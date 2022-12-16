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Набиуллина назвала факторы, ухудшающие перспективу экспорта России
Набиуллина назвала факторы, ухудшающие перспективу экспорта России - РИА Новости, 16.12.2022
Набиуллина назвала факторы, ухудшающие перспективу экспорта России
Введение эмбарго ЕС и потолка цен на российскую нефть ухудшают перспективу экспорта из России, увеличивая давление на рубль, заявила глава Банка России Эльвира... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T15:29
2022-12-16T15:29
2022-12-16T15:29
экономика
цены на нефть
эльвира набиуллина
россия
евросоюз
центральный банк рф (цб рф)
санкции в отношении россии
австралия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Введение эмбарго ЕС и потолка цен на российскую нефть ухудшают перспективу экспорта из России, увеличивая давление на рубль, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Введение эмбарго и потолка стоимости для российской нефти совпало с падением мировых цен на углеводороды из-за ухудшения перспектив мировой экономики. Длительный период низких цен или их дополнительное сильное снижение могут привести к устойчивой потере доходов экспортерами, эскалации геополитической напряженности, ужесточению санкций, ухудшают перспективы российского экспорта и означают более быстрое сокращение торгового баланса, создавая давление на рубль", - сообщила она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ. Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.
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экономика, цены на нефть, эльвира набиуллина, россия, евросоюз, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии, австралия
Экономика, Цены на нефть, Эльвира Набиуллина, Россия, Евросоюз, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Санкции в отношении России, Австралия
Набиуллина назвала факторы, ухудшающие перспективу экспорта России
Набиуллина: эмбарго ЕС и потолок цен на нефть ухудшают перспективу экспорта России