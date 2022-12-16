https://ria.ru/20221216/donbass-1839067385.html
Украинские войска обстреляли ДНР 37 раз за сутки
Украинские войска обстреляли ДНР 37 раз за сутки - РИА Новости, 16.12.2022
Украинские войска обстреляли ДНР 37 раз за сутки
Украинские войска за минувшие сутки 37 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 222 боеприпаса, сообщило... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T09:38
2022-12-16T09:38
2022-12-16T09:38
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 37 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 222 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 37 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 155 миллиметров. На горловском – РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 миллиметра, танки, минометы 120 миллиметров. Выпустив 222 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под огнем оказались районы девяти населенных пунктов республики: Донецк, Гольмовский, Майорск, Зайцево, Горловка, Озеряновка, Красный Партизан, Пантелеймоновка, Макеевка.В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 46 обстрелов.
https://ria.ru/20221216/svatovo-1839060585.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, СЦКК
Украинские войска обстреляли ДНР 37 раз за сутки
Представительство ДНР: ВСУ за сутки обстреляли ДНР 37 раз, выпустив 222 снаряда