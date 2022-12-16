Рейтинг@Mail.ru
Дед Мороз назвал свое любимое лакомство - РИА Новости, 16.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221216/dedmoroz-1838961611.html
Дед Мороз назвал свое любимое лакомство
Дед Мороз назвал свое любимое лакомство - РИА Новости, 16.12.2022
Дед Мороз назвал свое любимое лакомство
Всероссийский Дед Мороз рассказал, какие лакомства ему нравятся больше всего. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T05:38
2022-12-16T05:38
туризм
дед мороз
великий устюг
новый год
вологодская область
еда
новости - туризм
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765627274_0:0:3132:1763_1920x0_80_0_0_757809ff7931299072ccb02b62936eb9.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек — РИА Новости. Всероссийский Дед Мороз рассказал, какие лакомства ему нравятся больше всего."Я очень люблю сладкое. Особенно — мед и медовые пряники с травяным чаем — с брусничкой, тимьяном, чабрецом. У меня в вотчине есть грядка, где растут мята, другие травы, овощи и много еще чего", — поделился новогодний волшебник на онлайн пресс-конференции, на которой отвечал на вопросы журналистов и детей.Дед Мороз живет в Великом Устюге Вологодской области. В его вотчину приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим волшебником.
https://radiosputnik.ria.ru/20221215/dedy-morozy-1838864381.html
великий устюг
вологодская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765627274_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6010d427c060532a4f5fa6f8086e523c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дед мороз, великий устюг, новый год, вологодская область, еда, новости - туризм, туризм
Туризм, Дед Мороз, Великий Устюг, Новый год, Вологодская область, Еда, Новости - Туризм, Туризм
05:38 16.12.2022
 
Дед Мороз назвал свое любимое лакомство

Всероссийский Дед Мороз рассказал, что больше всего любит мед и медовые пряники

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкСказочный поезд Деда Мороза в Екатеринбурге
Сказочный поезд Деда Мороза в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек — РИА Новости. Всероссийский Дед Мороз рассказал, какие лакомства ему нравятся больше всего.
"Я очень люблю сладкое. Особенно — мед и медовые пряники с травяным чаем — с брусничкой, тимьяном, чабрецом. У меня в вотчине есть грядка, где растут мята, другие травы, овощи и много еще чего", — поделился новогодний волшебник на онлайн пресс-конференции, на которой отвечал на вопросы журналистов и детей.
Дед Мороз живет в Великом Устюге Вологодской области. В его вотчину приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим волшебником.
Деды Морозы - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 13:05В России
Деды Морозы из 14 регионов приедут в Москву
 
ТуризмДед МорозВеликий УстюгНовый годВологодская областьЕдаНовости - ТуризмТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала