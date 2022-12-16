https://ria.ru/20221216/ifly-1839120932.html

iFly может отправить первый рейс в Египет через Сирию в 20:00

iFly может отправить первый рейс в Египет через Сирию в 20:00 - РИА Новости, 16.12.2022

iFly может отправить первый рейс в Египет через Сирию в 20:00

Авиакомпания iFly рассчитывает получить от Росавиации разрешение на полеты в Египет через Сирию в ближайшие часы и отправить первый рейс с туристами в 20.00,... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T12:50

2022-12-16T12:50

2022-12-16T13:00

туризм

египет

сирия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

ifly

туризм

новости - туризм

иордания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149905/23/1499052303_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_840db2ae7e4c1ffe8cbbd998d5c077a4.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Авиакомпания iFly рассчитывает получить от Росавиации разрешение на полеты в Египет через Сирию в ближайшие часы и отправить первый рейс с туристами в 20.00, анализ маршрута показал, что полет по этому маршруту соответствует нормам безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе iFly.С четверга авиакомпания отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей. Росавиация в четверг сообщила, что проводит согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию. Компания отмечает, что не получила запрос с требованиями Росавиации. Согласно информационному сообщению на сайте ведомства, специалисты авиакомпании завершили оценку факторов риска на основании рекомендаций, содержащихся в документах, и подготовили отчет для предоставления в Росавиацию."Анализ показал, что выбранный маршрут, включающий пролет в воздушном пространстве Сирии протяженностью 240 км и длительностью около 17 минут, соответствует установленным международным нормам авиационной безопасности и может быть использован авиакомпаний для безопасного пролета регулярных рейсов в Египет", - говорится в сообщении iFly."Учитывая вышеизложенное, авиакомпания рассчитывает получить необходимые со стороны Федерального агентства воздушного транспорта разрешения в течение ближайших нескольких часов и совершить отправку первого рейса по новому маршруту 16 декабря в 20:00 по московскому времени", - отмечает перевозчик.Авиакомпания извинилась перед пассажирами. "...iFly приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства, связанные с задержкой рейсов. Безопасность пассажирских перевозок – это базовый принцип работы авиакомпании iFly", - добавили в пресс-службе.Ранее iFly отмечала, что более 620 пассажиров, ожидающих вылета рейсов авиакомпании iFly из Москвы в Египет, расселены в гостиницы, остальные предпочли остаться дома, туристам в Египте продлили размещение в отелях. По данным генконсульства РФ в Хургаде, порядка 300 пассажиров задержанного в четверг рейса авиакомпании iFly из египетской Хургады в Москву ожидают вылета в гостинице курорта.

https://ria.ru/20221216/samolety-1839005830.html

https://ria.ru/20221216/egipet-1839080505.html

египет

сирия

иордания

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

египет, сирия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ifly, туризм, новости - туризм, иордания, москва