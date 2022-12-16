Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в России иномарок осталось на месяц продаж - РИА Новости, 16.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221216/inomarki-1839069669.html
СМИ: в России иномарок осталось на месяц продаж
СМИ: в России иномарок осталось на месяц продаж - РИА Новости, 16.12.2022
СМИ: в России иномарок осталось на месяц продаж
К концу 2022 года на складах российских автодилеров осталось от 20 до 30 тысяч новых машин иностранных брендов, этого запаса хватит на один месяц, сообщают... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T09:53
2022-12-16T09:53
авто
kia rio
hyundai genesis
toyota corolla
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835532560_0:247:3202:2048_1920x0_80_0_0_cea75265229b75d59ddc468827a3f509.jpg
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. К концу 2022 года на складах российских автодилеров осталось от 20 до 30 тысяч новых машин иностранных брендов, этого запаса хватит на один месяц, сообщают "Известия" со ссылкой на Ассоциацию российских автомобильных дилеров.Как указано в материале, почти закончились модели средней ценовой категории фирм Kia, Hyundai, Toyota, Renault и Volkswagen, а параллельный импорт автомобилей не в состоянии покрыть спрос россиян.В статье отметили, что в следующем году дефицит новых машин может достичь миллиона единиц.Самыми популярными автомобилями у россиян этой осенью стали корейские Hyundai и Kia, а также японская Toyota, при этом средний чек покупки составил чуть более 1,28 миллиона рублей, говорится в исследовании сервиса "СберАвто", результаты которого есть у РИА Новости.Среди автомобилей высокого ценового сегмента самыми популярными этой осенью были немецкие BMW, Mercedes-Benz и Audi. При этом доля автомобилей представительского класса от всех продаж осени составила 16 процентов против десяти процентов в прошлом году.
https://realty.ria.ru/20221216/apple-1839067027.html
https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839067847.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835532560_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_13af5f466e05205081752b6eb84c5cb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, kia rio, hyundai genesis, toyota corolla, общество, россия
Авто, Kia Rio, Hyundai Genesis, Toyota Corolla, Общество, Россия
09:53 16.12.2022
 
СМИ: в России иномарок осталось на месяц продаж

"Известия": оставшихся в России новых иномарок хватит на один месяц продаж

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкАвтомобили в официальном дилерском центре Chery ТЦ "Кунцево
Автомобили в официальном дилерском центре Chery ТЦ Кунцево - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Автомобили в официальном дилерском центре Chery ТЦ "Кунцево. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. К концу 2022 года на складах российских автодилеров осталось от 20 до 30 тысяч новых машин иностранных брендов, этого запаса хватит на один месяц, сообщают "Известия" со ссылкой на Ассоциацию российских автомобильных дилеров.
Как указано в материале, почти закончились модели средней ценовой категории фирм Kia, Hyundai, Toyota, Renault и Volkswagen, а параллельный импорт автомобилей не в состоянии покрыть спрос россиян.
Телефоны компании Apple - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
09:34
СМИ: Apple откажется от российской штаб-квартиры

"По факту по всей стране осталось несколько десятков тысяч новых машин. Если брать бренды отдельно, то у каждого дилера получится меньше тысячи. В 2023 году большинство центров могут остаться с пустыми складами", — заявил председатель совета директоров ГК "БН-Моторс", вице-президент Ассоциации российских автомобильных дилеров (РОАД) Алексей Подщеколдин.

В статье отметили, что в следующем году дефицит новых машин может достичь миллиона единиц.
Самыми популярными автомобилями у россиян этой осенью стали корейские Hyundai и Kia, а также японская Toyota, при этом средний чек покупки составил чуть более 1,28 миллиона рублей, говорится в исследовании сервиса "СберАвто", результаты которого есть у РИА Новости.
Среди автомобилей высокого ценового сегмента самыми популярными этой осенью были немецкие BMW, Mercedes-Benz и Audi. При этом доля автомобилей представительского класса от всех продаж осени составила 16 процентов против десяти процентов в прошлом году.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
09:42
В МИД прокомментировали введение девятого пакета санкций ЕС
 
АвтоKia RioHyundai GenesisToyota CorollaОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала