https://ria.ru/20221216/delo-1839102860.html
После гибели 122 коров на кировской ферме возбудили дело
После гибели 122 коров на кировской ферме возбудили дело - РИА Новости, 16.12.2022
После гибели 122 коров на кировской ферме возбудили дело
Уголовное дело о жестоком обращении с животными возбудили в Кировской области после гибели от голода 122 коров в агрохозяйстве, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T12:08
2022-12-16T12:08
2022-12-16T16:26
происшествия
александр соколов
кировская область
россия
малмыжский район
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек — РИА Новости. Уголовное дело о жестоком обращении с животными возбудили в Кировской области после гибели от голода 122 коров в агрохозяйстве, сообщает прокуратура региона. Ранее об умирающих от истощения животных в хозяйстве "Калинино" сообщил губернатор Александр Соколов. Приехав на ферму, он увидел лежащие у стойла трупы коров и истощенных лошадей. Причиной произошедшего глава региона назвал спор между арендаторами и представителями конкурсного управления хозяйства, которые "делят деньги, а животные погибают без еды и воды". "С октября по декабрь 2022 года специалистами зафиксирован факт гибели не менее 122 животных (крупного рогатого скота) по причине различных болезней и неполноценного кормления. По данному факту следователем регионального управления МВД России по Кировской области возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 245 УК России ("Жестокое обращение с животными")", — говорится в сообщении прокуратуры. Кроме того, прокуратура Малмыжского района провела проверку исполнения законодательства о банкротстве, а также трудового законодательства в части соблюдения прав граждан на своевременную и полную оплату труда. Установлено, что с июля 2020 года по решению Арбитражного суда Кировской области в отношении АО "Агрофирма "Калинино" открыта процедура банкротства, конкурсными управляющими проводились мероприятия по реализации имущества предприятия, в том числе поголовья крупного рогатого скота численностью не менее 1,2 тысячи особей. В период процедуры банкротства имущество неоднократно передавалось в аренду различным коммерческим организациям, а с сентября 2021 года — в ООО "Шанс". В ходе надзорных мероприятий прокуратуры вскрыт факт невыплаты в июле — октябре 2022 года 22 работникам ООО "Шанс" заработной платы на общую сумму почти 900 тысяч рублей. При этом установлено, что возможность для своевременной выдачи денежных средств у работодателя имелась. Выявлены и иные нарушения трудового законодательства. Прокурор Малмыжского района внес работодателю представление, направил результаты проверки в органы предварительного расследования для возбуждения уголовного дела по статье 145.1 УК России ("Невыплата заработной платы свыше двух месяцев"). "Помимо этого, органами прокуратуры Кировской области рассматривается вопрос о согласовании проведения проверочных мероприятий деятельности животноводческого предприятия на предмет соблюдения руководством ООО "Шанс" требований законодательства о ветеринарии при содержании крупного рогатого скота, санитарно-эпидемиологического законодательства", — отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20201207/virus-1588073699.html
https://ria.ru/20221215/koshka-1838880976.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александр соколов, кировская область, россия, малмыжский район
Происшествия, Александр Соколов, Кировская область, Россия, Малмыжский район
12:08 16.12.2022 (обновлено: 16:26 16.12.2022)
После гибели 122 коров на кировской ферме возбудили дело
После гибели 122 коров на кировской ферме возбудили дело о жестоком обращении с животными
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек — РИА Новости. Уголовное дело о жестоком обращении с животными возбудили в Кировской области после гибели от голода 122 коров в агрохозяйстве, сообщает прокуратура региона.
Ранее об умирающих от истощения животных в хозяйстве "Калинино" сообщил губернатор Александр Соколов
. Приехав на ферму, он увидел лежащие у стойла трупы коров и истощенных лошадей. Причиной произошедшего глава региона назвал спор между арендаторами и представителями конкурсного управления хозяйства, которые "делят деньги, а животные погибают без еды и воды".
"С октября по декабрь 2022 года специалистами зафиксирован факт гибели не менее 122 животных (крупного рогатого скота) по причине различных болезней и неполноценного кормления. По данному факту следователем регионального управления МВД России
по Кировской области возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 245 УК России ("Жестокое обращение с животными")", — говорится в сообщении прокуратуры.
Кроме того, прокуратура Малмыжского района
провела проверку исполнения законодательства о банкротстве, а также трудового законодательства в части соблюдения прав граждан на своевременную и полную оплату труда.
Установлено, что с июля 2020 года по решению Арбитражного суда Кировской области в отношении АО "Агрофирма "Калинино" открыта процедура банкротства, конкурсными управляющими проводились мероприятия по реализации имущества предприятия, в том числе поголовья крупного рогатого скота численностью не менее 1,2 тысячи особей. В период процедуры банкротства имущество неоднократно передавалось в аренду различным коммерческим организациям, а с сентября 2021 года — в ООО "Шанс".
В ходе надзорных мероприятий прокуратуры вскрыт факт невыплаты в июле — октябре 2022 года 22 работникам ООО "Шанс" заработной платы на общую сумму почти 900 тысяч рублей. При этом установлено, что возможность для своевременной выдачи денежных средств у работодателя имелась. Выявлены и иные нарушения трудового законодательства. Прокурор Малмыжского района внес работодателю представление, направил результаты проверки в органы предварительного расследования для возбуждения уголовного дела по статье 145.1 УК России ("Невыплата заработной платы свыше двух месяцев").
"Помимо этого, органами прокуратуры Кировской области рассматривается вопрос о согласовании проведения проверочных мероприятий деятельности животноводческого предприятия на предмет соблюдения руководством ООО "Шанс" требований законодательства о ветеринарии при содержании крупного рогатого скота, санитарно-эпидемиологического законодательства", — отмечается в сообщении.