https://ria.ru/20221216/karty-1839035552.html

Названы ошибки, которые разоряют владельцев банковских карт

Названы ошибки, которые разоряют владельцев банковских карт - РИА Новости, 16.12.2022

Названы ошибки, которые разоряют владельцев банковских карт

Россиянам следует быть внимательными с банковскими картами, чтобы не попадаться на новые уловки мошенников. Директор департамента карточного бизнеса и... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T01:11

2022-12-16T01:11

2022-12-16T01:11

общество

россия

технологии

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Россиянам следует быть внимательными с банковскими картами, чтобы не попадаться на новые уловки мошенников. Директор департамента карточного бизнеса и лояльности Московского кредитного банка (МКБ) Татьяна Курзякова объяснила, как не стать жертвой злоумышленника.Прежде всего, отметила эксперт, необходимо быть бдительными в общественных местах при использовании банкоматов, не показывать посторонним цифры на обороте и не носить ПИН-коды в кошельке. Также следует проверять данные при переводе средств на другую карту и не ходить по подозрительным ссылкам, подчеркнула она.Курзякова добавила, что обезопасить карту можно, установив СМС-оповещения и используя для переводов номер телефона, а не "пластика". Кроме того, эксперт посоветовала использовать безымянные и цифровые карты, или даже платежные кольца.

https://ria.ru/20220816/kart-1809872635.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия, технологии