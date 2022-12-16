https://ria.ru/20221216/dolgi-1839037372.html

Жильцам объяснили, откуда берутся "несправедливые" долги по ЖКХ

Жильцам объяснили, откуда берутся "несправедливые" долги по ЖКХ - РИА Новости, 16.12.2022

Жильцам объяснили, откуда берутся "несправедливые" долги по ЖКХ

Чаще такие случаи связаны с тем, что жильцы "забывают" об оплате, но иногда долги за неуплату ЖКХ действительно начисляют несправедливо. Выход в этой ситуации... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T02:12

2022-12-16T02:12

2022-12-16T02:12

общество

жкх

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Чаще такие случаи связаны с тем, что жильцы "забывают" об оплате, но иногда долги за неуплату ЖКХ действительно начисляют несправедливо. Выход в этой ситуации есть, рассказал в беседе с агентством "Прайм" генеральный директор ПАО "ГИТ" Валерий Ковалев.Такое часто происходит не из-за ошибок в расчетах, а из-за бездеятельности самих граждан. Они могут не сообщить в управляющую компанию о наличии льгот, не сдать показания счетчиков или вовремя не поменять прибор.Ковалев отметил, что в зимний период жильцы имеют право на перерасчет при температуре в квартире ниже нормы. Эксперт добавил, что несправедливых долгов можно избежать, общаясь с УК.

https://ria.ru/20221213/zhkkh-1838225080.html

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, жкх