Отопление и свет пропали также в Кременчуге Полтавской области.По данным издания "Страна.UA", взрывы слышны в Киеве, Кривом Роге, Запорожье, Виннице, Днепропетровской, Кировоградской, Тернопольской областях. По всей территории Украины объявлена воздушная тревога.Российские вооруженные силы 10 октября начали наносить ракетные удары по украинским объектам системы военного управления, оборонного комплекса и связанной с ними энергетической инфраструктурой. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту и нападения на другие гражданские объекты в России, за которыми, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, почти половина энергетической системы страны выведена из строя.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221215/ukraina-1838849722.html

https://ria.ru/20221214/ukraina-1838630316.html

https://ria.ru/20221215/energetika-1839000685.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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