https://ria.ru/20221216/gonkong-1839156602.html

Гонконг и материковый Китай планируют открыть границы

Гонконг и материковый Китай планируют открыть границы - РИА Новости, 16.12.2022

Гонконг и материковый Китай планируют открыть границы

Граница между Гонконгом и материковым Китаем может полностью открыться уже в следующем месяце, сообщает South China Morning Post со ссылкой на осведомленные... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T15:03

2022-12-16T15:03

2022-12-16T15:04

новости - туризм

туристы

туризм

гонконг

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151685/43/1516854378_0:135:3163:1914_1920x0_80_0_0_120bf9e287ad843186777ea12f196418.jpg

ПЕКИН, 16 дек – РИА Новости. Граница между Гонконгом и материковым Китаем может полностью открыться уже в следующем месяце, сообщает South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники. Большинство пограничных контрольно-пропускных пунктов Гонконга были закрыты с начала пандемии COVID-19 в начале 2020 года. В соответствии с действующими ограничениями люди могут въезжать в материковую часть Китая, используя городской аэропорт, а также контрольно-пропускные пункты на мосту Shenzhen Bay и мосту Гонконг-Чжухай-Макао. По сведениям издания, Гонконг намерен полностью открыть границы с материковым Китаем и возобновить движение высокоскоростных поездов в южную китайскую провинцию Гуандун с начала следующего месяца. Ожидаемое открытие границ следует за решением правительства города отменить противоэпидемические ограничения, к примеру, на этой неделе была полностью отменена трехдневная домашняя самоизоляция для прибывших из-за границы.Власти материкового Китая также уже начали ослаблять противоэпидемиологические меры, содействуя облегчению трансграничного потока людей и товаров из Гонконга, в том числе увеличили дневную квоту по количеству человек, которые могут пересечь границу, с 2000 до 2500. Глава администрации Гонконга Джон Ли ранее заявил, что правительство Гонконга продолжит поддерживать тесные контакты с соответствующими ведомствами на материке.Еще один источник, знакомый с планом полного открытия границы, рассказал газете, что Пекин стремится восстановить движение к началу следующего месяца, чтобы оживить экономику как Гонконга, так и материкового Китая.

https://ria.ru/20221208/aviakompanii-1837184117.html

гонконг

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туристы, туризм, гонконг, китай