https://ria.ru/20221216/bonusy-1839041220.html

Мошенники стали воровать бонусы с карт россиян с помощью ботов

Мошенники стали воровать бонусы с карт россиян с помощью ботов - РИА Новости, 16.12.2022

Мошенники стали воровать бонусы с карт россиян с помощью ботов

Вредоносные боты стали похищать бонусы клиентов российских банков и ритейлеров и покупают на них популярные товары в период высокого спроса, создавая таким... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T03:35

2022-12-16T03:35

2022-12-16T03:35

экономика

технологии

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Вредоносные боты стали похищать бонусы клиентов российских банков и ритейлеров и покупают на них популярные товары в период высокого спроса, создавая таким образом искусственный дефицит, сообщили РИА Новости в компании-разработчике решений для защиты от кибератак Servicepipe.В 2022 году онлайн-ресурсы российских ритейлеров, маркетплейсов и банков обрабатывали почти 40% трафика, который не являлся пользовательским, то есть исходил не от клиентов, выяснили эксперты. По их данным, все чаще активность в веб-приложениях проявляют вредоносные боты - с начала года их доля в объеме запросов выросла почти в 1,5 раза."Вредоносные боты могут не только генерировать паразитный трафик, перерастающий в DDoS-атаки, но и, например, оформлять в периоды праздников и распродаж заказы на товары высокого спроса, создавая таким образом их искусственный дефицит", – говорится в сообщении.В результате с проблемами при покупках сталкиваются реальные пользователи. "Для оплаты боты могут использовать бонусы, накопленные клиентами в личных кабинетах", - рассказали в компании.Повышение активности ботов стало возможным из-за роста утечек персональных данных из личных кабинетов ритейлеров, маркетплейсов и банков, указывают специалисты.При этом раскрытые данные пользователя из одной организации могут быть скомпрометированы и на других ресурсах. "Большинство пользователей зарегистрированы на нескольких сервисах, примерно у половины из них пароли от разных учетных записей совпадают или незначительно отличаются. Путем подбора боты их взламывают", - отметили эксперты.

https://ria.ru/20221214/moshenniki-1838477276.html

https://ria.ru/20221215/bankomaty-1838809833.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии