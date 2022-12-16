https://ria.ru/20221216/inflyatsiya-1839197522.html
Набиуллина спрогнозировала замедление годовой инфляции
Набиуллина спрогнозировала замедление годовой инфляции - РИА Новости, 16.12.2022
Набиуллина спрогнозировала замедление годовой инфляции
Годовая инфляция в РФ в ближайшие месяцы продолжит замедляться, а весной может опуститься ниже 4%, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T15:14
2022-12-16T15:14
2022-12-16T15:18
экономика
россия
эльвира набиуллина
цены на нефть
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Годовая инфляция в РФ в ближайшие месяцы продолжит замедляться, а весной может опуститься ниже 4%, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина."В ближайшие месяцы она продолжит замедляться. Из ее расчета будут выходить самые тяжелые по темпам роста цен месяцы этого года. Когда инфляция очень волатильна ее годовой показатель мало говорит о ценовом давлении, поскольку перегружен прошлыми шоками", - сказала Набиуллина на прес-конференции в пятницу."Весной годовая инфляция может опуститься даже ниже 4%, но это практически не будет характеризовать динамику цен здесь и сейчас. В таких ситуациях при принятии решений мы в большей мере ориентируемся на прогноз и текущие показатели устойчивого ценового давления, очищенного от влияния разовых факторов", - добавила она.
https://ria.ru/20221206/inflyatsiya-1836784029.html
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экономика, россия, эльвира набиуллина, цены на нефть
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Цены на нефть
15:14 16.12.2022 (обновлено: 15:18 16.12.2022)
Набиуллина спрогнозировала замедление годовой инфляции
Набиуллина заявила, что инфляция в России весной может опуститься ниже четырех процентов