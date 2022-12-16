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Жильцам объяснили, откуда берутся "несправедливые" долги по ЖКХ - РИА Новости, 16.12.2022
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Жильцам объяснили, откуда берутся "несправедливые" долги по ЖКХ
Жильцам объяснили, откуда берутся "несправедливые" долги по ЖКХ - РИА Новости, 16.12.2022
Жильцам объяснили, откуда берутся "несправедливые" долги по ЖКХ
Чаще такие случаи связаны с тем, что жильцы "забывают" об оплате, но иногда долги за неуплату ЖКХ действительно начисляют несправедливо. Выход в этой ситуации... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T02:12
2022-12-16T02:12
общество
жкх
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Чаще такие случаи связаны с тем, что жильцы "забывают" об оплате, но иногда долги за неуплату ЖКХ действительно начисляют несправедливо. Выход в этой ситуации есть, рассказал в беседе с агентством "Прайм" генеральный директор ПАО "ГИТ" Валерий Ковалев.Такое часто происходит не из-за ошибок в расчетах, а из-за бездеятельности самих граждан. Они могут не сообщить в управляющую компанию о наличии льгот, не сдать показания счетчиков или вовремя не поменять прибор.Ковалев отметил, что в зимний период жильцы имеют право на перерасчет при температуре в квартире ниже нормы. Эксперт добавил, что несправедливых долгов можно избежать, общаясь с УК.
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общество, жкх
Общество, ЖКХ
02:12 16.12.2022
 
Жильцам объяснили, откуда берутся "несправедливые" долги по ЖКХ

Эксперт Ковалев заявил, что иногда долги за неуплату ЖКХ начисляют несправедливо

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкПлатежные квитанции за услуги ЖКХ
Платежные квитанции за услуги ЖКХ - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Платежные квитанции за услуги ЖКХ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Чаще такие случаи связаны с тем, что жильцы "забывают" об оплате, но иногда долги за неуплату ЖКХ действительно начисляют несправедливо. Выход в этой ситуации есть, рассказал в беседе с агентством "Прайм" генеральный директор ПАО "ГИТ" Валерий Ковалев.
Такое часто происходит не из-за ошибок в расчетах, а из-за бездеятельности самих граждан. Они могут не сообщить в управляющую компанию о наличии льгот, не сдать показания счетчиков или вовремя не поменять прибор.
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