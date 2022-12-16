Рейтинг@Mail.ru
Жителей Бердянска задержали за диверсию на железной дороге - РИА Новости, 16.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221216/diversiya-1839051467.html
Жителей Бердянска задержали за диверсию на железной дороге
Жителей Бердянска задержали за диверсию на железной дороге - РИА Новости, 16.12.2022
Жителей Бердянска задержали за диверсию на железной дороге
Двух жителей Бердянска задержали за диверсию на железной дороге, сообщил РИА Новости представитель одного из силовых ведомств. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T07:39
2022-12-16T15:49
бердянск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839062449_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8edcfaaaed5bb71439c6b3ce60ce1a7f.jpg
БЕРДЯНСК, 16 дек — РИА Новости. Двух жителей Бердянска задержали за диверсию на железной дороге, сообщил РИА Новости представитель одного из силовых ведомств."Злоумышленники повредили электрооборудование системы координации движения железнодорожного транспорта и линии связи. Также положили на железнодорожное полотно столб, чтобы организовать сход состава с рельсов", — сказал собеседник агентства.В свою очередь, инженер Мелитопольской железной дороги пояснил РИА Новости, что действия задержанных могли привести к гибели людей.Крушения удалось избежать благодаря бдительности машиниста.Также злоумышленники повредили путевые коробки, где находятся устройства железнодорожной связи, обеспечивающие бесперебойное движение поездов.Уголовное дело открыто по статье "Диверсия", по ней может грозить до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20221213/vzryv-1838424854.html
https://ria.ru/20221214/diversii-1838630797.html
бердянск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержанные жители Бердянска о диверсии на железной дороге
Двух жителей Бердянска задержали за диверсию на железной дороге: они повредили оборудование системы координации движения ж/д-транспорта и линии связи, а также положили на железнодорожное полотно столб, рассказали РИА Новости в силовых структурах. По словам инженера мелитопольской железной дороги, диверсия могла привести к жертвам.
2022-12-16T07:39
true
PT2M19S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839062449_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3ac4a1c1df653e4702703a609fea5e5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бердянск
Бердянск
07:39 16.12.2022 (обновлено: 15:49 16.12.2022)
 
Жителей Бердянска задержали за диверсию на железной дороге

Силовые структуры задержали двух жителей Бердянска за диверсию на железной дороге

Читать ria.ru в
БЕРДЯНСК, 16 дек — РИА Новости. Двух жителей Бердянска задержали за диверсию на железной дороге, сообщил РИА Новости представитель одного из силовых ведомств.
"Злоумышленники повредили электрооборудование системы координации движения железнодорожного транспорта и линии связи. Также положили на железнодорожное полотно столб, чтобы организовать сход состава с рельсов", — сказал собеседник агентства.
Подорванный мост на трассе Мелитополь - Бердянск в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 18:08Специальная военная операция на Украине
Мощность взрывов на мосту в Мелитополе составила до 20 килограммов тротила
В свою очередь, инженер Мелитопольской железной дороги пояснил РИА Новости, что действия задержанных могли привести к гибели людей.
"Повреждение опоры на участке железной дороги привело к нарушению всех видов связи. Потом эта опора была уложена на рельсы, что могло привести к сходу поезда, крушению и человеческим жертвам", — сказал он.
Крушения удалось избежать благодаря бдительности машиниста.
Также злоумышленники повредили путевые коробки, где находятся устройства железнодорожной связи, обеспечивающие бесперебойное движение поездов.
"Любое такое вмешательство однозначно приводит к сходу и крушению поезда", — заключил представитель железной дороги.
Уголовное дело открыто по статье "Диверсия", по ней может грозить до 15 лет лишения свободы.
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря, 16:00
Госдума приняла в первом чтении проект о пожизненном заключении за диверсии
 
Бердянск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала