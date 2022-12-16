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"Открыли ящик Пандоры". Заявление ЕС по потолку цен шокировало немцев - РИА Новости, 16.12.2022
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"Открыли ящик Пандоры". Заявление ЕС по потолку цен шокировало немцев
"Открыли ящик Пандоры". Заявление ЕС по потолку цен шокировало немцев - РИА Новости, 16.12.2022
"Открыли ящик Пандоры". Заявление ЕС по потолку цен шокировало немцев
Читателей Die Welt разгневало заявление Европейского союза о желании ввести потолок цен на газ, даже если немецкие власти не поддержат инициативу. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T10:07
2022-12-16T15:35
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Читателей Die Welt разгневало заявление Европейского союза о желании ввести потолок цен на газ, даже если немецкие власти не поддержат инициативу.В понедельник министры энергетики Евросоюза должны проработать детали и принять решение.Пользователи портала посчитали, что после введения потолка цен на газ проблемы в экономике и энергетическом секторе только усугубятся, а также обвинили руководство ЕС в извлечении прибыли из страдания своих граждан."Хорошо, что мы теперь зависим от США, которые высосут из ЕС все соки", — пожаловался max j."Цены на газ стали в семь раз выше, мне кажется, что уже достаточно. Они зарабатывают миллионы и миллиарды за счет людей", — посетовала Diana."Если они так продолжат, то на флаг ЕС можно будет добавить серп и молот, предпочтительно в центре. Мы заплатим сполна за этот социалистический путь", — пишет пользователь."Если Урсула рада этому, значит, это дорого, неэффективно и безрезультативно", — иронизирует The Observer.Еврокомиссия 22 ноября предложила создать временный механизм корректировки рынка газа, чтобы снизить его волатильность и защитить граждан и предпринимателей ЕС от резких скачков цен на это топливо. ЕК предположила, что механизм может запускаться при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за мегаватт-час в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи долларов за тысячу кубов газа при паритете евро и доллара), а спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение десяти торговых дней подряд. Когда механизм начнет действовать, сделки по цене выше 275 евро совершаться не будут.
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европа, евросоюз, еврокомиссия, россия, в мире, германия, украина
Европа, Евросоюз, Еврокомиссия, Россия, В мире, Германия, Украина
10:07 16.12.2022 (обновлено: 15:35 16.12.2022)
 
"Открыли ящик Пандоры". Заявление ЕС по потолку цен шокировало немцев

Читателей Die Welt шокировало заявление Евросоюза по потолку цен на газ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Читателей Die Welt разгневало заявление Европейского союза о желании ввести потолок цен на газ, даже если немецкие власти не поддержат инициативу.
В понедельник министры энергетики Евросоюза должны проработать детали и принять решение.
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Пользователи портала посчитали, что после введения потолка цен на газ проблемы в экономике и энергетическом секторе только усугубятся, а также обвинили руководство ЕС в извлечении прибыли из страдания своих граждан.
"Хорошо, что мы теперь зависим от США, которые высосут из ЕС все соки", — пожаловался max j.

"С восьмым пакетом ЕС открыл ящик Пандоры. Граждане заплатят за это холодом и горькой нищетой, когда большая часть индустрии покинет Европу. А Путин станет богаче. Молодцы", — отметил George B.

"Цены на газ стали в семь раз выше, мне кажется, что уже достаточно. Они зарабатывают миллионы и миллиарды за счет людей", — посетовала Diana.
"Если они так продолжат, то на флаг ЕС можно будет добавить серп и молот, предпочтительно в центре. Мы заплатим сполна за этот социалистический путь", — пишет пользователь.

"Этот потолок цен — катастрофа. Рынок обязательно нанесет ответный удар, и газ будет поставляться в другое место. Но что еще можно ожидать от ЕС? Он все больше напоминает огромное социалистическое государство и воспринимает себя слишком серьезно. Общественные долги, потолок цен, коррупция..." — возмутился Alexander Z.

"Если Урсула рада этому, значит, это дорого, неэффективно и безрезультативно", — иронизирует The Observer.
Еврокомиссия 22 ноября предложила создать временный механизм корректировки рынка газа, чтобы снизить его волатильность и защитить граждан и предпринимателей ЕС от резких скачков цен на это топливо. ЕК предположила, что механизм может запускаться при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за мегаватт-час в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи долларов за тысячу кубов газа при паритете евро и доллара), а спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение десяти торговых дней подряд. Когда механизм начнет действовать, сделки по цене выше 275 евро совершаться не будут.
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