https://ria.ru/20221216/gripp-1839132710.html
Песков призвал не переживать за здоровье Путина после прививки от гриппа
Песков призвал не переживать за здоровье Путина после прививки от гриппа - РИА Новости, 16.12.2022
Песков призвал не переживать за здоровье Путина после прививки от гриппа
Не стоит переживать о том, что президент РФ Владимир Путин поедет в Белоруссию на рабочую встречу практически сразу после того, как ему сделали прививку от... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T13:12
2022-12-16T13:12
2022-12-16T13:12
владимир путин
белоруссия
россия
политика
дмитрий песков
минск
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Не стоит переживать о том, что президент РФ Владимир Путин поедет в Белоруссию на рабочую встречу практически сразу после того, как ему сделали прививку от гриппа: медики заботятся о его здоровье, принимаются меры предосторожности, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Специалисты-медики, разумеется, делают все, что нужно делать для здоровья президента, поэтому там все необходимые меры предосторожности принимаются", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не боится ли Путин ехать в Белоруссию практически сразу после того, как ему сделали прививку от гриппа. "Там все нормально", - добавил Песков. Путин в среду рассказал, что сделал прививку от гриппа. Его визит в Белоруссию запланирован на 19 декабря.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, белоруссия, россия, политика, дмитрий песков, минск
Владимир Путин, Белоруссия, Россия, Политика, Дмитрий Песков, Минск
Песков призвал не переживать за здоровье Путина после прививки от гриппа
Песков призвал не переживать за здоровье Путина в поездке в Минск после прививки от гриппа
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Не стоит переживать о том, что президент РФ Владимир Путин поедет в Белоруссию на рабочую встречу практически сразу после того, как ему сделали прививку от гриппа: медики заботятся о его здоровье, принимаются меры предосторожности, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Специалисты-медики, разумеется, делают все, что нужно делать для здоровья президента, поэтому там все необходимые меры предосторожности принимаются", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не боится ли Путин ехать в Белоруссию практически сразу после того, как ему сделали прививку от гриппа.
"Там все нормально", - добавил Песков.
Путин в среду рассказал, что сделал прививку от гриппа. Его визит в Белоруссию запланирован на 19 декабря.