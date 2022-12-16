https://ria.ru/20221216/dolgi-1839037372.html
Жильцам объяснили, откуда берутся "несправедливые" долги по ЖКХ
Жильцам объяснили, откуда берутся "несправедливые" долги по ЖКХ - РИА Новости, 16.12.2022
Жильцам объяснили, откуда берутся "несправедливые" долги по ЖКХ
Чаще такие случаи связаны с тем, что жильцы "забывают" об оплате, но иногда долги за неуплату ЖКХ действительно начисляют несправедливо. Выход в этой ситуации... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T02:12
2022-12-16T02:12
2022-12-16T02:12
общество
жкх
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Чаще такие случаи связаны с тем, что жильцы "забывают" об оплате, но иногда долги за неуплату ЖКХ действительно начисляют несправедливо. Выход в этой ситуации есть, рассказал в беседе с агентством "Прайм" генеральный директор ПАО "ГИТ" Валерий Ковалев.Такое часто происходит не из-за ошибок в расчетах, а из-за бездеятельности самих граждан. Они могут не сообщить в управляющую компанию о наличии льгот, не сдать показания счетчиков или вовремя не поменять прибор.Ковалев отметил, что в зимний период жильцы имеют право на перерасчет при температуре в квартире ниже нормы. Эксперт добавил, что несправедливых долгов можно избежать, общаясь с УК.
https://ria.ru/20221213/zhkkh-1838225080.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, жкх
Жильцам объяснили, откуда берутся "несправедливые" долги по ЖКХ
Эксперт Ковалев заявил, что иногда долги за неуплату ЖКХ начисляют несправедливо