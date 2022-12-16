https://ria.ru/20221216/gripp-1839132710.html

Песков призвал не переживать за здоровье Путина после прививки от гриппа

Песков призвал не переживать за здоровье Путина после прививки от гриппа - РИА Новости, 16.12.2022

Песков призвал не переживать за здоровье Путина после прививки от гриппа

Не стоит переживать о том, что президент РФ Владимир Путин поедет в Белоруссию на рабочую встречу практически сразу после того, как ему сделали прививку от... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T13:12

2022-12-16T13:12

2022-12-16T13:12

владимир путин

белоруссия

россия

политика

дмитрий песков

минск

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Не стоит переживать о том, что президент РФ Владимир Путин поедет в Белоруссию на рабочую встречу практически сразу после того, как ему сделали прививку от гриппа: медики заботятся о его здоровье, принимаются меры предосторожности, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Специалисты-медики, разумеется, делают все, что нужно делать для здоровья президента, поэтому там все необходимые меры предосторожности принимаются", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не боится ли Путин ехать в Белоруссию практически сразу после того, как ему сделали прививку от гриппа. "Там все нормально", - добавил Песков. Путин в среду рассказал, что сделал прививку от гриппа. Его визит в Белоруссию запланирован на 19 декабря.

https://ria.ru/20221215/oms-1838808159.html

белоруссия

россия

минск

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Владимир Лаврентьев

владимир путин, белоруссия, россия, политика, дмитрий песков, минск