https://ria.ru/20221216/britaniya-1839159416.html

Британец снова сошелся с украинской беженкой, ради которой бросил семью

Британец снова сошелся с украинской беженкой, ради которой бросил семью - РИА Новости, 16.12.2022

Британец снова сошелся с украинской беженкой, ради которой бросил семью

Британец Энтони Гарнетт, бросивший семью ради украинской беженки Софьи Каркадым, снова сошелся с ней, написала Daily Mail. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T14:11

2022-12-16T14:11

2022-12-16T16:08

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Британец Энтони Гарнетт, бросивший семью ради украинской беженки Софьи Каркадым, снова сошелся с ней, написала Daily Mail.По информации газеты, после возвращения украинки на родину пара продолжила общаться по видеосвязи. На прошлой неделе мужчина поехал на Украину, чтобы возобновить отношения и познакомиться с семьей девушки. Он вылетел в Польшу, пересек границу на автобусе и добрался до ее дома в нескольких часах езды от Львова.Британец добавил, что некоторые даже узнавали его на улице из-за татуировки на лице и активного освещения его истории в местных СМИ. Пара уже вернулась в Йоркшир.Гарнетт заявил, что девушка "пообещала ему больше никогда не притрагиваться к алкоголю" и держит слово. Теперь он планирует найти работу и новое жилье, а Каркадым собирается поступать в университет. "Я думаю, что у нас получится. Она очень привлекательная девушка, и с ней всегда интересно общаться. Я хочу узнать ее намного лучше — и в этот раз мы будем двигаться медленнее", — сказал британец.История британца Гарнетта приобрела резонанс в СМИ: он бросил жену через десять дней после того, как в рамках государственной программы приема беженцев к ним заселили 22-летнюю украинскую беженку Каркадым. Позже пара распалась. Мужчина обвинил девушку в злоупотреблении алкоголем, а также во вмешательстве в его отношения с детьми. Впоследствии ее задержали за попытку выбить дверь дома бывшего возлюбленного. В начале октября девушка отправилась к себе на родину во Львов.

https://ria.ru/20221106/brak-1829529194.html

https://ria.ru/20221006/karkadym-1822007660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, львов, польша