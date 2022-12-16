https://ria.ru/20221216/granitsy-1839106933.html
Москва верит в стабилизацию на границах Турции и Сирии, заявили в МИД
Москва верит в стабилизацию на границах Турции и Сирии, заявили в МИД - РИА Новости, 16.12.2022
Москва верит в стабилизацию на границах Турции и Сирии, заявили в МИД
Обстановка на границе Турции и Сирии сложная, но Москва верит, что стороны приложат усилия для стабилизации ситуации, заявил в пятницу заместитель министра... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T12:22
2022-12-16T12:22
2022-12-16T12:22
война в сирии
в мире
сергей вершинин
сирия
москва
турция
россия
война в сирии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808299492_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7722b986365dfca3dc31aa367dddd507.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Обстановка на границе Турции и Сирии сложная, но Москва верит, что стороны приложат усилия для стабилизации ситуации, заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин. "Мы внимательно следим за ситуацией, развитием обстановки в целом вокруг Сирии, в том числе на сирийско-турецкой границе… Обстановка на границе, конечно, сложная, но я думаю, что, если идти по пути учета озабоченности сторон на основе твердой приверженности суверенитета и территориальной целостности Сирии, все это можно будет разрешить. Тем более, что от этого выиграют не только две страны, от этого выиграет в целом ситуация в регионе с точки зрения ее стабильности", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20221215/turtsiya-1839023394.html
сирия
москва
турция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808299492_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1f1e92e8b41afd4484df42b86e995d33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей вершинин, сирия, москва, турция, россия, война в сирии
Война в Сирии, В мире, Сергей Вершинин, Сирия, Москва, Турция, Россия, Война в Сирии
Москва верит в стабилизацию на границах Турции и Сирии, заявили в МИД
МИД: Москва верит, что Сирия и Турция приложат усилия для стабилизации на их границе