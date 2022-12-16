https://ria.ru/20221216/dtp-1839055086.html
В Томской области автобус с вахтовиками въехал в стоящий лесовоз
В Томской области автобус с вахтовиками въехал в стоящий лесовоз - РИА Новости, 16.12.2022
В Томской области автобус с вахтовиками въехал в стоящий лесовоз
Автобус ПАЗ с вахтовиками на севере Томской области въехал в стоящий на обочине лесовоз, пять человек доставлены в медучреждение для осмотра, сообщает УМВД по... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T08:21
2022-12-16T08:21
2022-12-16T08:21
происшествия
авто
томская область
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НОВОСИБИРСК, 16 дек – РИА Новости. Автобус ПАЗ с вахтовиками на севере Томской области въехал в стоящий на обочине лесовоз, пять человек доставлены в медучреждение для осмотра, сообщает УМВД по региону."На 113-м километре автодороги Медведево-Оленье, по предварительным данным, пассажирским автобусом марки "ПАЗ" перевозящим 19 вахтовых работников, произошел наезд на припаркованный грузовой автомобиль. Погибших нет. С места ДТП в медицинское учреждение для осмотра доставлены пять человек", - говорится в сообщении.В свою очередь, прокуратура региона сообщает, что ДТП произошло ночью, а автобус перевозил работников нефтедобывающего предприятия. В результате столкновения с лесовозом автобус загорелся."По предварительной информации, водитель и пассажиры автобуса эвакуировались, погибших не имеется, несколько человек доставлены в медицинские учреждения. Прокуратура Александровского района проконтролирует установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия", - сообщает надзорное ведомство.
https://ria.ru/20221214/dtp-1838656105.html
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происшествия, авто, томская область, александровский район, россия, дтп
Происшествия, Авто, Томская область, Александровский район, Россия, ДТП
В Томской области автобус с вахтовиками въехал в стоящий лесовоз
В Томской области автобус с вахтовиками въехал в стоящий лесовоз, пять человек пострадали