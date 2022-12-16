https://ria.ru/20221216/inflyatsiya-1839197522.html

Набиуллина спрогнозировала замедление годовой инфляции

Набиуллина спрогнозировала замедление годовой инфляции - РИА Новости, 16.12.2022

Набиуллина спрогнозировала замедление годовой инфляции

Годовая инфляция в РФ в ближайшие месяцы продолжит замедляться, а весной может опуститься ниже 4%, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T15:14

2022-12-16T15:14

2022-12-16T15:18

экономика

россия

эльвира набиуллина

цены на нефть

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Годовая инфляция в РФ в ближайшие месяцы продолжит замедляться, а весной может опуститься ниже 4%, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина."В ближайшие месяцы она продолжит замедляться. Из ее расчета будут выходить самые тяжелые по темпам роста цен месяцы этого года. Когда инфляция очень волатильна ее годовой показатель мало говорит о ценовом давлении, поскольку перегружен прошлыми шоками", - сказала Набиуллина на прес-конференции в пятницу."Весной годовая инфляция может опуститься даже ниже 4%, но это практически не будет характеризовать динамику цен здесь и сейчас. В таких ситуациях при принятии решений мы в большей мере ориентируемся на прогноз и текущие показатели устойчивого ценового давления, очищенного от влияния разовых факторов", - добавила она.

https://ria.ru/20221206/inflyatsiya-1836784029.html

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экономика, россия, эльвира набиуллина, цены на нефть