https://ria.ru/20221216/gripp-1839052128.html

Роспотребнадзор Кузбасса выявил свиной грипп у 47 жителей региона

Роспотребнадзор Кузбасса выявил свиной грипп у 47 жителей региона - РИА Новости, 16.12.2022

Роспотребнадзор Кузбасса выявил свиной грипп у 47 жителей региона

Роспотребнадзор Кузбасса выявил свиной грипп у 47 жителей региона, сообщили РИА Новости в региональном ведомстве. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T07:52

2022-12-16T07:52

2022-12-16T07:52

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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КЕМЕРОВО, 16 дек – РИА Новости. Роспотребнадзор Кузбасса выявил свиной грипп у 47 жителей региона, сообщили РИА Новости в региональном ведомстве.В четверг сообщалось, что Роспотребнадзор Кузбасса в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом запретил проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях и ввел масочный режим в больницах.Как уточняется в постановлении главного санитарного врача региона, также "зарегистрирован очаг с множественными случаями заболеваний гриппом А(HIN1)pdm09 среди персонала и проживающих лиц в организации, оказывающей социальные услуги населению Кемеровской области".

https://ria.ru/20221215/gripp-1838815175.html

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2022

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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)