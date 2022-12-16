https://ria.ru/20221216/diversiya-1839051467.html

Жителей Бердянска задержали за диверсию на железной дороге

Жителей Бердянска задержали за диверсию на железной дороге - РИА Новости, 16.12.2022

Жителей Бердянска задержали за диверсию на железной дороге

Двух жителей Бердянска задержали за диверсию на железной дороге, сообщил РИА Новости представитель одного из силовых ведомств. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T07:39

2022-12-16T07:39

2022-12-16T15:49

бердянск

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БЕРДЯНСК, 16 дек — РИА Новости. Двух жителей Бердянска задержали за диверсию на железной дороге, сообщил РИА Новости представитель одного из силовых ведомств."Злоумышленники повредили электрооборудование системы координации движения железнодорожного транспорта и линии связи. Также положили на железнодорожное полотно столб, чтобы организовать сход состава с рельсов", — сказал собеседник агентства.В свою очередь, инженер Мелитопольской железной дороги пояснил РИА Новости, что действия задержанных могли привести к гибели людей.Крушения удалось избежать благодаря бдительности машиниста.Также злоумышленники повредили путевые коробки, где находятся устройства железнодорожной связи, обеспечивающие бесперебойное движение поездов.Уголовное дело открыто по статье "Диверсия", по ней может грозить до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20221213/vzryv-1838424854.html

https://ria.ru/20221214/diversii-1838630797.html

бердянск

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Задержанные жители Бердянска о диверсии на железной дороге Двух жителей Бердянска задержали за диверсию на железной дороге: они повредили оборудование системы координации движения ж/д-транспорта и линии связи, а также положили на железнодорожное полотно столб, рассказали РИА Новости в силовых структурах. По словам инженера мелитопольской железной дороги, диверсия могла привести к жертвам. 2022-12-16T07:39 true PT2M19S

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бердянск