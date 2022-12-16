https://ria.ru/20221216/gaz-1839138596.html

Лукашенко возмутился срывом сроков создания единого рынка газа с Россией

Лукашенко возмутился срывом сроков создания единого рынка газа с Россией - РИА Новости, 16.12.2022

Лукашенко возмутился срывом сроков создания единого рынка газа с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал определить ответственных за срыв сроков реализации программы по формированию единого газового рынка Союзного РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T13:28

2022-12-16T13:28

2022-12-16T14:03

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белоруссия

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природный газ

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МИНСК, 16 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал определить ответственных за срыв сроков реализации программы по формированию единого газового рынка Союзного государства. В пятницу глава белорусского государства проводит совещание по вопросам белорусско-российского сотрудничества. "Напомню, союзной программой по формированию объединенного рынка газа предусмотрены конкретные мероприятия и сроки, которые, к сожалению, по-моему, не реализованы. Они просто сорваны. Кто несет за это ответственность и как будем исправлять ситуацию?" - цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь. Президент обратил внимание, что на первый план в реализации союзных программ выходят вопросы ценообразования на энергоресурсы, так как от этого зависит конкурентоспособность белорусской экономики.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

александр лукашенко, россия, белоруссия, в мире, природный газ