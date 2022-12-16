12:50 16.12.2022 (обновлено: 13:00 16.12.2022)
iFly может отправить первый рейс в Египет через Сирию в 20:00
iFly может отправить рейс в Египет через Сирию в 20:00, получив разрешение от Росавиации
Самолет авиакомпании iFly . Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Авиакомпания iFly рассчитывает получить от Росавиации разрешение на полеты в Египет через Сирию в ближайшие часы и отправить первый рейс с туристами в 20.00, анализ маршрута показал, что полет по этому маршруту соответствует нормам безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе iFly.
С четверга авиакомпания отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей. Росавиация в четверг сообщила, что проводит согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию. Компания отмечает, что не получила запрос с требованиями Росавиации. Согласно информационному сообщению на сайте ведомства, специалисты авиакомпании завершили оценку факторов риска на основании рекомендаций, содержащихся в документах, и подготовили отчет для предоставления в Росавиацию.
"Анализ показал, что выбранный маршрут, включающий пролет в воздушном пространстве Сирии протяженностью 240 км и длительностью около 17 минут, соответствует установленным международным нормам авиационной безопасности и может быть использован авиакомпаний для безопасного пролета регулярных рейсов в Египет", - говорится в сообщении iFly.
"Учитывая вышеизложенное, авиакомпания рассчитывает получить необходимые со стороны Федерального агентства воздушного транспорта разрешения в течение ближайших нескольких часов и совершить отправку первого рейса по новому маршруту 16 декабря в 20:00 по московскому времени", - отмечает перевозчик.
Авиакомпания извинилась перед пассажирами. "...iFly приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства, связанные с задержкой рейсов. Безопасность пассажирских перевозок – это базовый принцип работы авиакомпании iFly", - добавили в пресс-службе.
Ранее iFly отмечала, что более 620 пассажиров, ожидающих вылета рейсов авиакомпании iFly из Москвы в Египет, расселены в гостиницы, остальные предпочли остаться дома, туристам в Египте продлили размещение в отелях. По данным генконсульства РФ в Хургаде, порядка 300 пассажиров задержанного в четверг рейса авиакомпании iFly из египетской Хургады в Москву ожидают вылета в гостинице курорта.