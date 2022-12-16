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При обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 16.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221216/donetsk-1839074763.html
При обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина
При обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 16.12.2022
При обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина
Мужчина пострадал при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T10:19
2022-12-16T10:31
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
кировский район
донецк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Мужчина пострадал при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."По информации очевидцев, при обстреле Кировского района ранен мужчина, поврежден его автомобиль. Анкетные данные пострадавшего уточняются", - написал мэр в своем Telegram-канале.
https://radiosputnik.ria.ru/20221216/donetsk-1839068418.html
кировский район
донецк
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алексей кулемзин (донецк), кировский район, донецк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Происшествия
10:19 16.12.2022 (обновлено: 10:31 16.12.2022)
 
При обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина

Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Ворошиловского района Донецка
Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Мужчина пострадал при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.
"По информации очевидцев, при обстреле Кировского района ранен мужчина, поврежден его автомобиль. Анкетные данные пострадавшего уточняются", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Здание, поврежденное в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
09:38В России
ВСУ выпустили по Донецку больше 20 снарядов натовского образца
 
Специальная военная операция на УкраинеАлексей Кулемзин (Донецк)Кировский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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