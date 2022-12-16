23:24 16.12.2022 (обновлено: 23:27 16.12.2022)
DHL заявила о расследовании обстоятельств взрыва в Русском доме в ЦАР
Компания DHL заявила, что расследует обстоятельства взрыва в Русском доме в ЦАР
© РИА НовостиГлавный госпиталь Банги, куда был доставлен генеральный директор Русского дома в ЦАР
© РИА Новости
Главный госпиталь Банги, куда был доставлен генеральный директор Русского дома в ЦАР. Архивное фото
БЕРЛИН, 16 дек – РИА Новости. Компания DHL расследует обстоятельства взрыва посылки в Русском доме в ЦАР и в полном объеме сотрудничает с местными властями.
"Нам известно об инциденте с посылкой, доставленной сегодня в Банги (Центральноафриканская Республика). В настоящее время мы расследуем обстоятельства и в полном объеме сотрудничаем с местными властями", - заявила РИА Новости представитель пресс-центра DHL Сабина Хартманн.
Глава Русского дома Дмитрий Сытый был госпитализирован в Банги после покушения в пятницу утром: взорвалась отправленная ему посылка. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ сообщил РИА Новости, что Сытый ранее уже обращался в местную полицию. Ранее высокопоставленный источник в местной полиции сообщил РИА Новости, что полиция ЦАР выясняет, как DHL доставила главе Русского дома в Банги Дмитрию Сытому посылку со взрывным устройством.