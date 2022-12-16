СМИ: в России иномарок осталось на месяц продаж
"Известия": оставшихся в России новых иномарок хватит на один месяц продаж
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкАвтомобили в официальном дилерском центре Chery ТЦ "Кунцево
Автомобили в официальном дилерском центре Chery ТЦ "Кунцево. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. К концу 2022 года на складах российских автодилеров осталось от 20 до 30 тысяч новых машин иностранных брендов, этого запаса хватит на один месяц, сообщают "Известия" со ссылкой на Ассоциацию российских автомобильных дилеров.
Как указано в материале, почти закончились модели средней ценовой категории фирм Kia, Hyundai, Toyota, Renault и Volkswagen, а параллельный импорт автомобилей не в состоянии покрыть спрос россиян.
"По факту по всей стране осталось несколько десятков тысяч новых машин. Если брать бренды отдельно, то у каждого дилера получится меньше тысячи. В 2023 году большинство центров могут остаться с пустыми складами", — заявил председатель совета директоров ГК "БН-Моторс", вице-президент Ассоциации российских автомобильных дилеров (РОАД) Алексей Подщеколдин.
В статье отметили, что в следующем году дефицит новых машин может достичь миллиона единиц.
Самыми популярными автомобилями у россиян этой осенью стали корейские Hyundai и Kia, а также японская Toyota, при этом средний чек покупки составил чуть более 1,28 миллиона рублей, говорится в исследовании сервиса "СберАвто", результаты которого есть у РИА Новости.