https://ria.ru/20221216/donetsk-1839078890.html

Украинские войска выпустили по Донецку еще восемь снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку еще восемь снарядов - РИА Новости, 16.12.2022

Украинские войска выпустили по Донецку еще восемь снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку еще восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T10:39

2022-12-16T10:39

2022-12-16T10:39

специальная военная операция на украине

происшествия

алексей кулемзин (донецк)

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку еще восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 10.22 украинские войска выпустили по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров.Накануне украинские войска выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что центр Донецка подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221216/marshrutka-1839076283.html

https://ria.ru/20221216/donetsk-1839074763.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, алексей кулемзин (донецк), донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато