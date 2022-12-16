https://ria.ru/20221216/janefonda-1839151426.html

"Лучший подарок": Джейн Фонда рассказала о ремиссии онкологии

"Лучший подарок": Джейн Фонда рассказала о ремиссии онкологии - РИА Новости, 16.12.2022

"Лучший подарок": Джейн Фонда рассказала о ремиссии онкологии

Джейн Фонда рассказала о ремиссии рака лимфатической системы. Подробностями она поделилась с пользователями в соцсети. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T14:29

2022-12-16T14:29

2022-12-16T14:29

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МОСКВА, 16 дек — Новости. Джейн Фонда рассказала о ремиссии рака лимфатической системы. Подробностями она поделилась с пользователями в соцсети.Врач сообщил ей о ремиссии на прошлой неделе. И эту новость она назвала "лучшим подарком на день рождения" и поблагодарила всех, кто молился за нее. Актриса призналась: поначалу лечение ей давалось легко, но последнюю сессию химиотерапии она перенесла тяжело. Джейн Фонда известна по ролям в фильмах "Барбарелла", "Босиком по парку", "Клют" и многим другим.

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, джейн фонда, знаменитости, онкология