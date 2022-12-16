https://ria.ru/20221216/gripp-1839052128.html
Роспотребнадзор Кузбасса выявил свиной грипп у 47 жителей региона
Роспотребнадзор Кузбасса выявил свиной грипп у 47 жителей региона - РИА Новости, 16.12.2022
Роспотребнадзор Кузбасса выявил свиной грипп у 47 жителей региона
Роспотребнадзор Кузбасса выявил свиной грипп у 47 жителей региона, сообщили РИА Новости в региональном ведомстве. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T07:52
2022-12-16T07:52
2022-12-16T07:52
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КЕМЕРОВО, 16 дек – РИА Новости. Роспотребнадзор Кузбасса выявил свиной грипп у 47 жителей региона, сообщили РИА Новости в региональном ведомстве.В четверг сообщалось, что Роспотребнадзор Кузбасса в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом запретил проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях и ввел масочный режим в больницах.Как уточняется в постановлении главного санитарного врача региона, также "зарегистрирован очаг с множественными случаями заболеваний гриппом А(HIN1)pdm09 среди персонала и проживающих лиц в организации, оказывающей социальные услуги населению Кемеровской области".
https://ria.ru/20221215/gripp-1838815175.html
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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор Кузбасса выявил свиной грипп у 47 жителей региона
Роспотребнадзор Кузбасса выявил 47 случаев заражения свиным гриппом
КЕМЕРОВО, 16 дек – РИА Новости. Роспотребнадзор Кузбасса выявил свиной грипп у 47 жителей региона, сообщили РИА Новости в региональном ведомстве.
В четверг сообщалось, что Роспотребнадзор Кузбасса в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом запретил проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях и ввел масочный режим в больницах.
"При проведении исследований на базе ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в материале от 47 больных идентифицирован вирус гриппа А (HIN1)pdm09 (свиной грипп – ред.)", – сообщили в Роспотребнадзоре в ответ на запрос РИА Новости.
Как уточняется в постановлении главного санитарного врача региона, также "зарегистрирован очаг с множественными случаями заболеваний гриппом А(HIN1)pdm09 среди персонала и проживающих лиц в организации, оказывающей социальные услуги населению Кемеровской области".