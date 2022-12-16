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iFly может отправить первый рейс в Египет через Сирию в 20:00 - РИА Новости, 16.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221216/ifly-1839120932.html
iFly может отправить первый рейс в Египет через Сирию в 20:00
iFly может отправить первый рейс в Египет через Сирию в 20:00 - РИА Новости, 16.12.2022
iFly может отправить первый рейс в Египет через Сирию в 20:00
Авиакомпания iFly рассчитывает получить от Росавиации разрешение на полеты в Египет через Сирию в ближайшие часы и отправить первый рейс с туристами в 20.00,... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T12:50
2022-12-16T13:00
туризм
египет
сирия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ifly
туризм
новости - туризм
иордания
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Авиакомпания iFly рассчитывает получить от Росавиации разрешение на полеты в Египет через Сирию в ближайшие часы и отправить первый рейс с туристами в 20.00, анализ маршрута показал, что полет по этому маршруту соответствует нормам безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе iFly.С четверга авиакомпания отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей. Росавиация в четверг сообщила, что проводит согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию. Компания отмечает, что не получила запрос с требованиями Росавиации. Согласно информационному сообщению на сайте ведомства, специалисты авиакомпании завершили оценку факторов риска на основании рекомендаций, содержащихся в документах, и подготовили отчет для предоставления в Росавиацию."Анализ показал, что выбранный маршрут, включающий пролет в воздушном пространстве Сирии протяженностью 240 км и длительностью около 17 минут, соответствует установленным международным нормам авиационной безопасности и может быть использован авиакомпаний для безопасного пролета регулярных рейсов в Египет", - говорится в сообщении iFly."Учитывая вышеизложенное, авиакомпания рассчитывает получить необходимые со стороны Федерального агентства воздушного транспорта разрешения в течение ближайших нескольких часов и совершить отправку первого рейса по новому маршруту 16 декабря в 20:00 по московскому времени", - отмечает перевозчик.Авиакомпания извинилась перед пассажирами. "...iFly приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства, связанные с задержкой рейсов. Безопасность пассажирских перевозок – это базовый принцип работы авиакомпании iFly", - добавили в пресс-службе.Ранее iFly отмечала, что более 620 пассажиров, ожидающих вылета рейсов авиакомпании iFly из Москвы в Египет, расселены в гостиницы, остальные предпочли остаться дома, туристам в Египте продлили размещение в отелях. По данным генконсульства РФ в Хургаде, порядка 300 пассажиров задержанного в четверг рейса авиакомпании iFly из египетской Хургады в Москву ожидают вылета в гостинице курорта.
https://ria.ru/20221216/samolety-1839005830.html
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египет, сирия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ifly, туризм, новости - туризм, иордания, москва
Туризм, Египет, Сирия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), iFly, Туризм, Новости - Туризм, Иордания, Москва
12:50 16.12.2022 (обновлено: 13:00 16.12.2022)
 
iFly может отправить первый рейс в Египет через Сирию в 20:00

iFly может отправить рейс в Египет через Сирию в 20:00, получив разрешение от Росавиации

CC BY 2.0 / Papas Dos / Самолет авиакомпании iFly Самолет авиакомпании iFly
Самолет авиакомпании iFly - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
CC BY 2.0 / Papas Dos / Самолет авиакомпании iFly
Самолет авиакомпании iFly . Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Авиакомпания iFly рассчитывает получить от Росавиации разрешение на полеты в Египет через Сирию в ближайшие часы и отправить первый рейс с туристами в 20.00, анализ маршрута показал, что полет по этому маршруту соответствует нормам безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе iFly.
С четверга авиакомпания отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей. Росавиация в четверг сообщила, что проводит согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию. Компания отмечает, что не получила запрос с требованиями Росавиации. Согласно информационному сообщению на сайте ведомства, специалисты авиакомпании завершили оценку факторов риска на основании рекомендаций, содержащихся в документах, и подготовили отчет для предоставления в Росавиацию.
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"Анализ показал, что выбранный маршрут, включающий пролет в воздушном пространстве Сирии протяженностью 240 км и длительностью около 17 минут, соответствует установленным международным нормам авиационной безопасности и может быть использован авиакомпаний для безопасного пролета регулярных рейсов в Египет", - говорится в сообщении iFly.
"Учитывая вышеизложенное, авиакомпания рассчитывает получить необходимые со стороны Федерального агентства воздушного транспорта разрешения в течение ближайших нескольких часов и совершить отправку первого рейса по новому маршруту 16 декабря в 20:00 по московскому времени", - отмечает перевозчик.
Авиакомпания извинилась перед пассажирами. "...iFly приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства, связанные с задержкой рейсов. Безопасность пассажирских перевозок – это базовый принцип работы авиакомпании iFly", - добавили в пресс-службе.
Ранее iFly отмечала, что более 620 пассажиров, ожидающих вылета рейсов авиакомпании iFly из Москвы в Египет, расселены в гостиницы, остальные предпочли остаться дома, туристам в Египте продлили размещение в отелях. По данным генконсульства РФ в Хургаде, порядка 300 пассажиров задержанного в четверг рейса авиакомпании iFly из египетской Хургады в Москву ожидают вылета в гостинице курорта.
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ТуризмЕгипетСирияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)iFlyТуризмНовости - ТуризмИорданияМосква
 
 
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