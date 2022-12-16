https://ria.ru/20221216/donetsk-1839074763.html
При обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина
При обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 16.12.2022
При обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина
Мужчина пострадал при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T10:19
2022-12-16T10:19
2022-12-16T10:31
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
кировский район
донецк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Мужчина пострадал при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."По информации очевидцев, при обстреле Кировского района ранен мужчина, поврежден его автомобиль. Анкетные данные пострадавшего уточняются", - написал мэр в своем Telegram-канале.
https://radiosputnik.ria.ru/20221216/donetsk-1839068418.html
кировский район
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Происшествия
10:19 16.12.2022 (обновлено: 10:31 16.12.2022)
При обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина
Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ