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Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда - РИА Новости, 16.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221216/donetsk-1839143743.html
Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда
Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда - РИА Новости, 16.12.2022
Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T13:45
2022-12-16T13:45
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.08 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Накануне украинские войска выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что центр Донецка подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221216/obstrel-1839111549.html
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донецк
донецкая народная республика
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
13:45 16.12.2022
 
Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку три снаряда натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Ворошиловского района Донецка
Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.08 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
12:35Специальная военная операция на Украине
При обстреле Кировского района Донецка погиб мирный житель
Накануне украинские войска выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что центр Донецка подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
10:19Специальная военная операция на Украине
При обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей Кулемзин (Донецк)ДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККНАТО
 
 
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