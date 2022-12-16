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Американского нобелевского лауреата обвинили в домогательствах, пишут СМИ - РИА Новости, 16.12.2022
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Американского нобелевского лауреата обвинили в домогательствах, пишут СМИ
Американского нобелевского лауреата обвинили в домогательствах, пишут СМИ - РИА Новости, 16.12.2022
Американского нобелевского лауреата обвинили в домогательствах, пишут СМИ
Американского экономиста, лауреата Нобелевской премии по экономике 2022 года Филипа Дибвига обвинили в сексуальных домогательствах, сообщило агентство Блумберг. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T16:29
2022-12-16T17:47
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Американского экономиста, лауреата Нобелевской премии по экономике 2022 года Филипа Дибвига обвинили в сексуальных домогательствах, сообщило агентство Блумберг. По его данным, на преподавателя пожаловалась одна из бывших студенток. В Университете Вашингтона в Сент-Луисе начали проверку.Согласно оказавшимся в распоряжении издания электронным письмам, учебное заведение связалось по меньшей мере с тремя девушками, которые ранее выступали с аналогичными обвинениями.Обвинения охватывают период по меньшей мере в десятилетие и "варьируются от кокетливых сообщений до непрошеных поцелуев и прикосновений", отметило издание.В университете отказались комментировать ситуацию, заявив, что будут расследовать любые подобные жалобы. По словам адвоката Эндрю Милтенберга, сотрудники учебного заведения допросили экономиста.
https://ria.ru/20221116/spacey-1831947821.html
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в мире, вашингтон (штат), сент-луис
В мире, Вашингтон (штат), Сент-Луис
16:29 16.12.2022 (обновлено: 17:47 16.12.2022)
 
Американского нобелевского лауреата обвинили в домогательствах, пишут СМИ

Блумберг: нобелевского лауреата по экономике Дибвига обвинили в домогательствах

© AP Photo / Josh ReynoldsАмериканский экономист Филип Дибвиг
Американский экономист Филип Дибвиг - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© AP Photo / Josh Reynolds
Американский экономист Филип Дибвиг. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Американского экономиста, лауреата Нобелевской премии по экономике 2022 года Филипа Дибвига обвинили в сексуальных домогательствах, сообщило агентство Блумберг.
По его данным, на преподавателя пожаловалась одна из бывших студенток. В Университете Вашингтона в Сент-Луисе начали проверку.
Актер Кевин Спейси - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 16:00Культура
Кевину Спейси предъявили дополнительные обвинения в домогательствах
Согласно оказавшимся в распоряжении издания электронным письмам, учебное заведение связалось по меньшей мере с тремя девушками, которые ранее выступали с аналогичными обвинениями.

"Они входят в группу из семи бывших учащихся, <...> которые утверждают, что Дибвиг сексуально домогался их", — говорится в публикации.

Обвинения охватывают период по меньшей мере в десятилетие и "варьируются от кокетливых сообщений до непрошеных поцелуев и прикосновений", отметило издание.
В университете отказались комментировать ситуацию, заявив, что будут расследовать любые подобные жалобы. По словам адвоката Эндрю Милтенберга, сотрудники учебного заведения допросили экономиста.
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