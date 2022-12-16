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В Московском зоопарке уснули еноты - РИА Новости, 16.12.2022
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В Московском зоопарке уснули еноты
В Московском зоопарке уснули еноты - РИА Новости, 16.12.2022
В Московском зоопарке уснули еноты
Еноты уснули в московском зоопарке, сообщает пресс-служба столичного зоосада. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T09:51
2022-12-16T09:55
московский зоопарк
общество
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Еноты уснули в московском зоопарке, сообщает пресс-служба столичного зоосада."Группа енотов Московского зоопарка погрузилась в зимний сон. Этому способствовала стабильно низкая температура, а также в целом погода, которая в дикой природе затрудняет поиск и сбор корма", - говорится в сообщении.Отмечается, что в начале декабря зоологи отметили, что следы появляются в вольере все реже, а его обитатели все больше времени проводят в своих утепленных домиках."Наши еноты сейчас живут вшестером – и на их территории расположены два основательных домика, чтобы у группы всегда была возможность разойтись. Однако, согласно наблюдениям, Моисей, Шоня, Аким, Скалли, Груша и Тити предпочитают спать одной дружной пушистой кучей. Вместе теплее и уютнее. Енотовидная собака Буба сейчас живет отдельно – ее переселили на личную территорию, чтобы повысить уровень комфортности проживания", – цитируют в сообщении генерального директора Московского зоопарка Светлану Акулову.Уточняется, что еноты могут появляться на улице в процессе зимнего сна. В отличие от тушканчиков или ежей им не свойственны драматические изменения метаболизма. Их состояние можно скорее назвать "режимом энергосбережения"."Наши еноты достаточно наели за осень благодаря специально разработанной диете. Теперь их кормят один раз в неделю – и они выглядят весьма стройно, даже в зимних условиях. Сейчас их рацион состоит из перепелок, орехов и креветок – хорошо насыщающий корм, богатый белком и жирами. Также такие продукты легко разложить по территории, чтобы еноты могли не только поесть, но и развлечься", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20221202/tushkanchiki-1835822970.html
https://ria.ru/20221125/zoopark-1834121218.html
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московский зоопарк, общество
Московский зоопарк, Общество
09:51 16.12.2022 (обновлено: 09:55 16.12.2022)
 
В Московском зоопарке уснули еноты

Группа енотов Московского зоопарка погрузилась в зимний сон

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЕноты в Московском зоопарке
Еноты в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Еноты в Московском зоопарке. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Еноты уснули в московском зоопарке, сообщает пресс-служба столичного зоосада.
"Группа енотов Московского зоопарка погрузилась в зимний сон. Этому способствовала стабильно низкая температура, а также в целом погода, которая в дикой природе затрудняет поиск и сбор корма", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в начале декабря зоологи отметили, что следы появляются в вольере все реже, а его обитатели все больше времени проводят в своих утепленных домиках.
"Наши еноты сейчас живут вшестером – и на их территории расположены два основательных домика, чтобы у группы всегда была возможность разойтись. Однако, согласно наблюдениям, Моисей, Шоня, Аким, Скалли, Груша и Тити предпочитают спать одной дружной пушистой кучей. Вместе теплее и уютнее. Енотовидная собака Буба сейчас живет отдельно – ее переселили на личную территорию, чтобы повысить уровень комфортности проживания", – цитируют в сообщении генерального директора Московского зоопарка Светлану Акулову.
Уточняется, что еноты могут появляться на улице в процессе зимнего сна. В отличие от тушканчиков или ежей им не свойственны драматические изменения метаболизма. Их состояние можно скорее назвать "режимом энергосбережения".
"Наши еноты достаточно наели за осень благодаря специально разработанной диете. Теперь их кормят один раз в неделю – и они выглядят весьма стройно, даже в зимних условиях. Сейчас их рацион состоит из перепелок, орехов и креветок – хорошо насыщающий корм, богатый белком и жирами. Также такие продукты легко разложить по территории, чтобы еноты могли не только поесть, но и развлечься", - дополняется в сообщении.
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