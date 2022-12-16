https://ria.ru/20221216/dtp-1839061655.html
В Ингушетии в ДТП погибли два человека
В Ингушетии в ДТП погибли два человека - РИА Новости, 16.12.2022
В Ингушетии в ДТП погибли два человека
Два человека погибли, еще двое попали в больницу в результате столкновения двух легковых автомобилей в Ингушетии, сообщает региональное ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T09:01
2022-12-16T09:01
2022-12-16T09:01
происшествия
россия
назрань
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 16 дек – РИА Новости. Два человека погибли, еще двое попали в больницу в результате столкновения двух легковых автомобилей в Ингушетии, сообщает региональное ГУ МЧС РФ."Вечером в четверг в городе Назрань по улице Костоева столкнулись два легковых автомобиля "Лада Гранта". В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека, двое из них скончались", - говорится в сообщении.По данным МЧС, двое пострадавших госпитализированы в республиканскую клиническую больницу.Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
https://ria.ru/20221216/dtp-1839055086.html
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назрань
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, россия, назрань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика ингушетия
Происшествия, Россия, Назрань, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Ингушетия
В Ингушетии в ДТП погибли два человека
В Ингушетии столкнулись две "Гранты", погибли два человека и двое пострадали