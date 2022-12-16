https://ria.ru/20221216/ifly-1839299200.html

Росавиация выразила готовность помочь iFly в возврате туристов из Египта

Росавиация выразила готовность помочь iFly в возврате туристов из Египта - РИА Новости, 16.12.2022

Росавиация выразила готовность помочь iFly в возврате туристов из Египта

Вопрос организации работы с пассажирами задержанных рейсов iFly находится на постоянном контроле Росавиации, ведомство готово оказать содействие авиакомпании в... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T19:56

2022-12-16T19:56

2022-12-16T20:09

туризм

египет

иордания

сирия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

ifly

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новости - туризм

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Вопрос организации работы с пассажирами задержанных рейсов iFly находится на постоянном контроле Росавиации, ведомство готово оказать содействие авиакомпании в организации возврата туристов из Египта, сообщает ведомство. "Вопрос организации авиакомпанией iFly работы с пассажирами задержанных рейсов находится на постоянном контроле. Росавиация готова оказать содействие авиакомпании в организации возврата российских туристов из Египта", - говорится в сообщении. Росавиация отмечает, что в ходе совещания в связи с длительными задержками рейсов авиакомпании даны указания неукоснительно соблюдать прав авиапассажиров в соответствии с законодательством РФ."Для реализации прав пассажиров на безопасную и качественную перевозку, принимая во внимание, что процедуры межведомственного согласования вопроса безопасного использования воздушного пространства Сирии российскими гражданскими воздушными судами в настоящее время не завершены, авиакомпании рекомендовано: обратиться к российским авиакомпаниям с предложением организовать перевозки пассажиров, передав им пассажиров в рамках коммерческих соглашений", - добавляется в сообщении.Также рекомендовано рассмотреть вопрос возврата билетов на рейсы, которые невозможно выполнить в ближайшее время собственными силами авиакомпании, и начать работу по организации возврата пассажиров, которые сейчас находятся в Египте, привлекая провозные емкости российских и иностранных авиакомпаний.С четверга авиакомпания отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей. Росавиация в четверг сообщила, что проводит согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию.

https://ria.ru/20221216/egipet-1839080505.html

https://ria.ru/20221216/samolety-1839005830.html

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египет, иордания, сирия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ifly, туризм, новости - туризм, россия