https://ria.ru/20221216/domogatelstva-1839229273.html

Американского нобелевского лауреата обвинили в домогательствах, пишут СМИ

Американского нобелевского лауреата обвинили в домогательствах, пишут СМИ - РИА Новости, 16.12.2022

Американского нобелевского лауреата обвинили в домогательствах, пишут СМИ

Американского экономиста, лауреата Нобелевской премии по экономике 2022 года Филипа Дибвига обвинили в сексуальных домогательствах, сообщило агентство Блумберг. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T16:29

2022-12-16T16:29

2022-12-16T17:47

в мире

вашингтон (штат)

сент-луис

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Американского экономиста, лауреата Нобелевской премии по экономике 2022 года Филипа Дибвига обвинили в сексуальных домогательствах, сообщило агентство Блумберг. По его данным, на преподавателя пожаловалась одна из бывших студенток. В Университете Вашингтона в Сент-Луисе начали проверку.Согласно оказавшимся в распоряжении издания электронным письмам, учебное заведение связалось по меньшей мере с тремя девушками, которые ранее выступали с аналогичными обвинениями.Обвинения охватывают период по меньшей мере в десятилетие и "варьируются от кокетливых сообщений до непрошеных поцелуев и прикосновений", отметило издание.В университете отказались комментировать ситуацию, заявив, что будут расследовать любые подобные жалобы. По словам адвоката Эндрю Милтенберга, сотрудники учебного заведения допросили экономиста.

https://ria.ru/20221116/spacey-1831947821.html

https://ria.ru/20221029/velikobritaniya-1827752058.html

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сент-луис

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вашингтон (штат), сент-луис