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Беспилотники, использованные для атак на Крым, изготовили в США - РИА Новости, 16.12.2022
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Беспилотники, использованные для атак на Крым, изготовили в США
Беспилотники, использованные для атак на Крым, изготовили в США - РИА Новости, 16.12.2022
Беспилотники, использованные для атак на Крым, изготовили в США
Украина использовала для атак на Крым беспилотники, изготовленные в США, говорится в материале компетентных органов, поступившем в распоряжение РИА Новости. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T12:24
2022-12-16T16:05
россия
сша
украина
в мире
бпла
беспилотники
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Украина использовала для атак на Крым беспилотники, изготовленные в США, говорится в материале компетентных органов, поступившем в распоряжение РИА Новости.Анализ электронных компонентов перехваченных БПЛА показал, что Киев также применял их для нападения на объекты инфраструктуры в Севастополе, Курской, Белгородской и Воронежской областях.Позднее на территории Польши, в районе аэропорта Жешув, используемого США и НАТО как основной узел снабжения ВСУ, специалисты провели окончательную сборку и полетные испытания беспилотников, указано в нем.Кроме того, установка боезарядов, полетного задания и запуск БПЛА осуществлялись неподалеку от Одессы и Кривого Рога."Данные факты, по оценкам российской стороны, подтверждают непосредственную вовлеченность США и Польши, осуществляющих в качестве де-факто сторон конфликта массированную военно-логистическую поддержку режима в Киеве, в подготовку и проведение совместных с ним террористических актов на территории Российской Федерации", — отметили авторы материала.Украинские беспилотники с июля периодически пытаются атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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россия, сша, украина, в мире, бпла, беспилотники, республика крым
Россия, США, Украина, В мире, БПЛА, Беспилотники, Республика Крым
12:24 16.12.2022 (обновлено: 16:05 16.12.2022)
 
Беспилотники, использованные для атак на Крым, изготовили в США

БПЛА, использованные для атак на Крым, изготовила американская компания SpektreWorks

© SpektreworksФото БПЛА, опубликованное на сайте американской компании SpektreWorks
Фото БПЛА, опубликованное на сайте американской компании SpektreWorks
© Spektreworks
Фото БПЛА, опубликованное на сайте американской компании SpektreWorks. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Украина использовала для атак на Крым беспилотники, изготовленные в США, говорится в материале компетентных органов, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Анализ электронных компонентов перехваченных БПЛА показал, что Киев также применял их для нападения на объекты инфраструктуры в Севастополе, Курской, Белгородской и Воронежской областях.

"Установлено, что авионика и станции управления беспилотников изготовлены американской фирмой SpektreWorks, которая произвела их первоначальную настройку и проверку в аэропорту города Скоттсдейл, штат Аризона", — говорится в материале.

Позднее на территории Польши, в районе аэропорта Жешув, используемого США и НАТО как основной узел снабжения ВСУ, специалисты провели окончательную сборку и полетные испытания беспилотников, указано в нем.
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Кроме того, установка боезарядов, полетного задания и запуск БПЛА осуществлялись неподалеку от Одессы и Кривого Рога.
"Данные факты, по оценкам российской стороны, подтверждают непосредственную вовлеченность США и Польши, осуществляющих в качестве де-факто сторон конфликта массированную военно-логистическую поддержку режима в Киеве, в подготовку и проведение совместных с ним террористических актов на территории Российской Федерации", — отметили авторы материала.
Украинские беспилотники с июля периодически пытаются атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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