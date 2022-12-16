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Анджелина Джоли покинет пост специального посланника УВКБ ООН - РИА Новости, 16.12.2022
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Анджелина Джоли покинет пост специального посланника УВКБ ООН
Анджелина Джоли покинет пост специального посланника УВКБ ООН - РИА Новости, 16.12.2022
Анджелина Джоли покинет пост специального посланника УВКБ ООН
Американская актриса Анджелина Джоли покинула свой пост специального посланника Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), который она... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T20:07
2022-12-16T20:08
в мире
оон
управление верховного комиссара оон по делам беженцев
анджелина джоли (войт)
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ЖЕНЕВА, 16 дек - РИА Новости. Американская актриса Анджелина Джоли покинула свой пост специального посланника Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), который она занимала с 2001 года, говорится в опубликованном заявлении на сайте УВКБ. "После более чем 20 лет самоотверженной работы с Агентством ООН по делам беженцев, выступающим за права и защиту насильственно перемещенных лиц по всему миру, Анджелина Джоли уходит от своей роли Специального посланника УВКБ ООН к более широкому кругу гуманитарных вопросов и вопросов прав человека", - сказано в документе. Организация добавляет, что Анджелина Джоли продолжит работать над созданием более равноправной, справедливой и инклюзивной международной системы. Она работала с УВКБ с 2001 года. "В предстоящие годы я буду продолжать делать все, что в моих силах, для поддержки беженцев и других перемещенных лиц. После 20 лет работы в системе ООН я считаю, что мне пора работать по-другому, напрямую взаимодействуя с беженцами и местными организациями и поддерживая их стремление к поиску решений", - приводятся в заявлении слова актрисы.
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в мире, оон, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, анджелина джоли (войт)
В мире, ООН, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Анджелина Джоли (Войт)
20:07 16.12.2022 (обновлено: 20:08 16.12.2022)
 
Анджелина Джоли покинет пост специального посланника УВКБ ООН

Анджелина Джоли покинет пост спецпосланника УВКБ ООН, который она занимала с 2001 года

© AFP 2022 / Olympia de MaismontАмериканская актриса Анджелина Джоли в качестве спецпосланника Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Буркина-Фасо
Американская актриса Анджелина Джоли в качестве спецпосланника Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© AFP 2022 / Olympia de Maismont
Американская актриса Анджелина Джоли в качестве спецпосланника Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Буркина-Фасо . Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 16 дек - РИА Новости. Американская актриса Анджелина Джоли покинула свой пост специального посланника Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), который она занимала с 2001 года, говорится в опубликованном заявлении на сайте УВКБ.
"После более чем 20 лет самоотверженной работы с Агентством ООН по делам беженцев, выступающим за права и защиту насильственно перемещенных лиц по всему миру, Анджелина Джоли уходит от своей роли Специального посланника УВКБ ООН к более широкому кругу гуманитарных вопросов и вопросов прав человека", - сказано в документе.
Организация добавляет, что Анджелина Джоли продолжит работать над созданием более равноправной, справедливой и инклюзивной международной системы. Она работала с УВКБ с 2001 года.
"В предстоящие годы я буду продолжать делать все, что в моих силах, для поддержки беженцев и других перемещенных лиц. После 20 лет работы в системе ООН я считаю, что мне пора работать по-другому, напрямую взаимодействуя с беженцами и местными организациями и поддерживая их стремление к поиску решений", - приводятся в заявлении слова актрисы.
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В миреООНУправление Верховного комиссара ООН по делам беженцевАнджелина Джоли (Войт)
 
 
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