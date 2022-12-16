https://ria.ru/20221216/ekonomika-1839322991.html

Итоги года: Банк России остался без брошек, но взял верх над инфляцией

Итоги года: Банк России остался без брошек, но взял верх над инфляцией - РИА Новости, 16.12.2022

Итоги года: Банк России остался без брошек, но взял верх над инфляцией

Банк России весь уходящий год отражал санкционные удары по отечественной финансовой системе, тонко балансируя между необходимостью поддержать структурную... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T23:02

2022-12-16T23:02

2022-12-16T23:02

экономика

эльвира набиуллина

альберт короев

михаил васильев

нагорно-карабахская республика

центральный банк рф (цб рф)

росбанк

бкс мир инвестиций

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Банк России весь уходящий год отражал санкционные удары по отечественной финансовой системе, тонко балансируя между необходимостью поддержать структурную перестройку экономики и обуздать инфляцию. Для этого регулятор сначала резко поднял ставку до рекордных 20%, а затем крайне быстро смягчил свою политику. Если после первого экстренного поднятия ставки в 2014 году ЦБ понадобилось более двух лет на нормализацию денежно-кредитной политики, то в этом году на это ушло лишь чуть больше трех месяцев. Сейчас ключевая ставка застыла на отметке в 7,5% годовых, что ниже предсанкционного февральского уровня на два процентных пункта. И хотя официальный сигнал Банка России остается нейтральным, без выраженной направленности по будущим шагам, глава ЦБ Эльвира Набиуллина впервые с лета вновь пообещала, что будущая траектория ставки будет не только направлена на возвращение инфляции к 4%, но и не будет препятствовать структурной трансформации экономики. На этом фоне опрошенные РИА Новости аналитики ждут, что регулятор в новом году возобновит смягчение политики. Шоковая терапияПосле введения первых санкций против России в середине февраля начался обвал рубля, а затем россияне и бизнес ринулись забирать свои средства из банков: буквально за несколько дней объем наличных денег в обращении вырос на 1,8 триллиона рублей, что привело к давно забытому структурному дефициту ликвидности. Почти сразу началась "накачка" банковского сектора деньгами, и были введены ограничения на вывоз капитала нерезидентами. Регулятор даже начал проводить крайне редкие для России валютные интервенции для стабилизации курса, однако из-за блокировки золотовалютных резервов западными странами в дело пришлось вступить правительству - кабмин обязал экспортеров продавать 80% экспортной выручки. Апогеем антисанкционных мер первых дней стало экстренное увеличение ключевой ставки до невиданных ранее в России уровней - 20%, для поддержания привлекательности депозитов и защиты сбережений россиян от обесценения. В результате этот комплекс мер позволил не допустить коллапс банковской системы и выиграть время для разработки долгосрочных решений. Неожиданностью для этого года стало исчезновение в феврале с лацкана пиджака "сигнальных" брошек Набиуллиной, с которыми она появлялась перед журналистами на пресс-конференции по итогам совета директоров. При этом глава ЦБ в сентябре заявила, что "не видит оснований для того, чтобы снова к ним прибегать". Быстрая ездаДолгие годы приверженный низкой инфляции Банк России на фоне начавшейся перестройки экономики немного ослабил поводья, заявив, что не стремится вернуть инфляцию к цели "во что бы то ни стало". Первостепенной задачей ЦБ было не допустить "пережатого" потребительского спроса, чтобы помочь экономике восстановиться и не затормозить структурную трансформацию. Несмотря на "беспрецедентную неопределенность", регулятор все же перешел к снижению ключевой ставки уже в начале апреля на фоне перераспределения рисков между финансовой стабильностью, спадом экономики и инфляции. А еще через пару недель вновь опустил ставку, несмотря на ожидания по обвалу ВВП на 8-10% и инфляцию в диапазоне 18-23% по итогам года. Однако последующие события приятно удивили: рекордная экспортная выручка обеспечила укрепление рубля, а затем стали замедляться ценовые ожидания и инфляция. При этом многим компаниям удалось избежать быстрого исчерпания запасов, а также оперативно подстроиться под изменившиеся условия, хотя и с просадкой по некоторым отраслям. В итоге уже летом ожидания ЦБ по спаду экономики улучшились вдвое, а затем и вовсе до 3-3,5%. При этом в эту пятницу ЦБ сообщил, что оперативные индикаторы указывают на некоторый рост деловой активности в четвертом квартале. На этом фоне глава ЦБ и вовсе рассчитывает на спад ВВП ближе к 3% по итогам года и даже допустила меньший спад при благоприятных условиях. ЦБ наносит ответный ударСекрет успеха ЦБ по обузданию роста цен в России кроется не только в оперативных решениях достаточной жесткости, но и в многолетнем таргетировании инфляции и плавающем курсе рубля. Набиуллина осенью отмечала, что именно эти факторы помогли стабилизировать инфляцию и не дать раскрутиться инфляционной спирали. "Плавающий курс — это возможность проводить самостоятельную, независимую денежно-кредитную политику. У нас рост цен остановился во многом благодаря плавающему курсу. И при плавающем курсе экономика быстрее адаптируется к изменениям внешних условий", - отмечала она. Поэтому, когда весной санкции против России обострили продовольственный и энергетический кризисы в мире, спровоцировав рост цен на сырьевые товары, инфляция в стране осталась нечувствительной к этим факторам и начала постепенно замедляться. "У нас сейчас инфляция не сильно отличается от инфляции в сопоставимых экономиках, хотя мы имели дело с куда более масштабными шоками. В то время как ведущие центральные банки других стран сейчас проводят политику активного ужесточения денежно-кредитной политики, повышая ставки", - говорила глава регулятора. Банк России одним из первых крупных финансовых регуляторов заприметил ползущую инфляционную угрозу еще в прошлом году. Пока другие центральные банки называли начавшийся в мире рост цен временным и призывали быть терпеливыми, российский регулятор начал бить тревогу и аккуратно повышать ставку вопреки многочисленным призывам оставить ее на исторических минимумах. Чего ждать в новом годуНесмотря на текущую паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики, уже в новом году ЦБ возобновит снижение ключевой ставки и доведет ее к концу года до 6,75-7% годовых, следует из консенсус-прогноза РИА Новости. "По итогам 2023 года в рамках базового варианта прогноза ключевая ставка, по нашим оценкам, будет находиться в диапазоне 6-6,5%, чему будет способствовать умеренная инфляция на уровне до 6%. Поскольку экономический спад в 2023 году, вероятнее всего, продолжится, потребительская активность по-прежнему останется слабой, и постепенное снижение ключевой ставки в течение года будет призвано стимулировать кредитование и потребительский спрос", - прогнозирует старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. Директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев прогнозирует возврат регулятора к поступательному снижению ключевой ставки в 2023 году. "При этом темпы снижения и моменты снижения ставки будут распределенными во времени – предположительно минус 0,25 процентного пункта в квартал – с целью поступательной оценки успехов реализации ДКП и контроля за инфляционными рисками на фоне структурной перестройки экономики и бюджетных рисков", - считает эксперт. Начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Альберт Короев считает, что, хотя у ЦБ может появиться возможность вернуться к снижению ставки во втором квартале или даже во втором полугодии, есть вероятность ее снижения до 6,5% годовых к концу года. При этом главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев ждет, что ЦБ доведет ставку до 6-7% к концу следующего года. В то же время ряд экспертов признают, что ЦБ может быть вынужден оставить ставку на текущем уровне или даже ужесточить свою политику. Так, например, начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев указывает, что при развитии ситуации в соответствии с текущими ожиданиями ставка останется на уровне 7,5%, но если бюджетный импульс станет проинфляционным, то политика может быть ужесточена. При этом аналитики МТС-банка допускают рост ставки до 8%. Сам же ЦБ давал прогноз только среднего за 2023 год уровня ключевой ставки, который он оценил в 6,5-8,5% годовых при инфляции в 5-7%.

https://ria.ru/20221212/sanktsii-1837895907.html

https://ria.ru/20221215/council-1838930361.html

https://ria.ru/20221118/ekonomika-1832506999.html

https://ria.ru/20221011/ekonomika-1823159899.html

https://ria.ru/20221210/vyzovy-1837664713.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, эльвира набиуллина, альберт короев, михаил васильев, нагорно-карабахская республика, центральный банк рф (цб рф), росбанк, бкс мир инвестиций