https://ria.ru/20221216/dedmoroz-1838961611.html
Дед Мороз назвал свое любимое лакомство
Дед Мороз назвал свое любимое лакомство - РИА Новости, 16.12.2022
Дед Мороз назвал свое любимое лакомство
Всероссийский Дед Мороз рассказал, какие лакомства ему нравятся больше всего. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T05:38
2022-12-16T05:38
2022-12-16T05:38
туризм
дед мороз
великий устюг
новый год
вологодская область
еда
новости - туризм
туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек — РИА Новости. Всероссийский Дед Мороз рассказал, какие лакомства ему нравятся больше всего."Я очень люблю сладкое. Особенно — мед и медовые пряники с травяным чаем — с брусничкой, тимьяном, чабрецом. У меня в вотчине есть грядка, где растут мята, другие травы, овощи и много еще чего", — поделился новогодний волшебник на онлайн пресс-конференции, на которой отвечал на вопросы журналистов и детей.Дед Мороз живет в Великом Устюге Вологодской области. В его вотчину приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим волшебником.
https://radiosputnik.ria.ru/20221215/dedy-morozy-1838864381.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дед мороз, великий устюг, новый год, вологодская область, еда, новости - туризм, туризм
Туризм, Дед Мороз, Великий Устюг, Новый год, Вологодская область, Еда, Новости - Туризм, Туризм
Дед Мороз назвал свое любимое лакомство
Всероссийский Дед Мороз рассказал, что больше всего любит мед и медовые пряники