https://ria.ru/20221216/dedmoroz-1838961611.html

Дед Мороз назвал свое любимое лакомство

Дед Мороз назвал свое любимое лакомство - РИА Новости, 16.12.2022

Дед Мороз назвал свое любимое лакомство

Всероссийский Дед Мороз рассказал, какие лакомства ему нравятся больше всего. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T05:38

2022-12-16T05:38

2022-12-16T05:38

туризм

дед мороз

великий устюг

новый год

вологодская область

еда

новости - туризм

туризм

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек — РИА Новости. Всероссийский Дед Мороз рассказал, какие лакомства ему нравятся больше всего."Я очень люблю сладкое. Особенно — мед и медовые пряники с травяным чаем — с брусничкой, тимьяном, чабрецом. У меня в вотчине есть грядка, где растут мята, другие травы, овощи и много еще чего", — поделился новогодний волшебник на онлайн пресс-конференции, на которой отвечал на вопросы журналистов и детей.Дед Мороз живет в Великом Устюге Вологодской области. В его вотчину приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим волшебником.

https://radiosputnik.ria.ru/20221215/dedy-morozy-1838864381.html

великий устюг

вологодская область

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

дед мороз, великий устюг, новый год, вологодская область, еда, новости - туризм, туризм