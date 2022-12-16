https://ria.ru/20221216/donetsk-1839143743.html
Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда
Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда - РИА Новости, 16.12.2022
Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T13:45
2022-12-16T13:45
2022-12-16T13:45
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.08 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Накануне украинские войска выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что центр Донецка подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221216/obstrel-1839111549.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку три снаряда натовского калибра