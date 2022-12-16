https://ria.ru/20221216/dtp-1839084551.html

В Томской области в ДТП с вахтовым автобусом пострадали 16 человек

В Томской области в ДТП с вахтовым автобусом пострадали 16 человек - РИА Новости, 16.12.2022

В Томской области в ДТП с вахтовым автобусом пострадали 16 человек

Шестнадцать человек пострадали в ДТП с вахтовым автобусом на севере Томской области, тяжелых среди них нет, сообщает облдепздрав в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T11:03

2022-12-16T11:03

2022-12-16T11:13

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томская область

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дтп

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НОВОСИБИРСК, 16 дек – РИА Новости. Шестнадцать человек пострадали в ДТП с вахтовым автобусом на севере Томской области, тяжелых среди них нет, сообщает облдепздрав в своем Telegram-канале.Как сообщала полиция, ночью автобус ПАЗ с 19 работниками нефтедобывающего предприятия въехал в стоящий на обочине лесовоз, пять человек пострадали. Автобус после ДТП загорелся."Шестнадцать человек пострадали в ДТП в Александровском районе. Тяжело пострадавших среди них нет", - говорится в сообщении.В облдепздраве пояснили, что сразу после ДТП ночью четыре бригады скорой помощи госпитализировали в Александровскую районную и Стрежевскую больницы восемь человек, однако позже компания-работодатель самостоятельно доставила на осмотр в Александровскую районную больницу еще восемь вахтовиков, ехавших в автобусе. Из них двое были госпитализированы, а еще шестерым помощь оказали амбулаторно."На данный момент в больнице города Стрежевой остаются четыре человека, пострадавших в ДТП, в Александровской районной больнице – шесть человек. Жителей Томской области среди них нет", - добавили в департаменте.

https://ria.ru/20221216/dtp-1839061655.html

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россия, томская область, происшествия, дтп