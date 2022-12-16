https://ria.ru/20221216/brovi-1839042978.html
Эксперты назвали бьюти-тренды наступающего года
Эксперты назвали бьюти-тренды наступающего года - РИА Новости, 16.12.2022
Эксперты назвали бьюти-тренды наступающего года
Тонкие брови из девяностых и нулевых, черные оттенки помады и синие тени стоят в топе бьюти-трендов Нового года 2023, сообщили РИА Новости бьюти-эксперты. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T04:18
2022-12-16T04:18
2022-12-16T04:18
общество
новый год
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Тонкие брови из девяностых и нулевых, черные оттенки помады и синие тени стоят в топе бьюти-трендов Нового года 2023, сообщили РИА Новости бьюти-эксперты."Макияжи, которые будут актуальны в эти праздники, имеют оттенки синего на глазах, акцент на бровях - либо обесцвеченные "стертые с лица", либо акцентированные тонкой линией. Темная помада не ярких оттенков", - рассказала РИА Новости независимый визажист и бьюти-эксперт Ольга Фокс.Классические яркие помады уступят место оттенкам винного, темно-коричневого, темно-синего, темно-серого и даже черного. Неизменной остаётся яркая тушь и "летающие" варианты стрелок."Актуальны яркие стрелки, акцентные, широкие, всех цветов и форм. В том числе стрелка на веке, или "летающие варианты стрелок" тоже актуальны. Также могут быть необычные элементы: дополнительные ресницы или аксессуары для ресниц", - отметила Фокс.Не стоит скупиться на блестки, они тоже вошли в число трендов новогодних праздников: наклейки, стразы, блестки на глазах и губах в качестве украшения можно смело наносить, утверждает эксперт.А вот в числе уходящих трендов оказались "четко-очерченные губы контуром", тренд на которые долгое время задавали селебрити."Пока это еще актуально, используют в фэшн-съемках и в жизни девочки пользуются этим, потому что так делают селебрити и законодатели бьюти-индустрии, как семья Кардашьян. Это отсылка к 90-м, но думаю, что в следующем сезоне этот тренд спадет", - подчеркнула визажист.Тренд на "здоровую кожу" и естественный макияж продолжается в 2023 году, сообщила РИА Новости визажист и стилист Элла Барцуева.Кроме того, популярность в бьюти-индустрии набирает продукция уходовая, "декоративная с уходовыми компонентами" и "веганская продукция", чтобы в составе не было тех компонентов, которые бы портили качество глаз, губ, лица."Искусственные губы" и "излишне четкая" графичная коррекция лица уступает место "растушеванной", отмечает эксперт. Брови также должны выглядеть более естественно и аккуратно, несмотря на набирающий популярность тренд из 90-х - "брови- ниточки"."Самая цикличная мода - на брови. В конце этого года появился тренд на брови более тонкие, но важно понимать, что тренд несет свою актуальность не более двух месяцев, а затем циклично перемещается по городам и регионам. Поэтому важно понимать, если вы обладатель красивой, густой брови, не стоит отдаваться течению трендов", - отметила Барцуева.Эксперты напоминают, что модные тренды нужно умело применять на себе и не забывать о своей уникальности. Ориентироваться на глобальные агентства и мировых визажистов, если хочется быть в курсе долгоиграющих бьюти-трендов.
https://ria.ru/20221208/samarskiy_universitet-1837120743.html
https://ria.ru/20221209/kozha-1837637276.html
https://ria.ru/20221119/moda-1831397487.html
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общество, новый год
Эксперты назвали бьюти-тренды наступающего года
Бьюти-эксперты: тонкие брови из 90-х и черная помада будут снова в тренде
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Тонкие брови из девяностых и нулевых, черные оттенки помады и синие тени стоят в топе бьюти-трендов Нового года 2023, сообщили РИА Новости бьюти-эксперты.
"Макияжи, которые будут актуальны в эти праздники, имеют оттенки синего на глазах, акцент на бровях - либо обесцвеченные "стертые с лица", либо акцентированные тонкой линией. Темная помада не ярких оттенков", - рассказала РИА Новости независимый визажист и бьюти-эксперт Ольга Фокс.
Классические яркие помады уступят место оттенкам винного, темно-коричневого, темно-синего, темно-серого и даже черного. Неизменной остаётся яркая тушь и "летающие" варианты стрелок.
"Актуальны яркие стрелки, акцентные, широкие, всех цветов и форм. В том числе стрелка на веке, или "летающие варианты стрелок" тоже актуальны. Также могут быть необычные элементы: дополнительные ресницы или аксессуары для ресниц", - отметила Фокс.
Не стоит скупиться на блестки, они тоже вошли в число трендов новогодних праздников: наклейки, стразы, блестки на глазах и губах в качестве украшения можно смело наносить, утверждает эксперт.
А вот в числе уходящих трендов оказались "четко-очерченные губы контуром", тренд на которые долгое время задавали селебрити.
"Пока это еще актуально, используют в фэшн-съемках и в жизни девочки пользуются этим, потому что так делают селебрити и законодатели бьюти-индустрии, как семья Кардашьян. Это отсылка к 90-м, но думаю, что в следующем сезоне этот тренд спадет", - подчеркнула визажист.
Тренд на "здоровую кожу" и естественный макияж продолжается в 2023 году, сообщила РИА Новости визажист и стилист Элла Барцуева.
"Что касается актуальных трендов - ухоженное лицо, кожа, ухоженные гармоничные брови, лицо не перегруженное декоративной косметикой, макияж подчеркивающий ухоженность и красоту каждой девушки", - отметила она.
Кроме того, популярность в бьюти-индустрии набирает продукция уходовая, "декоративная с уходовыми компонентами" и "веганская продукция", чтобы в составе не было тех компонентов, которые бы портили качество глаз, губ, лица.
"Искусственные губы" и "излишне четкая" графичная коррекция лица уступает место "растушеванной", отмечает эксперт. Брови также должны выглядеть более естественно и аккуратно, несмотря на набирающий популярность тренд из 90-х - "брови- ниточки".
"Самая цикличная мода - на брови. В конце этого года появился тренд на брови более тонкие, но важно понимать, что тренд несет свою актуальность не более двух месяцев, а затем циклично перемещается по городам и регионам. Поэтому важно понимать, если вы обладатель красивой, густой брови, не стоит отдаваться течению трендов", - отметила Барцуева.
Эксперты напоминают, что модные тренды нужно умело применять на себе и не забывать о своей уникальности. Ориентироваться на глобальные агентства и мировых визажистов, если хочется быть в курсе долгоиграющих бьюти-трендов.