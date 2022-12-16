https://ria.ru/20221216/bespilotniki-1839107342.html

Беспилотники, использованные для атак на Крым, изготовили в США

Беспилотники, использованные для атак на Крым, изготовили в США - РИА Новости, 16.12.2022

Беспилотники, использованные для атак на Крым, изготовили в США

Украина использовала для атак на Крым беспилотники, изготовленные в США, говорится в материале компетентных органов, поступившем в распоряжение РИА Новости. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T12:24

2022-12-16T12:24

2022-12-16T16:05

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Украина использовала для атак на Крым беспилотники, изготовленные в США, говорится в материале компетентных органов, поступившем в распоряжение РИА Новости.Анализ электронных компонентов перехваченных БПЛА показал, что Киев также применял их для нападения на объекты инфраструктуры в Севастополе, Курской, Белгородской и Воронежской областях.Позднее на территории Польши, в районе аэропорта Жешув, используемого США и НАТО как основной узел снабжения ВСУ, специалисты провели окончательную сборку и полетные испытания беспилотников, указано в нем.Кроме того, установка боезарядов, полетного задания и запуск БПЛА осуществлялись неподалеку от Одессы и Кривого Рога."Данные факты, по оценкам российской стороны, подтверждают непосредственную вовлеченность США и Польши, осуществляющих в качестве де-факто сторон конфликта массированную военно-логистическую поддержку режима в Киеве, в подготовку и проведение совместных с ним террористических актов на территории Российской Федерации", — отметили авторы материала.Украинские беспилотники с июля периодически пытаются атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221216/bpla-1839040503.html

https://ria.ru/20221214/zapad-1838665792.html

россия

сша

украина

республика крым

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, сша, украина, в мире, бпла, беспилотники, республика крым