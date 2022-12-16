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"Лучший подарок": Джейн Фонда рассказала о ремиссии онкологии - РИА Новости, 16.12.2022
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Культура
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"Лучший подарок": Джейн Фонда рассказала о ремиссии онкологии
"Лучший подарок": Джейн Фонда рассказала о ремиссии онкологии - РИА Новости, 16.12.2022
"Лучший подарок": Джейн Фонда рассказала о ремиссии онкологии
Джейн Фонда рассказала о ремиссии рака лимфатической системы. Подробностями она поделилась с пользователями в соцсети. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T14:29
2022-12-16T14:29
культура
новости культуры
джейн фонда
знаменитости
онкология
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МОСКВА, 16 дек — Новости. Джейн Фонда рассказала о ремиссии рака лимфатической системы. Подробностями она поделилась с пользователями в соцсети.Врач сообщил ей о ремиссии на прошлой неделе. И эту новость она назвала "лучшим подарком на день рождения" и поблагодарила всех, кто молился за нее. Актриса призналась: поначалу лечение ей давалось легко, но последнюю сессию химиотерапии она перенесла тяжело. Джейн Фонда известна по ролям в фильмах "Барбарелла", "Босиком по парку", "Клют" и многим другим.
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новости культуры, джейн фонда, знаменитости, онкология
Культура, Новости культуры, Джейн Фонда, Знаменитости, Онкология
14:29 16.12.2022
 
"Лучший подарок": Джейн Фонда рассказала о ремиссии онкологии

Джейн Фонда в соцсети рассказала о ремиссии рака лимфатической системы

© AP Photo / Invision/Joel RyanАмериканская актриса Джейн Фонда на 74-м Венецианском кинофестивале в Италии. 1 сентября 2017
Американская актриса Джейн Фонда на 74-м Венецианском кинофестивале в Италии. 1 сентября 2017 - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© AP Photo / Invision/Joel Ryan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек — Новости. Джейн Фонда рассказала о ремиссии рака лимфатической системы. Подробностями она поделилась с пользователями в соцсети.
Врач сообщил ей о ремиссии на прошлой неделе. И эту новость она назвала "лучшим подарком на день рождения" и поблагодарила всех, кто молился за нее.
Актриса призналась: поначалу лечение ей давалось легко, но последнюю сессию химиотерапии она перенесла тяжело.
Джейн Фонда известна по ролям в фильмах "Барбарелла", "Босиком по парку", "Клют" и многим другим.
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