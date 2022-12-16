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Британец снова сошелся с украинской беженкой, ради которой бросил семью - РИА Новости, 16.12.2022
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Британец снова сошелся с украинской беженкой, ради которой бросил семью
Британец снова сошелся с украинской беженкой, ради которой бросил семью - РИА Новости, 16.12.2022
Британец снова сошелся с украинской беженкой, ради которой бросил семью
Британец Энтони Гарнетт, бросивший семью ради украинской беженки Софьи Каркадым, снова сошелся с ней, написала Daily Mail. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T14:11
2022-12-16T16:08
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Британец Энтони Гарнетт, бросивший семью ради украинской беженки Софьи Каркадым, снова сошелся с ней, написала Daily Mail.По информации газеты, после возвращения украинки на родину пара продолжила общаться по видеосвязи. На прошлой неделе мужчина поехал на Украину, чтобы возобновить отношения и познакомиться с семьей девушки. Он вылетел в Польшу, пересек границу на автобусе и добрался до ее дома в нескольких часах езды от Львова.Британец добавил, что некоторые даже узнавали его на улице из-за татуировки на лице и активного освещения его истории в местных СМИ. Пара уже вернулась в Йоркшир.Гарнетт заявил, что девушка "пообещала ему больше никогда не притрагиваться к алкоголю" и держит слово. Теперь он планирует найти работу и новое жилье, а Каркадым собирается поступать в университет. "Я думаю, что у нас получится. Она очень привлекательная девушка, и с ней всегда интересно общаться. Я хочу узнать ее намного лучше — и в этот раз мы будем двигаться медленнее", — сказал британец.История британца Гарнетта приобрела резонанс в СМИ: он бросил жену через десять дней после того, как в рамках государственной программы приема беженцев к ним заселили 22-летнюю украинскую беженку Каркадым. Позже пара распалась. Мужчина обвинил девушку в злоупотреблении алкоголем, а также во вмешательстве в его отношения с детьми. Впоследствии ее задержали за попытку выбить дверь дома бывшего возлюбленного. В начале октября девушка отправилась к себе на родину во Львов.
https://ria.ru/20221106/brak-1829529194.html
https://ria.ru/20221006/karkadym-1822007660.html
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в мире, украина, львов, польша
В мире, Украина, Львов, Польша
14:11 16.12.2022 (обновлено: 16:08 16.12.2022)
 
Британец снова сошелся с украинской беженкой, ради которой бросил семью

Британец, порвавший с беженкой с Украины, поехал к ней домой и возобновил отношения

© Фото из аккаунта Софьи Каркадым в соцсетиСофья Каркадым и Энтони Гарнетт
Софья Каркадым и Энтони Гарнетт
© Фото из аккаунта Софьи Каркадым в соцсети
Софья Каркадым и Энтони Гарнетт. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Британец Энтони Гарнетт, бросивший семью ради украинской беженки Софьи Каркадым, снова сошелся с ней, написала Daily Mail.
По информации газеты, после возвращения украинки на родину пара продолжила общаться по видеосвязи. На прошлой неделе мужчина поехал на Украину, чтобы возобновить отношения и познакомиться с семьей девушки. Он вылетел в Польшу, пересек границу на автобусе и добрался до ее дома в нескольких часах езды от Львова.

"Прием, который мне оказала ее семья, был невероятным… Она из очень хорошей семьи, и они все очень любящие", — сказал Гарнетт.

Британец добавил, что некоторые даже узнавали его на улице из-за татуировки на лице и активного освещения его истории в местных СМИ. Пара уже вернулась в Йоркшир.
Гарнетт заявил, что девушка "пообещала ему больше никогда не притрагиваться к алкоголю" и держит слово. Теперь он планирует найти работу и новое жилье, а Каркадым собирается поступать в университет.
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"Я думаю, что у нас получится. Она очень привлекательная девушка, и с ней всегда интересно общаться. Я хочу узнать ее намного лучше — и в этот раз мы будем двигаться медленнее", — сказал британец.
История британца Гарнетта приобрела резонанс в СМИ: он бросил жену через десять дней после того, как в рамках государственной программы приема беженцев к ним заселили 22-летнюю украинскую беженку Каркадым.
Позже пара распалась. Мужчина обвинил девушку в злоупотреблении алкоголем, а также во вмешательстве в его отношения с детьми. Впоследствии ее задержали за попытку выбить дверь дома бывшего возлюбленного. В начале октября девушка отправилась к себе на родину во Львов.
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