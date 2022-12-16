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Путин и Моди обсудили двустороннее сотрудничество - РИА Новости, 16.12.2022
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Путин и Моди обсудили двустороннее сотрудничество
Путин и Моди обсудили двустороннее сотрудничество - РИА Новости, 16.12.2022
Путин и Моди обсудили двустороннее сотрудничество
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди выразили удовлетворение высоким уровнем двустороннего сотрудничества, развивающегося на... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T13:56
2022-12-16T14:00
в мире
владимир путин
нарендра моди
россия
индия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди выразили удовлетворение высоким уровнем двустороннего сотрудничества, развивающегося на принципах особо привилегированного партнерства, сообщает пресс-служба Кремля."Выразив удовлетворение высоким уровнем двустороннего сотрудничества, развивающегося на принципах особо привилегированного российско-индийского стратегического партнерства, лидеры подробно обсудили перспективы практической кооперации в таких сферах, как взаимные инвестиции, энергетика, сельское хозяйство, транспорт и логистика", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221216/putin-1839149179.html
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в мире, владимир путин, нарендра моди, россия, индия
В мире, Владимир Путин, Нарендра Моди, Россия, Индия
13:56 16.12.2022 (обновлено: 14:00 16.12.2022)
 
Путин и Моди обсудили двустороннее сотрудничество

Путин и Моди удовлетворены уровнем двустороннего сотрудничества и партнерством

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди выразили удовлетворение высоким уровнем двустороннего сотрудничества, развивающегося на принципах особо привилегированного партнерства, сообщает пресс-служба Кремля.
"Выразив удовлетворение высоким уровнем двустороннего сотрудничества, развивающегося на принципах особо привилегированного российско-индийского стратегического партнерства, лидеры подробно обсудили перспективы практической кооперации в таких сферах, как взаимные инвестиции, энергетика, сельское хозяйство, транспорт и логистика", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
13:53
Путин по просьбе Моди дал принципиальные оценки ситуации на Украине
 
В миреВладимир ПутинНарендра МодиРоссияИндия
 
 
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