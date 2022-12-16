https://ria.ru/20221216/blinken-1839040656.html

Конгресс США един в намерении помогать Украине, заявил Блинкен

Конгресс США един в намерении помогать Украине, заявил Блинкен - РИА Новости, 16.12.2022

Конгресс США един в намерении помогать Украине, заявил Блинкен

Администрация США видит со стороны законодателей от обеих партий "решительный" настрой на продолжение поддержки Украины и давления на Россию, заявил... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T03:20

2022-12-16T03:20

2022-12-16T03:20

в мире

энтони блинкен

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 16 дек – РИА Новости. Администрация США видит со стороны законодателей от обеих партий "решительный" настрой на продолжение поддержки Украины и давления на Россию, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.Он сообщил, что в четверг вместе с шефом Пентагона, директором национальной разведки, председателем комитета начальников штабов и представителями министерства финансов обсуждал украинскую проблематику с членами палаты представителей, а на прошлой неделе – с сенаторами."Я услышал сохраняющуюся решительную двухпартийную поддержку усилиям, которые мы предпринимаем, чтобы помочь Украине защитить себя и сохранить давление на Россию для прекращения этой агрессии, а также укрепить наш оборонительный альянс НАТО", - сказал Блинкен на пресс-конференции по итогам саммита США-Африка.Администрация запросила у конгресса почти 38 миллиардов долларов дополнительной помощи Украине и рассчитывает, что средства будут выделены до конца работы нынешнего состава. В январе демократы, однопартийцы президента США Джо Байдена, лишатся контроля над палатой представителей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что РФ преодолеет все трудности.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221215/ssha-1839029452.html

https://ria.ru/20221215/afrika-1838778765.html

https://ria.ru/20221215/bayden-1839029165.html

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