https://ria.ru/20221216/indiya-1839150562.html
Путин и Моди обсудили двустороннее сотрудничество
Путин и Моди обсудили двустороннее сотрудничество - РИА Новости, 16.12.2022
Путин и Моди обсудили двустороннее сотрудничество
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди выразили удовлетворение высоким уровнем двустороннего сотрудничества, развивающегося на... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T13:56
2022-12-16T13:56
2022-12-16T14:00
в мире
владимир путин
нарендра моди
россия
индия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди выразили удовлетворение высоким уровнем двустороннего сотрудничества, развивающегося на принципах особо привилегированного партнерства, сообщает пресс-служба Кремля."Выразив удовлетворение высоким уровнем двустороннего сотрудничества, развивающегося на принципах особо привилегированного российско-индийского стратегического партнерства, лидеры подробно обсудили перспективы практической кооперации в таких сферах, как взаимные инвестиции, энергетика, сельское хозяйство, транспорт и логистика", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221216/putin-1839149179.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, нарендра моди, россия, индия
В мире, Владимир Путин, Нарендра Моди, Россия, Индия
13:56 16.12.2022 (обновлено: 14:00 16.12.2022)
Путин и Моди обсудили двустороннее сотрудничество
Путин и Моди удовлетворены уровнем двустороннего сотрудничества и партнерством
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди выразили удовлетворение высоким уровнем двустороннего сотрудничества, развивающегося на принципах особо привилегированного партнерства, сообщает пресс-служба Кремля.
"Выразив удовлетворение высоким уровнем двустороннего сотрудничества, развивающегося на принципах особо привилегированного российско-индийского стратегического партнерства, лидеры подробно обсудили перспективы практической кооперации в таких сферах, как взаимные инвестиции, энергетика, сельское хозяйство, транспорт и логистика", - говорится в сообщении.