12:24 16.12.2022 (обновлено: 16:05 16.12.2022)
Беспилотники, использованные для атак на Крым, изготовили в США
БПЛА, использованные для атак на Крым, изготовила американская компания SpektreWorks
Фото БПЛА, опубликованное на сайте американской компании SpektreWorks. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Украина использовала для атак на Крым беспилотники, изготовленные в США, говорится в материале компетентных органов, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Анализ электронных компонентов перехваченных БПЛА показал, что Киев также применял их для нападения на объекты инфраструктуры в Севастополе, Курской, Белгородской и Воронежской областях.
"Установлено, что авионика и станции управления беспилотников изготовлены американской фирмой SpektreWorks, которая произвела их первоначальную настройку и проверку в аэропорту города Скоттсдейл, штат Аризона", — говорится в материале.
Кроме того, установка боезарядов, полетного задания и запуск БПЛА осуществлялись неподалеку от Одессы и Кривого Рога.
"Данные факты, по оценкам российской стороны, подтверждают непосредственную вовлеченность США и Польши, осуществляющих в качестве де-факто сторон конфликта массированную военно-логистическую поддержку режима в Киеве, в подготовку и проведение совместных с ним террористических актов на территории Российской Федерации", — отметили авторы материала.
Украинские беспилотники с июля периодически пытаются атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.