https://ria.ru/20221216/bomby-1839040120.html

Эксперт рассказал, почему "умные бомбы" бесполезны для Украины

Эксперт рассказал, почему "умные бомбы" бесполезны для Украины - РИА Новости, 16.12.2022

Эксперт рассказал, почему "умные бомбы" бесполезны для Украины

Возможная поставка американцами Украине оборудования для "умных" бомб бессмысленна, так как украинская армия фактически утратила боевые самолеты, способные... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T03:09

2022-12-16T03:09

2022-12-16T03:09

технологии

алексей леонков

украина

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Возможная поставка американцами Украине оборудования для "умных" бомб бессмысленна, так как украинская армия фактически утратила боевые самолеты, способные применять подобное оружие, рассказал РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков.Ранее газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников сообщила, что Белый дом планирует поставить Украине оборудование, с помощью которого неуправляемые авиационные боеприпасы преобразуются в "умные бомбы", которые могут поражать российские военные позиции с высокой степенью точности."Зачем это Украине? В принципе, незачем. Единственное вооружение, которое они применяли в ходе специальной военной операции, – это ракетное вооружение. Последнее время они используют ракету AGM-88 HARM – ракету класса "воздух-РЛС", пытаются выбить РЛС наших комплексов противовоздушной обороны. Получается плохо, зачастую при этом они еще и теряют самолеты, которые являются носителем этой ракеты. Бомбовые удары авиация Украины ни разу не наносила", - сказал Леонков.По его словам, рассуждать о возможном налете украинской авиации с применением "умных" бомб было бы разумно, если бы у Украины "неожиданно появилось, допустим, 300 самолетов"."Сейчас – скорее нет, потому что применять не на чем", - подчеркнул эксперт.

https://ria.ru/20221215/programma-1839028565.html

https://ria.ru/20221215/oruzhie-1839020790.html

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технологии, алексей леонков, украина