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Названы ошибки, которые разоряют владельцев банковских карт - РИА Новости, 16.12.2022
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Названы ошибки, которые разоряют владельцев банковских карт
Названы ошибки, которые разоряют владельцев банковских карт - РИА Новости, 16.12.2022
Названы ошибки, которые разоряют владельцев банковских карт
Россиянам следует быть внимательными с банковскими картами, чтобы не попадаться на новые уловки мошенников. Директор департамента карточного бизнеса и... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T01:11
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общество
россия
технологии
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Россиянам следует быть внимательными с банковскими картами, чтобы не попадаться на новые уловки мошенников. Директор департамента карточного бизнеса и лояльности Московского кредитного банка (МКБ) Татьяна Курзякова объяснила, как не стать жертвой злоумышленника.Прежде всего, отметила эксперт, необходимо быть бдительными в общественных местах при использовании банкоматов, не показывать посторонним цифры на обороте и не носить ПИН-коды в кошельке. Также следует проверять данные при переводе средств на другую карту и не ходить по подозрительным ссылкам, подчеркнула она.Курзякова добавила, что обезопасить карту можно, установив СМС-оповещения и используя для переводов номер телефона, а не "пластика". Кроме того, эксперт посоветовала использовать безымянные и цифровые карты, или даже платежные кольца.
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общество, россия, технологии
Общество, Россия, Технологии
01:11 16.12.2022
 
Названы ошибки, которые разоряют владельцев банковских карт

Эксперт МКБ Курзякова посоветовала россиянам быть бдительными при использовании банкоматов

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкБанкомат
Банкомат - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Россиянам следует быть внимательными с банковскими картами, чтобы не попадаться на новые уловки мошенников. Директор департамента карточного бизнеса и лояльности Московского кредитного банка (МКБ) Татьяна Курзякова объяснила, как не стать жертвой злоумышленника.
Прежде всего, отметила эксперт, необходимо быть бдительными в общественных местах при использовании банкоматов, не показывать посторонним цифры на обороте и не носить ПИН-коды в кошельке. Также следует проверять данные при переводе средств на другую карту и не ходить по подозрительным ссылкам, подчеркнула она.
Онлайн-покупки - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 02:15
Россиянам рассказали, зачем нужна безымянная банковская карта
Курзякова добавила, что обезопасить карту можно, установив СМС-оповещения и используя для переводов номер телефона, а не "пластика". Кроме того, эксперт посоветовала использовать безымянные и цифровые карты, или даже платежные кольца.
 
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