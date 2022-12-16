Рейтинг@Mail.ru
Эксперты назвали бьюти-тренды наступающего года - РИА Новости, 16.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221216/brovi-1839042978.html
Эксперты назвали бьюти-тренды наступающего года
Эксперты назвали бьюти-тренды наступающего года - РИА Новости, 16.12.2022
Эксперты назвали бьюти-тренды наступающего года
Тонкие брови из девяностых и нулевых, черные оттенки помады и синие тени стоят в топе бьюти-трендов Нового года 2023, сообщили РИА Новости бьюти-эксперты. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T04:18
2022-12-16T04:18
общество
новый год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148818/56/1488185696_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_edae95d40dfa8dfee80dfe4d99590862.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Тонкие брови из девяностых и нулевых, черные оттенки помады и синие тени стоят в топе бьюти-трендов Нового года 2023, сообщили РИА Новости бьюти-эксперты."Макияжи, которые будут актуальны в эти праздники, имеют оттенки синего на глазах, акцент на бровях - либо обесцвеченные "стертые с лица", либо акцентированные тонкой линией. Темная помада не ярких оттенков", - рассказала РИА Новости независимый визажист и бьюти-эксперт Ольга Фокс.Классические яркие помады уступят место оттенкам винного, темно-коричневого, темно-синего, темно-серого и даже черного. Неизменной остаётся яркая тушь и "летающие" варианты стрелок."Актуальны яркие стрелки, акцентные, широкие, всех цветов и форм. В том числе стрелка на веке, или "летающие варианты стрелок" тоже актуальны. Также могут быть необычные элементы: дополнительные ресницы или аксессуары для ресниц", - отметила Фокс.Не стоит скупиться на блестки, они тоже вошли в число трендов новогодних праздников: наклейки, стразы, блестки на глазах и губах в качестве украшения можно смело наносить, утверждает эксперт.А вот в числе уходящих трендов оказались "четко-очерченные губы контуром", тренд на которые долгое время задавали селебрити."Пока это еще актуально, используют в фэшн-съемках и в жизни девочки пользуются этим, потому что так делают селебрити и законодатели бьюти-индустрии, как семья Кардашьян. Это отсылка к 90-м, но думаю, что в следующем сезоне этот тренд спадет", - подчеркнула визажист.Тренд на "здоровую кожу" и естественный макияж продолжается в 2023 году, сообщила РИА Новости визажист и стилист Элла Барцуева.Кроме того, популярность в бьюти-индустрии набирает продукция уходовая, "декоративная с уходовыми компонентами" и "веганская продукция", чтобы в составе не было тех компонентов, которые бы портили качество глаз, губ, лица."Искусственные губы" и "излишне четкая" графичная коррекция лица уступает место "растушеванной", отмечает эксперт. Брови также должны выглядеть более естественно и аккуратно, несмотря на набирающий популярность тренд из 90-х - "брови- ниточки"."Самая цикличная мода - на брови. В конце этого года появился тренд на брови более тонкие, но важно понимать, что тренд несет свою актуальность не более двух месяцев, а затем циклично перемещается по городам и регионам. Поэтому важно понимать, если вы обладатель красивой, густой брови, не стоит отдаваться течению трендов", - отметила Барцуева.Эксперты напоминают, что модные тренды нужно умело применять на себе и не забывать о своей уникальности. Ориентироваться на глобальные агентства и мировых визажистов, если хочется быть в курсе долгоиграющих бьюти-трендов.
https://ria.ru/20221208/samarskiy_universitet-1837120743.html
https://ria.ru/20221209/kozha-1837637276.html
https://ria.ru/20221119/moda-1831397487.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148818/56/1488185696_500:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_596babc0f6e919651423c482d283560e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, новый год
Общество, Новый год
04:18 16.12.2022
 
Эксперты назвали бьюти-тренды наступающего года

Бьюти-эксперты: тонкие брови из 90-х и черная помада будут снова в тренде

© Fotolia / Valua VitalyДевушка с чувственными губами
Девушка с чувственными губами - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© Fotolia / Valua Vitaly
Девушка с чувственными губами. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Тонкие брови из девяностых и нулевых, черные оттенки помады и синие тени стоят в топе бьюти-трендов Нового года 2023, сообщили РИА Новости бьюти-эксперты.
"Макияжи, которые будут актуальны в эти праздники, имеют оттенки синего на глазах, акцент на бровях - либо обесцвеченные "стертые с лица", либо акцентированные тонкой линией. Темная помада не ярких оттенков", - рассказала РИА Новости независимый визажист и бьюти-эксперт Ольга Фокс.
Дерматолог осматривает кожу пациента с помощью дерматоскопа - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря, 09:56Наука
В России разработают технологию автоматического анализа состояния кожи
Классические яркие помады уступят место оттенкам винного, темно-коричневого, темно-синего, темно-серого и даже черного. Неизменной остаётся яркая тушь и "летающие" варианты стрелок.
"Актуальны яркие стрелки, акцентные, широкие, всех цветов и форм. В том числе стрелка на веке, или "летающие варианты стрелок" тоже актуальны. Также могут быть необычные элементы: дополнительные ресницы или аксессуары для ресниц", - отметила Фокс.
Не стоит скупиться на блестки, они тоже вошли в число трендов новогодних праздников: наклейки, стразы, блестки на глазах и губах в качестве украшения можно смело наносить, утверждает эксперт.
А вот в числе уходящих трендов оказались "четко-очерченные губы контуром", тренд на которые долгое время задавали селебрити.
"Пока это еще актуально, используют в фэшн-съемках и в жизни девочки пользуются этим, потому что так делают селебрити и законодатели бьюти-индустрии, как семья Кардашьян. Это отсылка к 90-м, но думаю, что в следующем сезоне этот тренд спадет", - подчеркнула визажист.
Тренд на "здоровую кожу" и естественный макияж продолжается в 2023 году, сообщила РИА Новости визажист и стилист Элла Барцуева.
"Что касается актуальных трендов - ухоженное лицо, кожа, ухоженные гармоничные брови, лицо не перегруженное декоративной косметикой, макияж подчеркивающий ухоженность и красоту каждой девушки", - отметила она.
Кроме того, популярность в бьюти-индустрии набирает продукция уходовая, "декоративная с уходовыми компонентами" и "веганская продукция", чтобы в составе не было тех компонентов, которые бы портили качество глаз, губ, лица.
Уход за кожей зимой - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря, 21:20
Правильный уход за кожей зимой: как защититься от сухости и шелушения
"Искусственные губы" и "излишне четкая" графичная коррекция лица уступает место "растушеванной", отмечает эксперт. Брови также должны выглядеть более естественно и аккуратно, несмотря на набирающий популярность тренд из 90-х - "брови- ниточки".
"Самая цикличная мода - на брови. В конце этого года появился тренд на брови более тонкие, но важно понимать, что тренд несет свою актуальность не более двух месяцев, а затем циклично перемещается по городам и регионам. Поэтому важно понимать, если вы обладатель красивой, густой брови, не стоит отдаваться течению трендов", - отметила Барцуева.
Эксперты напоминают, что модные тренды нужно умело применять на себе и не забывать о своей уникальности. Ориентироваться на глобальные агентства и мировых визажистов, если хочется быть в курсе долгоиграющих бьюти-трендов.
Концерт Филиппа Киркорова 55. Голд. Золотые хиты - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
19 ноября, 08:00Шоубиз
Историк моды: артистам пора носить наши бренды, а не смотреть на Запад
 
ОбществоНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала