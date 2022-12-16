https://ria.ru/20221216/es-1839072707.html

"Открыли ящик Пандоры". Заявление ЕС по потолку цен шокировало немцев

"Открыли ящик Пандоры". Заявление ЕС по потолку цен шокировало немцев - РИА Новости, 16.12.2022

"Открыли ящик Пандоры". Заявление ЕС по потолку цен шокировало немцев

Читателей Die Welt разгневало заявление Европейского союза о желании ввести потолок цен на газ, даже если немецкие власти не поддержат инициативу. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T10:07

2022-12-16T10:07

2022-12-16T15:35

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Читателей Die Welt разгневало заявление Европейского союза о желании ввести потолок цен на газ, даже если немецкие власти не поддержат инициативу.В понедельник министры энергетики Евросоюза должны проработать детали и принять решение.Пользователи портала посчитали, что после введения потолка цен на газ проблемы в экономике и энергетическом секторе только усугубятся, а также обвинили руководство ЕС в извлечении прибыли из страдания своих граждан."Хорошо, что мы теперь зависим от США, которые высосут из ЕС все соки", — пожаловался max j."Цены на газ стали в семь раз выше, мне кажется, что уже достаточно. Они зарабатывают миллионы и миллиарды за счет людей", — посетовала Diana."Если они так продолжат, то на флаг ЕС можно будет добавить серп и молот, предпочтительно в центре. Мы заплатим сполна за этот социалистический путь", — пишет пользователь."Если Урсула рада этому, значит, это дорого, неэффективно и безрезультативно", — иронизирует The Observer.Еврокомиссия 22 ноября предложила создать временный механизм корректировки рынка газа, чтобы снизить его волатильность и защитить граждан и предпринимателей ЕС от резких скачков цен на это топливо. ЕК предположила, что механизм может запускаться при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за мегаватт-час в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи долларов за тысячу кубов газа при паритете евро и доллара), а спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение десяти торговых дней подряд. Когда механизм начнет действовать, сделки по цене выше 275 евро совершаться не будут.

https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839065493.html

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европа, евросоюз, еврокомиссия, россия, в мире, германия, украина