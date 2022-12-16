https://ria.ru/20221216/diversiya-1839051467.html
Жителей Бердянска задержали за диверсию на железной дороге
Жителей Бердянска задержали за диверсию на железной дороге - РИА Новости, 16.12.2022
Жителей Бердянска задержали за диверсию на железной дороге
Двух жителей Бердянска задержали за диверсию на железной дороге, сообщил РИА Новости представитель одного из силовых ведомств. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T07:39
2022-12-16T07:39
2022-12-16T15:49
бердянск
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БЕРДЯНСК, 16 дек — РИА Новости. Двух жителей Бердянска задержали за диверсию на железной дороге, сообщил РИА Новости представитель одного из силовых ведомств."Злоумышленники повредили электрооборудование системы координации движения железнодорожного транспорта и линии связи. Также положили на железнодорожное полотно столб, чтобы организовать сход состава с рельсов", — сказал собеседник агентства.В свою очередь, инженер Мелитопольской железной дороги пояснил РИА Новости, что действия задержанных могли привести к гибели людей.Крушения удалось избежать благодаря бдительности машиниста.Также злоумышленники повредили путевые коробки, где находятся устройства железнодорожной связи, обеспечивающие бесперебойное движение поездов.Уголовное дело открыто по статье "Диверсия", по ней может грозить до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20221213/vzryv-1838424854.html
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Задержанные жители Бердянска о диверсии на железной дороге
Двух жителей Бердянска задержали за диверсию на железной дороге: они повредили оборудование системы координации движения ж/д-транспорта и линии связи, а также положили на железнодорожное полотно столб, рассказали РИА Новости в силовых структурах. По словам инженера мелитопольской железной дороги, диверсия могла привести к жертвам.
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бердянск
07:39 16.12.2022 (обновлено: 15:49 16.12.2022)
Жителей Бердянска задержали за диверсию на железной дороге
Силовые структуры задержали двух жителей Бердянска за диверсию на железной дороге
БЕРДЯНСК, 16 дек — РИА Новости. Двух жителей Бердянска задержали за диверсию на железной дороге, сообщил РИА Новости представитель одного из силовых ведомств.
"Злоумышленники повредили электрооборудование системы координации движения железнодорожного транспорта и линии связи. Также положили на железнодорожное полотно столб, чтобы организовать сход состава с рельсов", — сказал собеседник агентства.
В свою очередь, инженер Мелитопольской железной дороги пояснил РИА Новости, что действия задержанных могли привести к гибели людей.
"Повреждение опоры на участке железной дороги привело к нарушению всех видов связи. Потом эта опора была уложена на рельсы, что могло привести к сходу поезда, крушению и человеческим жертвам", — сказал он.
Крушения удалось избежать благодаря бдительности машиниста.
Также злоумышленники повредили путевые коробки, где находятся устройства железнодорожной связи, обеспечивающие бесперебойное движение поездов.
"Любое такое вмешательство однозначно приводит к сходу и крушению поезда", — заключил представитель железной дороги.
Уголовное дело открыто по статье "Диверсия", по ней может грозить до 15 лет лишения свободы.