https://ria.ru/20221216/bpla-1839040503.html

Чехия разворачивает производство беспилотников для Украины, заявили в ДНР

Чехия разворачивает производство беспилотников для Украины, заявили в ДНР - РИА Новости, 16.12.2022

Чехия разворачивает производство беспилотников для Украины, заявили в ДНР

В Чехии планируется наладить производство беспилотников для вооруженных сил Украины, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T03:16

2022-12-16T03:16

2022-12-16T03:16

специальная военная операция на украине

в мире

украина

чехия

донецкая народная республика

денис пушилин

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В Чехии планируется наладить производство беспилотников для вооруженных сил Украины, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.Как отметил советник главы ДНР, учитывая энергетические проблемы на территории Украины, развернуть там какое-либо производство вооружения не представляется возможным. Вместе с тем, добавил он, если такие попытки и предпринимаются, эти объекты становятся целями для нанесения российских ударов. "Естественно, все производственные мощности на себя потребляют очень большое количество электроэнергии", - добавил Кимаковский.В четверг врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что удар по Донецку накануне утром был нанесен из чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) с автоматической загрузкой боекомплекта. Как уточнял Кимаковский, это модернизированная версия советской РСЗО "Град".

https://ria.ru/20221122/bpla-1833426278.html

украина

чехия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, чехия, донецкая народная республика, денис пушилин