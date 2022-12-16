https://ria.ru/20221216/indiya-1839150562.html

Путин и Моди обсудили двустороннее сотрудничество

Путин и Моди обсудили двустороннее сотрудничество - РИА Новости, 16.12.2022

Путин и Моди обсудили двустороннее сотрудничество

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди выразили удовлетворение высоким уровнем двустороннего сотрудничества, развивающегося на... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T13:56

2022-12-16T13:56

2022-12-16T14:00

в мире

владимир путин

нарендра моди

россия

индия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди выразили удовлетворение высоким уровнем двустороннего сотрудничества, развивающегося на принципах особо привилегированного партнерства, сообщает пресс-служба Кремля."Выразив удовлетворение высоким уровнем двустороннего сотрудничества, развивающегося на принципах особо привилегированного российско-индийского стратегического партнерства, лидеры подробно обсудили перспективы практической кооперации в таких сферах, как взаимные инвестиции, энергетика, сельское хозяйство, транспорт и логистика", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221216/putin-1839149179.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, нарендра моди, россия, индия