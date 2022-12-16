https://ria.ru/20221216/donbass-1839067385.html

Украинские войска обстреляли ДНР 37 раз за сутки

Украинские войска обстреляли ДНР 37 раз за сутки - РИА Новости, 16.12.2022

Украинские войска обстреляли ДНР 37 раз за сутки

Украинские войска за минувшие сутки 37 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 222 боеприпаса, сообщило... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T09:38

2022-12-16T09:38

2022-12-16T09:38

специальная военная операция на украине

происшествия

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сцкк

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ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 37 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 222 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 37 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 155 миллиметров. На горловском – РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 миллиметра, танки, минометы 120 миллиметров. Выпустив 222 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под огнем оказались районы девяти населенных пунктов республики: Донецк, Гольмовский, Майорск, Зайцево, Горловка, Озеряновка, Красный Партизан, Пантелеймоновка, Макеевка.В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 46 обстрелов.

https://ria.ru/20221216/svatovo-1839060585.html

https://ria.ru/20221216/obstrel-1839061991.html

донецкая народная республика

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донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, в мире, донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк