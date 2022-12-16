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Чехия разворачивает производство беспилотников для Украины, заявили в ДНР - РИА Новости, 16.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Чехия разворачивает производство беспилотников для Украины, заявили в ДНР
Чехия разворачивает производство беспилотников для Украины, заявили в ДНР - РИА Новости, 16.12.2022
Чехия разворачивает производство беспилотников для Украины, заявили в ДНР
В Чехии планируется наладить производство беспилотников для вооруженных сил Украины, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T03:16
2022-12-16T03:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
чехия
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В Чехии планируется наладить производство беспилотников для вооруженных сил Украины, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.Как отметил советник главы ДНР, учитывая энергетические проблемы на территории Украины, развернуть там какое-либо производство вооружения не представляется возможным. Вместе с тем, добавил он, если такие попытки и предпринимаются, эти объекты становятся целями для нанесения российских ударов. "Естественно, все производственные мощности на себя потребляют очень большое количество электроэнергии", - добавил Кимаковский.В четверг врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что удар по Донецку накануне утром был нанесен из чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) с автоматической загрузкой боекомплекта. Как уточнял Кимаковский, это модернизированная версия советской РСЗО "Град".
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украина
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в мире, украина, чехия, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Чехия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
03:16 16.12.2022
 
Чехия разворачивает производство беспилотников для Украины, заявили в ДНР

Советник врио главы ДНР Кимаковский: Чехия разворачивает производство БПЛА для Украины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкБПЛА
БПЛА - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
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БПЛА. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В Чехии планируется наладить производство беспилотников для вооруженных сил Украины, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
"Они сейчас в Чехии пробуют разворачивать, кроме всего прочего, производство украинских беспилотников. То есть они понимают, что на территории Украины это будет обстреливаться нашими, и они сейчас разворачивают там производство беспилотников и нанимают украинцев прямо в Чехии", - сказал Кимаковский.
Как отметил советник главы ДНР, учитывая энергетические проблемы на территории Украины, развернуть там какое-либо производство вооружения не представляется возможным. Вместе с тем, добавил он, если такие попытки и предпринимаются, эти объекты становятся целями для нанесения российских ударов. "Естественно, все производственные мощности на себя потребляют очень большое количество электроэнергии", - добавил Кимаковский.
В четверг врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что удар по Донецку накануне утром был нанесен из чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) с автоматической загрузкой боекомплекта. Как уточнял Кимаковский, это модернизированная версия советской РСЗО "Град".
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