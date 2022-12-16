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Песков призвал не переживать за здоровье Путина после прививки от гриппа - РИА Новости, 16.12.2022
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Песков призвал не переживать за здоровье Путина после прививки от гриппа
Песков призвал не переживать за здоровье Путина после прививки от гриппа - РИА Новости, 16.12.2022
Песков призвал не переживать за здоровье Путина после прививки от гриппа
Не стоит переживать о том, что президент РФ Владимир Путин поедет в Белоруссию на рабочую встречу практически сразу после того, как ему сделали прививку от... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T13:12
2022-12-16T13:12
владимир путин
белоруссия
россия
политика
дмитрий песков
минск
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Не стоит переживать о том, что президент РФ Владимир Путин поедет в Белоруссию на рабочую встречу практически сразу после того, как ему сделали прививку от гриппа: медики заботятся о его здоровье, принимаются меры предосторожности, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Специалисты-медики, разумеется, делают все, что нужно делать для здоровья президента, поэтому там все необходимые меры предосторожности принимаются", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не боится ли Путин ехать в Белоруссию практически сразу после того, как ему сделали прививку от гриппа. "Там все нормально", - добавил Песков. Путин в среду рассказал, что сделал прививку от гриппа. Его визит в Белоруссию запланирован на 19 декабря.
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владимир путин, белоруссия, россия, политика, дмитрий песков, минск
Владимир Путин, Белоруссия, Россия, Политика, Дмитрий Песков, Минск
13:12 16.12.2022
 
Песков призвал не переживать за здоровье Путина после прививки от гриппа

Песков призвал не переживать за здоровье Путина в поездке в Минск после прививки от гриппа

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Не стоит переживать о том, что президент РФ Владимир Путин поедет в Белоруссию на рабочую встречу практически сразу после того, как ему сделали прививку от гриппа: медики заботятся о его здоровье, принимаются меры предосторожности, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Специалисты-медики, разумеется, делают все, что нужно делать для здоровья президента, поэтому там все необходимые меры предосторожности принимаются", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не боится ли Путин ехать в Белоруссию практически сразу после того, как ему сделали прививку от гриппа.
Пациентка в регистратуре городской поликлиники - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 11:09
В больницах и поликлиниках начнут бесплатно тестировать на грипп
"Там все нормально", - добавил Песков.
Путин в среду рассказал, что сделал прививку от гриппа. Его визит в Белоруссию запланирован на 19 декабря.
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12 декабря, 11:22
 
Владимир ПутинБелоруссияРоссияПолитикаДмитрий ПесковМинск
 
 
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