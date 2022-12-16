https://ria.ru/20221216/karty-1839035552.html
Названы ошибки, которые разоряют владельцев банковских карт
Названы ошибки, которые разоряют владельцев банковских карт - РИА Новости, 16.12.2022
Названы ошибки, которые разоряют владельцев банковских карт
Россиянам следует быть внимательными с банковскими картами, чтобы не попадаться на новые уловки мошенников. Директор департамента карточного бизнеса и... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T01:11
2022-12-16T01:11
2022-12-16T01:11
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технологии
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Россиянам следует быть внимательными с банковскими картами, чтобы не попадаться на новые уловки мошенников. Директор департамента карточного бизнеса и лояльности Московского кредитного банка (МКБ) Татьяна Курзякова объяснила, как не стать жертвой злоумышленника.Прежде всего, отметила эксперт, необходимо быть бдительными в общественных местах при использовании банкоматов, не показывать посторонним цифры на обороте и не носить ПИН-коды в кошельке. Также следует проверять данные при переводе средств на другую карту и не ходить по подозрительным ссылкам, подчеркнула она.Курзякова добавила, что обезопасить карту можно, установив СМС-оповещения и используя для переводов номер телефона, а не "пластика". Кроме того, эксперт посоветовала использовать безымянные и цифровые карты, или даже платежные кольца.
https://ria.ru/20220816/kart-1809872635.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, россия, технологии
Общество, Россия, Технологии
Названы ошибки, которые разоряют владельцев банковских карт
Эксперт МКБ Курзякова посоветовала россиянам быть бдительными при использовании банкоматов
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости.
Россиянам следует быть внимательными с банковскими картами, чтобы не попадаться на новые уловки мошенников. Директор департамента карточного бизнеса и лояльности Московского кредитного банка (МКБ) Татьяна Курзякова объяснила
, как не стать жертвой злоумышленника.
Прежде всего, отметила эксперт, необходимо быть бдительными в общественных местах при использовании банкоматов, не показывать посторонним цифры на обороте и не носить ПИН-коды в кошельке. Также следует проверять данные при переводе средств на другую карту и не ходить по подозрительным ссылкам, подчеркнула она.
Курзякова добавила, что обезопасить карту можно, установив СМС-оповещения и используя для переводов номер телефона, а не "пластика". Кроме того, эксперт посоветовала использовать безымянные и цифровые карты, или даже платежные кольца.