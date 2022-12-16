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Росавиация отметила серьезные недочеты в документах iFly на полеты в Египет - РИА Новости, 16.12.2022
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Туризм
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Росавиация отметила серьезные недочеты в документах iFly на полеты в Египет
Росавиация отметила серьезные недочеты в документах iFly на полеты в Египет - РИА Новости, 16.12.2022
Росавиация отметила серьезные недочеты в документах iFly на полеты в Египет
Росавиация отметила существенные недостатки в документах iFly на полеты в Египет через Сирию, сообщает ведомство. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T19:54
2022-12-16T19:54
туризм
египет
сирия
иордания
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ifly
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Росавиация отметила существенные недостатки в документах iFly на полеты в Египет через Сирию, сообщает ведомство. В Росавиации состоялось совещание с руководителем авиакомпании Кириллом Романовским по вопросу выполнения рейсов через воздушное пространство Сирии в или из пунктов Египта. "Перед совещанием авиакомпанией был представлен в Росавиацию пакет документов об оценке рисков для полетов гражданских воздушных судов вблизи региона, где существует серьезный риск для безопасности международных полетов. Специалистами Росавиации отмечены существенные недостатки в документах, о чем руководитель авиакомпании был проинформирован", - говорится в сообщении. С четверга авиакомпания отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей. Росавиация в четверг сообщила, что проводит согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию.
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египет, сирия, иордания, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ifly, туризм, новости - туризм
Туризм, Египет, Сирия, Иордания, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), iFly, Туризм, Новости - Туризм
19:54 16.12.2022
 
Росавиация отметила серьезные недочеты в документах iFly на полеты в Египет

Росавиация отметила серьезные недостатки в документах iFly на полеты в Египет через Сирию

CC BY 2.0 / Papas Dos / Самолет авиакомпании iFly Самолет авиакомпании iFly
Самолет авиакомпании iFly - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
CC BY 2.0 / Papas Dos / Самолет авиакомпании iFly
Самолет авиакомпании iFly . Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Росавиация отметила существенные недостатки в документах iFly на полеты в Египет через Сирию, сообщает ведомство.
В Росавиации состоялось совещание с руководителем авиакомпании Кириллом Романовским по вопросу выполнения рейсов через воздушное пространство Сирии в или из пунктов Египта.
"Перед совещанием авиакомпанией был представлен в Росавиацию пакет документов об оценке рисков для полетов гражданских воздушных судов вблизи региона, где существует серьезный риск для безопасности международных полетов. Специалистами Росавиации отмечены существенные недостатки в документах, о чем руководитель авиакомпании был проинформирован", - говорится в сообщении.
С четверга авиакомпания отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей. Росавиация в четверг сообщила, что проводит согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию.
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ТуризмЕгипетСирияИорданияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)iFlyТуризмНовости - Туризм
 
 
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