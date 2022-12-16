https://ria.ru/20221216/dhl-1839325338.html

DHL заявила о расследовании обстоятельств взрыва в Русском доме в ЦАР

DHL заявила о расследовании обстоятельств взрыва в Русском доме в ЦАР - РИА Новости, 16.12.2022

DHL заявила о расследовании обстоятельств взрыва в Русском доме в ЦАР

Компания DHL расследует обстоятельства взрыва посылки в Русском доме в ЦАР и в полном объеме сотрудничает с местными властями. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T23:24

2022-12-16T23:24

2022-12-16T23:27

покушение на главу русского дома в цар

dhl

цар

банги

в мире

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БЕРЛИН, 16 дек – РИА Новости. Компания DHL расследует обстоятельства взрыва посылки в Русском доме в ЦАР и в полном объеме сотрудничает с местными властями. Глава Русского дома Дмитрий Сытый был госпитализирован в Банги после покушения в пятницу утром: взорвалась отправленная ему посылка. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ сообщил РИА Новости, что Сытый ранее уже обращался в местную полицию. Ранее высокопоставленный источник в местной полиции сообщил РИА Новости, что полиция ЦАР выясняет, как DHL доставила главе Русского дома в Банги Дмитрию Сытому посылку со взрывным устройством.

https://ria.ru/20221216/obvineniya-1839297305.html

цар

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2022

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покушение на главу русского дома в цар, dhl, цар, банги, в мире