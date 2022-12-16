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Росавиация выразила готовность помочь iFly в возврате туристов из Египта - РИА Новости, 16.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221216/ifly-1839299200.html
Росавиация выразила готовность помочь iFly в возврате туристов из Египта
Росавиация выразила готовность помочь iFly в возврате туристов из Египта - РИА Новости, 16.12.2022
Росавиация выразила готовность помочь iFly в возврате туристов из Египта
Вопрос организации работы с пассажирами задержанных рейсов iFly находится на постоянном контроле Росавиации, ведомство готово оказать содействие авиакомпании в... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T19:56
2022-12-16T20:09
туризм
египет
иордания
сирия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ifly
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Вопрос организации работы с пассажирами задержанных рейсов iFly находится на постоянном контроле Росавиации, ведомство готово оказать содействие авиакомпании в организации возврата туристов из Египта, сообщает ведомство. "Вопрос организации авиакомпанией iFly работы с пассажирами задержанных рейсов находится на постоянном контроле. Росавиация готова оказать содействие авиакомпании в организации возврата российских туристов из Египта", - говорится в сообщении. Росавиация отмечает, что в ходе совещания в связи с длительными задержками рейсов авиакомпании даны указания неукоснительно соблюдать прав авиапассажиров в соответствии с законодательством РФ."Для реализации прав пассажиров на безопасную и качественную перевозку, принимая во внимание, что процедуры межведомственного согласования вопроса безопасного использования воздушного пространства Сирии российскими гражданскими воздушными судами в настоящее время не завершены, авиакомпании рекомендовано: обратиться к российским авиакомпаниям с предложением организовать перевозки пассажиров, передав им пассажиров в рамках коммерческих соглашений", - добавляется в сообщении.Также рекомендовано рассмотреть вопрос возврата билетов на рейсы, которые невозможно выполнить в ближайшее время собственными силами авиакомпании, и начать работу по организации возврата пассажиров, которые сейчас находятся в Египте, привлекая провозные емкости российских и иностранных авиакомпаний.С четверга авиакомпания отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей. Росавиация в четверг сообщила, что проводит согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию.
https://ria.ru/20221216/egipet-1839080505.html
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египет, иордания, сирия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ifly, туризм, новости - туризм, россия
Туризм, Египет, Иордания, Сирия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), iFly, Туризм, Новости - Туризм, Россия
19:56 16.12.2022 (обновлено: 20:09 16.12.2022)
 
Росавиация выразила готовность помочь iFly в возврате туристов из Египта

Росавиация выразила готовность оказать содействие в возврате туристов из Египта

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкAirbus A330-300 авиакомпании iFly Airlines
Airbus A330-300 авиакомпании iFly Airlines - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Airbus A330-300 авиакомпании iFly Airlines. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Вопрос организации работы с пассажирами задержанных рейсов iFly находится на постоянном контроле Росавиации, ведомство готово оказать содействие авиакомпании в организации возврата туристов из Египта, сообщает ведомство.
"Вопрос организации авиакомпанией iFly работы с пассажирами задержанных рейсов находится на постоянном контроле. Росавиация готова оказать содействие авиакомпании в организации возврата российских туристов из Египта", - говорится в сообщении.
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Росавиация отмечает, что в ходе совещания в связи с длительными задержками рейсов авиакомпании даны указания неукоснительно соблюдать прав авиапассажиров в соответствии с законодательством РФ.
"Для реализации прав пассажиров на безопасную и качественную перевозку, принимая во внимание, что процедуры межведомственного согласования вопроса безопасного использования воздушного пространства Сирии российскими гражданскими воздушными судами в настоящее время не завершены, авиакомпании рекомендовано: обратиться к российским авиакомпаниям с предложением организовать перевозки пассажиров, передав им пассажиров в рамках коммерческих соглашений", - добавляется в сообщении.
Также рекомендовано рассмотреть вопрос возврата билетов на рейсы, которые невозможно выполнить в ближайшее время собственными силами авиакомпании, и начать работу по организации возврата пассажиров, которые сейчас находятся в Египте, привлекая провозные емкости российских и иностранных авиакомпаний.
С четверга авиакомпания отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей. Росавиация в четверг сообщила, что проводит согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию.
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