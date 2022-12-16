14:15 16.12.2022 (обновлено: 14:29 16.12.2022)
Цены на газ в Европе упали до 1335 долларов за тысячу кубов
Цены на газ в Европе упали на десять процентов, достигнув 1335 долларов за тысячу кубов
Центрально-европейский газовый хаб. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Цены на газовые фьючерсы в Европе в ходе торгов пятницы ускорили темпы снижения до 10% и торгуются около 1340 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.
Январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах), открыли торги снижением на 4,2%, на уровне 1421,8 доллара. Пока минимально опускались до 1334,7 доллара (-10,1%). По состоянию на 14.12 мск цена газа на бирже составляла 1337,8 доллара (-9,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены четверга - 1484,1 доллара за тысячу кубометров.
Цены на газ в регионе ощутимо выросли еще весной 2021 года, когда стоимость на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета показатель превысил 600 долларов, а осенью – уже 1000 долларов. Резкий рост цен продолжился и в 2022 году. В начале марта из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов газовые контракты с поставкой в следующем месяце достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.
Затем цены снизились и в апреле-мае были в районе 1000–1100 долларов, однако в июне вновь начали расти. В августе средняя цена газовых фьючерсов достигла 2450 долларов за тысячу кубометров, а стоимость на споте впервые превысила 3200 долларов.
Несмотря на текущее снижение с летних максимумов, газовые котировки в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.