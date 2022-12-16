https://ria.ru/20221216/dms-1839223652.html

Набиуллина рассказала о дискуссии по объединению ДМС и ОМС в одну систему

Набиуллина рассказала о дискуссии по объединению ДМС и ОМС в одну систему - РИА Новости, 16.12.2022

Набиуллина рассказала о дискуссии по объединению ДМС и ОМС в одну систему

Дискуссия по объединению обязательного и добровольного медицинского страхования (ОМС и ДМС) в одну систему пока на раннем этапе обсуждения, заявила глава Банка... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T16:13

2022-12-16T16:13

2022-12-16T16:23

эльвира набиуллина

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Дискуссия по объединению обязательного и добровольного медицинского страхования (ОМС и ДМС) в одну систему пока на раннем этапе обсуждения, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.Минфин в качестве одной из задач в рамках стратегии развития финансового рынка РФ до 2030 года обозначил объединение обязательного и добровольного медицинского страхования (ОМС и ДМС) в одну систему."Такая дискуссия требует серьезного взвешивания всех плюсов и минусов, наверное, есть и плюсы от этого, но на наш взгляд, рынок добровольного медицинского страхования очень активно развивается. Будем участвовать дальше в этой дискуссии. Это очень серьезная дискуссия, потому что она на очень раннем этапе", - заявила глава регулятора на пресс-конференции.

https://ria.ru/20221201/izmeneniya-1835438349.html

россия

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эльвира набиуллина, россия, министерство финансов рф (минфин россии)