https://ria.ru/20221216/dtp-1839055086.html

В Томской области автобус с вахтовиками въехал в стоящий лесовоз

В Томской области автобус с вахтовиками въехал в стоящий лесовоз - РИА Новости, 16.12.2022

В Томской области автобус с вахтовиками въехал в стоящий лесовоз

Автобус ПАЗ с вахтовиками на севере Томской области въехал в стоящий на обочине лесовоз, пять человек доставлены в медучреждение для осмотра, сообщает УМВД по... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T08:21

2022-12-16T08:21

2022-12-16T08:21

происшествия

авто

томская область

александровский район

россия

дтп

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НОВОСИБИРСК, 16 дек – РИА Новости. Автобус ПАЗ с вахтовиками на севере Томской области въехал в стоящий на обочине лесовоз, пять человек доставлены в медучреждение для осмотра, сообщает УМВД по региону."На 113-м километре автодороги Медведево-Оленье, по предварительным данным, пассажирским автобусом марки "ПАЗ" перевозящим 19 вахтовых работников, произошел наезд на припаркованный грузовой автомобиль. Погибших нет. С места ДТП в медицинское учреждение для осмотра доставлены пять человек", - говорится в сообщении.В свою очередь, прокуратура региона сообщает, что ДТП произошло ночью, а автобус перевозил работников нефтедобывающего предприятия. В результате столкновения с лесовозом автобус загорелся."По предварительной информации, водитель и пассажиры автобуса эвакуировались, погибших не имеется, несколько человек доставлены в медицинские учреждения. Прокуратура Александровского района проконтролирует установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия", - сообщает надзорное ведомство.

https://ria.ru/20221214/dtp-1838656105.html

https://ria.ru/20221216/tsisterna-1839054621.html

томская область

александровский район

россия

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происшествия, авто, томская область, александровский район, россия, дтп