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Лукашенко рассчитывает, что в России не будет препятствий для экспорта - РИА Новости, 16.12.2022
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Лукашенко рассчитывает, что в России не будет препятствий для экспорта
Лукашенко рассчитывает, что в России не будет препятствий для экспорта - РИА Новости, 16.12.2022
Лукашенко рассчитывает, что в России не будет препятствий для экспорта
МИНСК, 16 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает, что в России не будут принимать меры, препятствующие транзиту белорусской... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T12:33
2022-12-16T13:00
экономика
александр лукашенко
россия
белоруссия
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МИНСК, 16 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает, что в России не будут принимать меры, препятствующие транзиту белорусской продукции в третьи страны через российскую территорию."Принимаемые российской стороной меры ни в коем случае не должны препятствовать транзиту белорусской продукции в третьи страны через территорию России. Также не должно быть никаких претензий при экспорте на российский рынок белорусских товаров и услуг", - приводит слова Лукашенко в пятницу агентство Белта.Лукашенко обратил внимание белорусских чиновников, что до сих пор еще существует запрет со стороны России на поставки продукции около полусотни белорусских предприятий, в основном продовольственных. "Я вам должен сказать, что это и нашего правительства вина. Мы просто считаем: подумаешь, какие-то мелкие предприятия… А этого просто в принципе быть не должно. Это противоречит идеологии наших отношений (с Россией – ред.)", - подчеркнул белорусский президент.Он добавил, что на проходящем в пятницу совещании по развитию отношений с РФ ожидает услышать обстоятельные ответы на все обозначенные вопросы и предложения, как действовать дальше. "При этом наши решения должны быть оперативными и тщательно выверенными, без всякой волокиты", - подчеркнул Лукашенко.
https://ria.ru/20221216/lukashenko-1839095334.html
https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839088241.html
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экономика, александр лукашенко, россия, белоруссия
Экономика, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия
12:33 16.12.2022 (обновлено: 13:00 16.12.2022)
 
Лукашенко рассчитывает, что в России не будет препятствий для экспорта

Лукашенко рассчитывает, что в России не будет препятствий для белорусского экспорта

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 16 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает, что в России не будут принимать меры, препятствующие транзиту белорусской продукции в третьи страны через российскую территорию.
"Принимаемые российской стороной меры ни в коем случае не должны препятствовать транзиту белорусской продукции в третьи страны через территорию России. Также не должно быть никаких претензий при экспорте на российский рынок белорусских товаров и услуг", - приводит слова Лукашенко в пятницу агентство Белта.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
11:47
Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не будет врагом России
Лукашенко обратил внимание белорусских чиновников, что до сих пор еще существует запрет со стороны России на поставки продукции около полусотни белорусских предприятий, в основном продовольственных. "Я вам должен сказать, что это и нашего правительства вина. Мы просто считаем: подумаешь, какие-то мелкие предприятия… А этого просто в принципе быть не должно. Это противоречит идеологии наших отношений (с Россией – ред.)", - подчеркнул белорусский президент.
Он добавил, что на проходящем в пятницу совещании по развитию отношений с РФ ожидает услышать обстоятельные ответы на все обозначенные вопросы и предложения, как действовать дальше. "При этом наши решения должны быть оперативными и тщательно выверенными, без всякой волокиты", - подчеркнул Лукашенко.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
11:21
Москва будет добиваться реализации договоренностей по экспорту, заявил МИД
 
ЭкономикаАлександр ЛукашенкоРоссияБелоруссия
 
 
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