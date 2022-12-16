https://ria.ru/20221216/granitsy-1839106933.html

Москва верит в стабилизацию на границах Турции и Сирии, заявили в МИД

Москва верит в стабилизацию на границах Турции и Сирии, заявили в МИД - РИА Новости, 16.12.2022

Москва верит в стабилизацию на границах Турции и Сирии, заявили в МИД

Обстановка на границе Турции и Сирии сложная, но Москва верит, что стороны приложат усилия для стабилизации ситуации, заявил в пятницу заместитель министра... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T12:22

2022-12-16T12:22

2022-12-16T12:22

война в сирии

в мире

сергей вершинин

сирия

москва

турция

россия

война в сирии

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Обстановка на границе Турции и Сирии сложная, но Москва верит, что стороны приложат усилия для стабилизации ситуации, заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин. "Мы внимательно следим за ситуацией, развитием обстановки в целом вокруг Сирии, в том числе на сирийско-турецкой границе… Обстановка на границе, конечно, сложная, но я думаю, что, если идти по пути учета озабоченности сторон на основе твердой приверженности суверенитета и территориальной целостности Сирии, все это можно будет разрешить. Тем более, что от этого выиграют не только две страны, от этого выиграет в целом ситуация в регионе с точки зрения ее стабильности", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20221215/turtsiya-1839023394.html

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