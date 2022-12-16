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Москва верит в стабилизацию на границах Турции и Сирии, заявили в МИД - РИА Новости, 16.12.2022
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20221216/granitsy-1839106933.html
Москва верит в стабилизацию на границах Турции и Сирии, заявили в МИД
Москва верит в стабилизацию на границах Турции и Сирии, заявили в МИД - РИА Новости, 16.12.2022
Москва верит в стабилизацию на границах Турции и Сирии, заявили в МИД
Обстановка на границе Турции и Сирии сложная, но Москва верит, что стороны приложат усилия для стабилизации ситуации, заявил в пятницу заместитель министра... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T12:22
2022-12-16T12:22
война в сирии
в мире
сергей вершинин
сирия
москва
турция
россия
война в сирии
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Обстановка на границе Турции и Сирии сложная, но Москва верит, что стороны приложат усилия для стабилизации ситуации, заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин. "Мы внимательно следим за ситуацией, развитием обстановки в целом вокруг Сирии, в том числе на сирийско-турецкой границе… Обстановка на границе, конечно, сложная, но я думаю, что, если идти по пути учета озабоченности сторон на основе твердой приверженности суверенитета и территориальной целостности Сирии, все это можно будет разрешить. Тем более, что от этого выиграют не только две страны, от этого выиграет в целом ситуация в регионе с точки зрения ее стабильности", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20221215/turtsiya-1839023394.html
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в мире, сергей вершинин, сирия, москва, турция, россия, война в сирии
Война в Сирии, В мире, Сергей Вершинин, Сирия, Москва, Турция, Россия, Война в Сирии
12:22 16.12.2022
 
Москва верит в стабилизацию на границах Турции и Сирии, заявили в МИД

МИД: Москва верит, что Сирия и Турция приложат усилия для стабилизации на их границе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Обстановка на границе Турции и Сирии сложная, но Москва верит, что стороны приложат усилия для стабилизации ситуации, заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин.
"Мы внимательно следим за ситуацией, развитием обстановки в целом вокруг Сирии, в том числе на сирийско-турецкой границе… Обстановка на границе, конечно, сложная, но я думаю, что, если идти по пути учета озабоченности сторон на основе твердой приверженности суверенитета и территориальной целостности Сирии, все это можно будет разрешить. Тем более, что от этого выиграют не только две страны, от этого выиграет в целом ситуация в регионе с точки зрения ее стабильности", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
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