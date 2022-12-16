https://ria.ru/20221216/buryatiya-1839092433.html

Вертолет Ми-8 в Улан-Удэ загорелся при посадке, подтвердил глава Бурятии

Вертолет Ми-8 в Улан-Удэ загорелся при посадке, подтвердил глава Бурятии - РИА Новости, 16.12.2022

Вертолет Ми-8 в Улан-Удэ загорелся при посадке, подтвердил глава Бурятии

Вертолет Ми-8 загорелся при посадке в аэропорту "Байкал" в Бурятии, на борту не было пассажиров, только экипаж из трех человек, их судьба неизвестна, подтвердил РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T11:38

2022-12-16T11:38

2022-12-16T11:38

происшествия

алексей цыденов

улан-удэ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Вертолет Ми-8 загорелся при посадке в аэропорту "Байкал" в Бурятии, на борту не было пассажиров, только экипаж из трех человек, их судьба неизвестна, подтвердил глава Бурятии Алексей Цыденов. Ранее о случившемся РИА Новости неофициально рассказали в экстренных службах, отметив, что, по предварительным данным, погибли три человека. "В 15.20 (мест) поступило сообщение о том, что в аэропорту "Байкал" при посадке загорелся вертолет Ми-8", - написал Цыденов в своем телеграм-канале. ЧП, по его словам, произошло на рулежной дорожке, взлетно-посадочная полоса не задета. "Вертолет от авиазавода еще не был передан заказчику и не находился в эксплуатации. На борту вертолета не было пассажиров. Экипаж три человека. Тушение производится силами аэропорта и МЧС по республике Бурятия. Судьба экипажа окончательно не известна, но высокая вероятность, что люди погибли", - добавил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20221216/zhestkaya-posadka-1839091126.html

улан-удэ

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, алексей цыденов, улан-удэ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш