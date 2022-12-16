19:56 16.12.2022 (обновлено: 20:09 16.12.2022)
Росавиация выразила готовность помочь iFly в возврате туристов из Египта
Росавиация выразила готовность оказать содействие в возврате туристов из Египта
Airbus A330-300 авиакомпании iFly Airlines. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Вопрос организации работы с пассажирами задержанных рейсов iFly находится на постоянном контроле Росавиации, ведомство готово оказать содействие авиакомпании в организации возврата туристов из Египта, сообщает ведомство.
"Вопрос организации авиакомпанией iFly работы с пассажирами задержанных рейсов находится на постоянном контроле. Росавиация готова оказать содействие авиакомпании в организации возврата российских туристов из Египта", - говорится в сообщении.
Росавиация отмечает, что в ходе совещания в связи с длительными задержками рейсов авиакомпании даны указания неукоснительно соблюдать прав авиапассажиров в соответствии с законодательством РФ.
"Для реализации прав пассажиров на безопасную и качественную перевозку, принимая во внимание, что процедуры межведомственного согласования вопроса безопасного использования воздушного пространства Сирии российскими гражданскими воздушными судами в настоящее время не завершены, авиакомпании рекомендовано: обратиться к российским авиакомпаниям с предложением организовать перевозки пассажиров, передав им пассажиров в рамках коммерческих соглашений", - добавляется в сообщении.
Также рекомендовано рассмотреть вопрос возврата билетов на рейсы, которые невозможно выполнить в ближайшее время собственными силами авиакомпании, и начать работу по организации возврата пассажиров, которые сейчас находятся в Египте, привлекая провозные емкости российских и иностранных авиакомпаний.
С четверга авиакомпания отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей. Росавиация в четверг сообщила, что проводит согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию.