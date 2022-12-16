https://ria.ru/20221216/gaz-1839138596.html
Лукашенко возмутился срывом сроков создания единого рынка газа с Россией
Лукашенко возмутился срывом сроков создания единого рынка газа с Россией - РИА Новости, 16.12.2022
Лукашенко возмутился срывом сроков создания единого рынка газа с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал определить ответственных за срыв сроков реализации программы по формированию единого газового рынка Союзного РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T13:28
2022-12-16T13:28
2022-12-16T14:03
александр лукашенко
россия
белоруссия
в мире
природный газ
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МИНСК, 16 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал определить ответственных за срыв сроков реализации программы по формированию единого газового рынка Союзного государства. В пятницу глава белорусского государства проводит совещание по вопросам белорусско-российского сотрудничества. "Напомню, союзной программой по формированию объединенного рынка газа предусмотрены конкретные мероприятия и сроки, которые, к сожалению, по-моему, не реализованы. Они просто сорваны. Кто несет за это ответственность и как будем исправлять ситуацию?" - цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь. Президент обратил внимание, что на первый план в реализации союзных программ выходят вопросы ценообразования на энергоресурсы, так как от этого зависит конкурентоспособность белорусской экономики.
https://ria.ru/20221216/peregovory-1839126235.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, россия, белоруссия, в мире, природный газ
Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия, В мире, Природный газ
13:28 16.12.2022 (обновлено: 14:03 16.12.2022)
Лукашенко возмутился срывом сроков создания единого рынка газа с Россией
Лукашенко возмутился срывом сроков программы по формированию единого рынка газа с Россией
МИНСК, 16 дек – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал
определить ответственных за срыв сроков реализации программы по формированию единого газового рынка Союзного государства.
В пятницу глава белорусского государства проводит совещание по вопросам белорусско-российского сотрудничества.
"Напомню, союзной программой по формированию объединенного рынка газа предусмотрены конкретные мероприятия и сроки, которые, к сожалению, по-моему, не реализованы. Они просто сорваны. Кто несет за это ответственность и как будем исправлять ситуацию?" - цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь.
Президент обратил внимание, что на первый план в реализации союзных программ выходят вопросы ценообразования на энергоресурсы, так как от этого зависит конкурентоспособность белорусской экономики.