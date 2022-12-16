https://ria.ru/20221216/gaz-1839160928.html

Цены на газ в Европе упали до 1335 долларов за тысячу кубов

Цены на газ в Европе упали до 1335 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 16.12.2022

Цены на газ в Европе упали до 1335 долларов за тысячу кубов

Цены на газовые фьючерсы в Европе в ходе торгов пятницы ускорили темпы снижения до 10% и торгуются около 1340 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T14:15

2022-12-16T14:15

2022-12-16T14:29

экономика

европа

цены на нефть

нидерланды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804076011_0:183:2989:1864_1920x0_80_0_0_3ae0421b67d65a578a5324afdef86bca.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Цены на газовые фьючерсы в Европе в ходе торгов пятницы ускорили темпы снижения до 10% и торгуются около 1340 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.Январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах), открыли торги снижением на 4,2%, на уровне 1421,8 доллара. Пока минимально опускались до 1334,7 доллара (-10,1%). По состоянию на 14.12 мск цена газа на бирже составляла 1337,8 доллара (-9,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены четверга - 1484,1 доллара за тысячу кубометров.Цены на газ в регионе ощутимо выросли еще весной 2021 года, когда стоимость на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета показатель превысил 600 долларов, а осенью – уже 1000 долларов. Резкий рост цен продолжился и в 2022 году. В начале марта из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов газовые контракты с поставкой в следующем месяце достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.Затем цены снизились и в апреле-мае были в районе 1000–1100 долларов, однако в июне вновь начали расти. В августе средняя цена газовых фьючерсов достигла 2450 долларов за тысячу кубометров, а стоимость на споте впервые превысила 3200 долларов.Несмотря на текущее снижение с летних максимумов, газовые котировки в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.

https://ria.ru/20221216/es-1839072707.html

https://ria.ru/20221215/etsb-1839020653.html

европа

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, европа, цены на нефть, нидерланды