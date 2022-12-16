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Украинские войска выпустили по Донецку десять ракет из "Града"
Украинские войска выпустили по Донецку десять ракет из "Града" - РИА Новости, 16.12.2022
Украинские войска выпустили по Донецку десять ракет из "Града"
Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T17:55
2022-12-16T17:55
2022-12-16T17:55
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. В четверг украинские войска выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что центр Донецка подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года.
https://ria.ru/20221216/spetsoperatsiya-1839188340.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили по Донецку десять ракет из "Града"
В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Донецку десять ракет из "Града"