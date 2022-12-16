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Суд Перу назначил Кастильо 18 месяцев предварительного заключения - РИА Новости, 16.12.2022
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Суд Перу назначил Кастильо 18 месяцев предварительного заключения
Суд Перу назначил Кастильо 18 месяцев предварительного заключения - РИА Новости, 16.12.2022
Суд Перу назначил Кастильо 18 месяцев предварительного заключения
Суд принял решение о предварительном заключении на 18 месяцев для экс-президента Перу Педро Кастильо по делу о мятеже, следует из постановления суда. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T04:21
2022-12-16T04:32
в мире
педро кастильо
андрес мануэль лопес обрадор
перу
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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 дек - РИА Новости. Суд принял решение о предварительном заключении на 18 месяцев для экс-президента Перу Педро Кастильо по делу о мятеже, следует из постановления суда."Экс-президент Педро Кастильо приговаривается к 18 месяцам предварительного заключения по делу о мятеже", - говорится в решении.Суд посчитал, что если Кастильо останется на свободе, есть большой риск его побега ввиду обсуждения с Мексикой возможности получения политического убежища.При этом в отношении экс-главы совета министров Анибаля Торреса, также обвиняемого в мятеже, суд принял решение об обязательной явке в правоохранительные органы с ограничениями.Ранее мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что Кастильо после вынесения импичмента обратился к Мексике с просьбой о политическом убежище. МИД Мексики сообщал, что начал консультации с Перу об убежище для экс-президента.Занимавший пост президента Перу Кастильо 7 декабря распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение о его отставке. Вооруженные силы и полиция высказались против решения президента, политик был задержан по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями и помещен под арест на семь суток. Вице-президент Перу Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной-президентом страны, предложив провести досрочные выборы президента в 2024 году.
https://ria.ru/20221215/vybory-1839011337.html
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в мире, педро кастильо, андрес мануэль лопес обрадор, перу, мексика
В мире, Педро Кастильо, Андрес Мануэль Лопес Обрадор, Перу, Мексика
04:21 16.12.2022 (обновлено: 04:32 16.12.2022)
 
Суд Перу назначил Кастильо 18 месяцев предварительного заключения

Суд назначил экс-президенту Перу Кастильо 18 месяцев предварительного заключения

© AP Photo / Martin MejiaПрезидент Перу Педро Кастильо
Президент Перу Педро Кастильо - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© AP Photo / Martin Mejia
Президент Перу Педро Кастильо. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 дек - РИА Новости. Суд принял решение о предварительном заключении на 18 месяцев для экс-президента Перу Педро Кастильо по делу о мятеже, следует из постановления суда.
"Экс-президент Педро Кастильо приговаривается к 18 месяцам предварительного заключения по делу о мятеже", - говорится в решении.
Президент Перу Дина Болуарте - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
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Суд посчитал, что если Кастильо останется на свободе, есть большой риск его побега ввиду обсуждения с Мексикой возможности получения политического убежища.
При этом в отношении экс-главы совета министров Анибаля Торреса, также обвиняемого в мятеже, суд принял решение об обязательной явке в правоохранительные органы с ограничениями.
Ранее мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что Кастильо после вынесения импичмента обратился к Мексике с просьбой о политическом убежище. МИД Мексики сообщал, что начал консультации с Перу об убежище для экс-президента.
Занимавший пост президента Перу Кастильо 7 декабря распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение о его отставке. Вооруженные силы и полиция высказались против решения президента, политик был задержан по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями и помещен под арест на семь суток. Вице-президент Перу Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной-президентом страны, предложив провести досрочные выборы президента в 2024 году.
Президент Перу Педро Кастильо - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря, 02:28
Биография президента Перу Кастильо, которому конгресс объявил импичмент
 
В миреПедро КастильоАндрес Мануэль Лопес ОбрадорПеруМексика
 
 
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