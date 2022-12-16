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Гонконг и материковый Китай планируют открыть границы - РИА Новости, 16.12.2022
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Гонконг и материковый Китай планируют открыть границы
Гонконг и материковый Китай планируют открыть границы - РИА Новости, 16.12.2022
Гонконг и материковый Китай планируют открыть границы
Граница между Гонконгом и материковым Китаем может полностью открыться уже в следующем месяце, сообщает South China Morning Post со ссылкой на осведомленные... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T15:03
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ПЕКИН, 16 дек – РИА Новости. Граница между Гонконгом и материковым Китаем может полностью открыться уже в следующем месяце, сообщает South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники. Большинство пограничных контрольно-пропускных пунктов Гонконга были закрыты с начала пандемии COVID-19 в начале 2020 года. В соответствии с действующими ограничениями люди могут въезжать в материковую часть Китая, используя городской аэропорт, а также контрольно-пропускные пункты на мосту Shenzhen Bay и мосту Гонконг-Чжухай-Макао. По сведениям издания, Гонконг намерен полностью открыть границы с материковым Китаем и возобновить движение высокоскоростных поездов в южную китайскую провинцию Гуандун с начала следующего месяца. Ожидаемое открытие границ следует за решением правительства города отменить противоэпидемические ограничения, к примеру, на этой неделе была полностью отменена трехдневная домашняя самоизоляция для прибывших из-за границы.Власти материкового Китая также уже начали ослаблять противоэпидемиологические меры, содействуя облегчению трансграничного потока людей и товаров из Гонконга, в том числе увеличили дневную квоту по количеству человек, которые могут пересечь границу, с 2000 до 2500. Глава администрации Гонконга Джон Ли ранее заявил, что правительство Гонконга продолжит поддерживать тесные контакты с соответствующими ведомствами на материке.Еще один источник, знакомый с планом полного открытия границы, рассказал газете, что Пекин стремится восстановить движение к началу следующего месяца, чтобы оживить экономику как Гонконга, так и материкового Китая.
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Новости - Туризм, туристы, Туризм, Гонконг, Китай
15:03 16.12.2022 (обновлено: 15:04 16.12.2022)
 
Гонконг и материковый Китай планируют открыть границы

Граница между Гонконгом и материковым Китаем может полностью открыться в январе 2023 года

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкВид с моря на Гонконг
Вид с моря на Гонконг - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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ПЕКИН, 16 дек – РИА Новости. Граница между Гонконгом и материковым Китаем может полностью открыться уже в следующем месяце, сообщает South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники.
Большинство пограничных контрольно-пропускных пунктов Гонконга были закрыты с начала пандемии COVID-19 в начале 2020 года. В соответствии с действующими ограничениями люди могут въезжать в материковую часть Китая, используя городской аэропорт, а также контрольно-пропускные пункты на мосту Shenzhen Bay и мосту Гонконг-Чжухай-Макао.
По сведениям издания, Гонконг намерен полностью открыть границы с материковым Китаем и возобновить движение высокоскоростных поездов в южную китайскую провинцию Гуандун с начала следующего месяца.
Ожидаемое открытие границ следует за решением правительства города отменить противоэпидемические ограничения, к примеру, на этой неделе была полностью отменена трехдневная домашняя самоизоляция для прибывших из-за границы.
Власти материкового Китая также уже начали ослаблять противоэпидемиологические меры, содействуя облегчению трансграничного потока людей и товаров из Гонконга, в том числе увеличили дневную квоту по количеству человек, которые могут пересечь границу, с 2000 до 2500.
Глава администрации Гонконга Джон Ли ранее заявил, что правительство Гонконга продолжит поддерживать тесные контакты с соответствующими ведомствами на материке.
Еще один источник, знакомый с планом полного открытия границы, рассказал газете, что Пекин стремится восстановить движение к началу следующего месяца, чтобы оживить экономику как Гонконга, так и материкового Китая.
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