https://ria.ru/20221216/dogazifikatsiya-1839141986.html

Уход зарубежных потребителей ускорил догазификацию Ленобласти

Уход зарубежных потребителей ускорил догазификацию Ленобласти - РИА Новости, 16.12.2022

Уход зарубежных потребителей ускорил догазификацию Ленобласти

Отказ зарубежных потребителей от российского газа дал возможность Ленинградской области ускорить догазификацию региона и подвести голубое топливо к частным... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T13:38

2022-12-16T13:38

2022-12-16T13:38

ленинградская область

александр дрозденко

приозерский район

виталий маркелов

газпром

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Отказ зарубежных потребителей от российского газа дал возможность Ленинградской области ускорить догазификацию региона и подвести голубое топливо к частным домам местных жителей, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.Не было бы счастья, да несчастье помоглоПо его словам, развитие сети газоснабжения в Ленинградской области стоит в приоритете у властей. На сегодняшний день регион находится среди лучших субъектов России по реализации газификации."Мы один из немногих регионов, которые дали существенную компенсацию за догазификацию — от 180 тысяч рублей можно получить за затраты по газификации частного дома постоянно проживающему жителю Ленобласти, льготникам - до 300 тысяч", — напомнил Дрозденко и уточнил, что при этом в последние годы программа в регионе сдерживалась из-за того, что не хватало газа и мощностей.Поскольку власти соседнего государства после начала специальной военной операции отказались от российского газа, его объемов теперь хватает, чтобы обеспечить нужды региона."Первый компрессор на КС "Северная" заменили, он введён в строй, и сегодня снимаются лимиты и запреты на газификацию Выборгского и Приозерского районов, северной части Всеволожского", - подытожил Дрозденко, уточнив, что сейчас идет активная газификация Приозерского района, кроме того, специалисты переходят к догазификации Кингисеппского, Бокситогорского, Тихвинского районов."Сегодня ведем переговоры с "Газпромом" и не только о переводе котельных на газ там, куда приходит голубое топливо. Это программа напрямую завязана с газификацией и утверждена до 2027 года. В программе более сотни котельных, которые должны перейти на газ, в том числе через модернизацию. Самое главное — это выгодно в плане инвестиционных издержек", - сказал Дрозденко.Он отметил, что старые котельные не модернизируют, поскольку муниципалитетам это не выгодно, так как из бюджета региона выделяются средства на компенсацию производителям тепла, поставщикам воды, тем, кто отводит стоки, разницы между тарифом, за который платит население, и экономически обоснованным тарифом, утвержденным комитетом по тарифам и ценовой политике Ленобласти. "Эта компенсация огромная, она уже доходит до шести миллиардов рублей. Многие из-за этого не хотят модернизироваться. То есть, стоит котельная на мазуте, рядом газ, мы говорим: давайте, модернизируйтесь. Но у собственника котельной денег нет, а местные власти не хотят привлекать инвестора, чтобы построил газовую котельную. Поэтому мы сейчас всерьез рассматриваем возможность не увеличивать тарифы там, где котельные старые и не модернизированные и очень низкая эффективность. Будем поэтапно снижать хотя бы на пять процентов тариф, чтобы стимулировать собственников либо самим модернизировать, либо уходить с этого рынка и дать возможность прийти тем, кто поставит новые котельные", — резюмировал губернатор Ленобласти.Догазификация набирает оборотыВ настоящий момент газопроводы по программе социальной газификации проведены уже более чем к восьми тысячам земельных участков жителей Ленинградской области, где расположены газифицируемые частные дома. От жителей принято более 22 тысяч заявок, заключено почти 20 тысяч договоров. Более чем по восьми тысячам договоров работы выполнены - к земельным участкам жителей во всех районах Ленинградской области бесплатно подведены газопроводы. Параллельно с этим жители заключают договор на проведение работ внутри своего земельного участка и в доме.В декабре 2022 года в регионе были введены три новые газовые сети - в поселке Рощино (район улицы Железнодорожная) и в городе Приозерск (на улице Чапаева и улице Набережная), после чего от жителей начался прием заявок на подведение газа до границ земельных участков. План по газификации Ленинградской области на 2022 год предусматривает строительство 46 распределительных газопроводов протяженностью 187,4 километра, что создает возможность для газификации 2838 домовладений.Вместе с тем Дрозденко на совещании регионального штаба по газификации региона 15 декабря сообщил, что в Ленобласти выросло число населенных пунктов, куда придет природный газ. После корректировки программы их стало почти 500, там расположено более 60 тысяч домовладений."У Ленинградской области налажены партнерские отношения с "Газпромом", идет активная работа по газификации. Компания сделала региону хороший новогодний подарок, сняв ограничения по подключению жителей и предприятий к газораспределительным станциям. Заявки на догазификацию частных домов и газификацию промышленных предприятий уже можно начать подавать. Подключат и тех, кто давно ждал газа и стоял в очереди. Раскрыты Всеволожский, Приозерский и Выборгский районы", - подчеркнул губернатор Ленинградской области.Как подчеркнул заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов, у компании много важных инфраструктурных объектов в Ленинградской области, среди которых магистральные газопроводы и компрессорные станции. Развитие инфраструктуры и реализация программ в регионе продолжатся.Работа по догазификации Ленинградской области полностью обеспечена финансированием, материально-техническими и кадровыми ресурсами, планы по ускоренному подключению на текущий год практически полностью выполнены, заявил гендиректор группы "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов на заседании регионального штаба.По его словам, власти субъекта активно включились в программу, регион является одним из лидеров по объему мер социальной поддержки граждан при догазификации домов. Это является важным фактором принятия решения об участии в догазификации и позволяет увеличивать динамику подключений.Как уточнили в пресс-службе областной администрации, чтобы ускорить догазификацию, регион переходит на уведомительный характер проведения земляных работ при строительстве газопроводов-отводов к домам жителей - это приближает начало работ.

https://ria.ru/20221215/pribyl-1838873350.html

https://ria.ru/20221207/markov-1836956352.html

https://ria.ru/20221206/remont-1836798910.html

приозерский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, приозерский район, виталий маркелов, газпром