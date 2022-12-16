https://ria.ru/20221216/gaz-1839046625.html

ЕС не планирует вводить потолок цен на российский газ, сообщил источник

ЕС не планирует вводить потолок цен на российский газ, сообщил источник - РИА Новости, 16.12.2022

ЕС не планирует вводить потолок цен на российский газ, сообщил источник

Евросоюз не планирует вводить ограничение цены на российский газ в ближайшем будущем и даже не обсуждает этот вопрос, сообщил РИА Новости источник в Брюсселе. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T06:03

2022-12-16T06:03

2022-12-16T07:24

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БРЮССЕЛЬ, 16 дек — РИА Новости. Евросоюз не планирует вводить ограничение цены на российский газ в ближайшем будущем и даже не обсуждает этот вопрос, сообщил РИА Новости источник в Брюсселе.Хотя отдельные страны-члены обсуждают вопрос о введении ограничения на цены на импорт российского газа, на уровне ЕС такие разговоры не ведутся, сообщил собеседник агентства."У Еврокомиссии нет намерения настаивать на принятии такого решения в ближайшем будущем, на данном этапе эти переговоры носят лишь зондирующий характер", — добавил он.

https://ria.ru/20221215/etsb-1838975684.html

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экономика, брюссель, россия, евросоюз, еврокомиссия, в мире