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В Томской области автобус с вахтовиками въехал в стоящий лесовоз - РИА Новости, 16.12.2022
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В Томской области автобус с вахтовиками въехал в стоящий лесовоз
В Томской области автобус с вахтовиками въехал в стоящий лесовоз - РИА Новости, 16.12.2022
В Томской области автобус с вахтовиками въехал в стоящий лесовоз
Автобус ПАЗ с вахтовиками на севере Томской области въехал в стоящий на обочине лесовоз, пять человек доставлены в медучреждение для осмотра, сообщает УМВД по... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T08:21
2022-12-16T08:21
происшествия
авто
томская область
александровский район
россия
дтп
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НОВОСИБИРСК, 16 дек – РИА Новости. Автобус ПАЗ с вахтовиками на севере Томской области въехал в стоящий на обочине лесовоз, пять человек доставлены в медучреждение для осмотра, сообщает УМВД по региону."На 113-м километре автодороги Медведево-Оленье, по предварительным данным, пассажирским автобусом марки "ПАЗ" перевозящим 19 вахтовых работников, произошел наезд на припаркованный грузовой автомобиль. Погибших нет. С места ДТП в медицинское учреждение для осмотра доставлены пять человек", - говорится в сообщении.В свою очередь, прокуратура региона сообщает, что ДТП произошло ночью, а автобус перевозил работников нефтедобывающего предприятия. В результате столкновения с лесовозом автобус загорелся."По предварительной информации, водитель и пассажиры автобуса эвакуировались, погибших не имеется, несколько человек доставлены в медицинские учреждения. Прокуратура Александровского района проконтролирует установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия", - сообщает надзорное ведомство.
https://ria.ru/20221214/dtp-1838656105.html
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происшествия, авто, томская область, александровский район, россия, дтп
Происшествия, Авто, Томская область, Александровский район, Россия, ДТП
08:21 16.12.2022
 
В Томской области автобус с вахтовиками въехал в стоящий лесовоз

В Томской области автобус с вахтовиками въехал в стоящий лесовоз, пять человек пострадали

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкЛесовоз везет древесину
Лесовоз везет древесину - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Лесовоз везет древесину. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 16 дек – РИА Новости. Автобус ПАЗ с вахтовиками на севере Томской области въехал в стоящий на обочине лесовоз, пять человек доставлены в медучреждение для осмотра, сообщает УМВД по региону.
"На 113-м километре автодороги Медведево-Оленье, по предварительным данным, пассажирским автобусом марки "ПАЗ" перевозящим 19 вахтовых работников, произошел наезд на припаркованный грузовой автомобиль. Погибших нет. С места ДТП в медицинское учреждение для осмотра доставлены пять человек", - говорится в сообщении.
На месте ДТП с участием грузовика и скорой помощи в Томской области - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
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В свою очередь, прокуратура региона сообщает, что ДТП произошло ночью, а автобус перевозил работников нефтедобывающего предприятия. В результате столкновения с лесовозом автобус загорелся.
"По предварительной информации, водитель и пассажиры автобуса эвакуировались, погибших не имеется, несколько человек доставлены в медицинские учреждения. Прокуратура Александровского района проконтролирует установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия", - сообщает надзорное ведомство.
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ПроисшествияАвтоТомская областьАлександровский районРоссияДТП
 
 
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