https://ria.ru/20221216/eksport-1839110784.html

Лукашенко рассчитывает, что в России не будет препятствий для экспорта

Лукашенко рассчитывает, что в России не будет препятствий для экспорта - РИА Новости, 16.12.2022

Лукашенко рассчитывает, что в России не будет препятствий для экспорта

МИНСК, 16 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает, что в России не будут принимать меры, препятствующие транзиту белорусской... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T12:33

2022-12-16T12:33

2022-12-16T13:00

экономика

александр лукашенко

россия

белоруссия

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МИНСК, 16 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает, что в России не будут принимать меры, препятствующие транзиту белорусской продукции в третьи страны через российскую территорию."Принимаемые российской стороной меры ни в коем случае не должны препятствовать транзиту белорусской продукции в третьи страны через территорию России. Также не должно быть никаких претензий при экспорте на российский рынок белорусских товаров и услуг", - приводит слова Лукашенко в пятницу агентство Белта.Лукашенко обратил внимание белорусских чиновников, что до сих пор еще существует запрет со стороны России на поставки продукции около полусотни белорусских предприятий, в основном продовольственных. "Я вам должен сказать, что это и нашего правительства вина. Мы просто считаем: подумаешь, какие-то мелкие предприятия… А этого просто в принципе быть не должно. Это противоречит идеологии наших отношений (с Россией – ред.)", - подчеркнул белорусский президент.Он добавил, что на проходящем в пятницу совещании по развитию отношений с РФ ожидает услышать обстоятельные ответы на все обозначенные вопросы и предложения, как действовать дальше. "При этом наши решения должны быть оперативными и тщательно выверенными, без всякой волокиты", - подчеркнул Лукашенко.

https://ria.ru/20221216/lukashenko-1839095334.html

https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839088241.html

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экономика, александр лукашенко, россия, белоруссия