Чехия разворачивает производство беспилотников для Украины, заявили в ДНР
Советник врио главы ДНР Кимаковский: Чехия разворачивает производство БПЛА для Украины
БПЛА. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В Чехии планируется наладить производство беспилотников для вооруженных сил Украины, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
"Они сейчас в Чехии пробуют разворачивать, кроме всего прочего, производство украинских беспилотников. То есть они понимают, что на территории Украины это будет обстреливаться нашими, и они сейчас разворачивают там производство беспилотников и нанимают украинцев прямо в Чехии", - сказал Кимаковский.
Как отметил советник главы ДНР, учитывая энергетические проблемы на территории Украины, развернуть там какое-либо производство вооружения не представляется возможным. Вместе с тем, добавил он, если такие попытки и предпринимаются, эти объекты становятся целями для нанесения российских ударов. "Естественно, все производственные мощности на себя потребляют очень большое количество электроэнергии", - добавил Кимаковский.
В четверг врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что удар по Донецку накануне утром был нанесен из чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) с автоматической загрузкой боекомплекта. Как уточнял Кимаковский, это модернизированная версия советской РСЗО "Град".