https://ria.ru/20221216/dzholi-1839301545.html

Анджелина Джоли покинет пост специального посланника УВКБ ООН

Анджелина Джоли покинет пост специального посланника УВКБ ООН - РИА Новости, 16.12.2022

Анджелина Джоли покинет пост специального посланника УВКБ ООН

Американская актриса Анджелина Джоли покинула свой пост специального посланника Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), который она... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T20:07

2022-12-16T20:07

2022-12-16T20:08

в мире

оон

управление верховного комиссара оон по делам беженцев

анджелина джоли (войт)

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ЖЕНЕВА, 16 дек - РИА Новости. Американская актриса Анджелина Джоли покинула свой пост специального посланника Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), который она занимала с 2001 года, говорится в опубликованном заявлении на сайте УВКБ. "После более чем 20 лет самоотверженной работы с Агентством ООН по делам беженцев, выступающим за права и защиту насильственно перемещенных лиц по всему миру, Анджелина Джоли уходит от своей роли Специального посланника УВКБ ООН к более широкому кругу гуманитарных вопросов и вопросов прав человека", - сказано в документе. Организация добавляет, что Анджелина Джоли продолжит работать над созданием более равноправной, справедливой и инклюзивной международной системы. Она работала с УВКБ с 2001 года. "В предстоящие годы я буду продолжать делать все, что в моих силах, для поддержки беженцев и других перемещенных лиц. После 20 лет работы в системе ООН я считаю, что мне пора работать по-другому, напрямую взаимодействуя с беженцами и местными организациями и поддерживая их стремление к поиску решений", - приводятся в заявлении слова актрисы.

https://ria.ru/20221103/bezhentsy-1828976122.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, оон, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, анджелина джоли (войт)