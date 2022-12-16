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ЕС не планирует вводить потолок цен на российский газ, сообщил источник - РИА Новости, 16.12.2022
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ЕС не планирует вводить потолок цен на российский газ, сообщил источник
ЕС не планирует вводить потолок цен на российский газ, сообщил источник - РИА Новости, 16.12.2022
ЕС не планирует вводить потолок цен на российский газ, сообщил источник
Евросоюз не планирует вводить ограничение цены на российский газ в ближайшем будущем и даже не обсуждает этот вопрос, сообщил РИА Новости источник в Брюсселе. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T06:03
2022-12-16T07:24
экономика
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россия
евросоюз
еврокомиссия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек — РИА Новости. Евросоюз не планирует вводить ограничение цены на российский газ в ближайшем будущем и даже не обсуждает этот вопрос, сообщил РИА Новости источник в Брюсселе.Хотя отдельные страны-члены обсуждают вопрос о введении ограничения на цены на импорт российского газа, на уровне ЕС такие разговоры не ведутся, сообщил собеседник агентства."У Еврокомиссии нет намерения настаивать на принятии такого решения в ближайшем будущем, на данном этапе эти переговоры носят лишь зондирующий характер", — добавил он.
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экономика, брюссель, россия, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Экономика, Брюссель, Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
06:03 16.12.2022 (обновлено: 07:24 16.12.2022)
 
ЕС не планирует вводить потолок цен на российский газ, сообщил источник

Евросоюз не планирует вводить потолок цен на российский газ в ближайшем будущем

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек — РИА Новости. Евросоюз не планирует вводить ограничение цены на российский газ в ближайшем будущем и даже не обсуждает этот вопрос, сообщил РИА Новости источник в Брюсселе.

"По поводу эмбарго на импорт российского газа в том же формате, что и нефтяное эмбарго, которое ЕС ввел в рамках своих мер против России, речи не идет", — заявил источник.

Хотя отдельные страны-члены обсуждают вопрос о введении ограничения на цены на импорт российского газа, на уровне ЕС такие разговоры не ведутся, сообщил собеседник агентства.
Еврокомиссии нет намерения настаивать на принятии такого решения в ближайшем будущем, на данном этапе эти переговоры носят лишь зондирующий характер", — добавил он.
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