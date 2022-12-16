https://ria.ru/20221216/dtp-1839061655.html

В Ингушетии в ДТП погибли два человека

В Ингушетии в ДТП погибли два человека - РИА Новости, 16.12.2022

В Ингушетии в ДТП погибли два человека

Два человека погибли, еще двое попали в больницу в результате столкновения двух легковых автомобилей в Ингушетии, сообщает региональное ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T09:01

2022-12-16T09:01

2022-12-16T09:01

происшествия

россия

назрань

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 16 дек – РИА Новости. Два человека погибли, еще двое попали в больницу в результате столкновения двух легковых автомобилей в Ингушетии, сообщает региональное ГУ МЧС РФ."Вечером в четверг в городе Назрань по улице Костоева столкнулись два легковых автомобиля "Лада Гранта". В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека, двое из них скончались", - говорится в сообщении.По данным МЧС, двое пострадавших госпитализированы в республиканскую клиническую больницу.Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

https://ria.ru/20221216/dtp-1839055086.html

россия

назрань

республика ингушетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, назрань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика ингушетия