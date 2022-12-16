https://ria.ru/20221216/ifly-1839298486.html

Росавиация отметила серьезные недочеты в документах iFly на полеты в Египет

Росавиация отметила серьезные недочеты в документах iFly на полеты в Египет - РИА Новости, 16.12.2022

Росавиация отметила серьезные недочеты в документах iFly на полеты в Египет

Росавиация отметила существенные недостатки в документах iFly на полеты в Египет через Сирию, сообщает ведомство. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T19:54

2022-12-16T19:54

2022-12-16T19:54

туризм

египет

сирия

иордания

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

ifly

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149905/23/1499052303_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_840db2ae7e4c1ffe8cbbd998d5c077a4.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Росавиация отметила существенные недостатки в документах iFly на полеты в Египет через Сирию, сообщает ведомство. В Росавиации состоялось совещание с руководителем авиакомпании Кириллом Романовским по вопросу выполнения рейсов через воздушное пространство Сирии в или из пунктов Египта. "Перед совещанием авиакомпанией был представлен в Росавиацию пакет документов об оценке рисков для полетов гражданских воздушных судов вблизи региона, где существует серьезный риск для безопасности международных полетов. Специалистами Росавиации отмечены существенные недостатки в документах, о чем руководитель авиакомпании был проинформирован", - говорится в сообщении. С четверга авиакомпания отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей. Росавиация в четверг сообщила, что проводит согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию.

https://ria.ru/20221216/egipet-1839080505.html

египет

сирия

иордания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

египет, сирия, иордания, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ifly, туризм, новости - туризм