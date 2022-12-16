16:29 16.12.2022 (обновлено: 17:47 16.12.2022)
Американского нобелевского лауреата обвинили в домогательствах, пишут СМИ
Блумберг: нобелевского лауреата по экономике Дибвига обвинили в домогательствах
© AP Photo / Josh ReynoldsАмериканский экономист Филип Дибвиг
© AP Photo / Josh Reynolds
Американский экономист Филип Дибвиг. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Американского экономиста, лауреата Нобелевской премии по экономике 2022 года Филипа Дибвига обвинили в сексуальных домогательствах, сообщило агентство Блумберг.
По его данным, на преподавателя пожаловалась одна из бывших студенток. В Университете Вашингтона в Сент-Луисе начали проверку.
Согласно оказавшимся в распоряжении издания электронным письмам, учебное заведение связалось по меньшей мере с тремя девушками, которые ранее выступали с аналогичными обвинениями.
"Они входят в группу из семи бывших учащихся, <...> которые утверждают, что Дибвиг сексуально домогался их", — говорится в публикации.
Обвинения охватывают период по меньшей мере в десятилетие и "варьируются от кокетливых сообщений до непрошеных поцелуев и прикосновений", отметило издание.
В университете отказались комментировать ситуацию, заявив, что будут расследовать любые подобные жалобы. По словам адвоката Эндрю Милтенберга, сотрудники учебного заведения допросили экономиста.
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