https://ria.ru/20221216/inomarki-1839069669.html

СМИ: в России иномарок осталось на месяц продаж

СМИ: в России иномарок осталось на месяц продаж - РИА Новости, 16.12.2022

СМИ: в России иномарок осталось на месяц продаж

К концу 2022 года на складах российских автодилеров осталось от 20 до 30 тысяч новых машин иностранных брендов, этого запаса хватит на один месяц, сообщают... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T09:53

2022-12-16T09:53

2022-12-16T09:53

авто

kia rio

hyundai genesis

toyota corolla

общество

россия

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. К концу 2022 года на складах российских автодилеров осталось от 20 до 30 тысяч новых машин иностранных брендов, этого запаса хватит на один месяц, сообщают "Известия" со ссылкой на Ассоциацию российских автомобильных дилеров.Как указано в материале, почти закончились модели средней ценовой категории фирм Kia, Hyundai, Toyota, Renault и Volkswagen, а параллельный импорт автомобилей не в состоянии покрыть спрос россиян.В статье отметили, что в следующем году дефицит новых машин может достичь миллиона единиц.Самыми популярными автомобилями у россиян этой осенью стали корейские Hyundai и Kia, а также японская Toyota, при этом средний чек покупки составил чуть более 1,28 миллиона рублей, говорится в исследовании сервиса "СберАвто", результаты которого есть у РИА Новости.Среди автомобилей высокого ценового сегмента самыми популярными этой осенью были немецкие BMW, Mercedes-Benz и Audi. При этом доля автомобилей представительского класса от всех продаж осени составила 16 процентов против десяти процентов в прошлом году.

https://realty.ria.ru/20221216/apple-1839067027.html

https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839067847.html

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авто, kia rio, hyundai genesis, toyota corolla, общество, россия