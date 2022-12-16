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В отеле Берлина лопнул гигантский аквариум - РИА Новости, 16.12.2022
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Туризм
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В отеле Берлина лопнул гигантский аквариум
В отеле Берлина лопнул гигантский аквариум - РИА Новости, 16.12.2022
В отеле Берлина лопнул гигантский аквариум
Сотрудники пожарной службы Берлина в пятницу утром работают в отеле Dom Aquaree, где разбился цилиндрический аквариум высотой 16 метров, сейчас из него вытекает РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T13:23
2022-12-16T13:31
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БЕРЛИН, 16 дек - РИА Новости. Сотрудники пожарной службы Берлина в пятницу утром работают в отеле Dom Aquaree, где разбился цилиндрический аквариум высотой 16 метров, сейчас из него вытекает вода, сообщает Focus.de."В отеле Dom Aquaree находятся 100 сотрудников экстренной службы. Аквариум поврежден", – говорится в сообщении пожарной службы в Twitter.Полиция Берлина также информирует, что прибыла на место происшествия. По словам правоохранителей, вода из аквариума "вытекает на улицу". Жителей немецкой столицы призвали объезжать территорию. Примерно 350 постояльцев попросили покинуть отель.Вместе с водой из аквариума, который вмещает миллион литров, выплеснулись 1,5 тысячи рыб. Отмечается также, что два человека получили ранения.
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туризм, новости - туризм, берлин (город), туристы, отели
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Берлин (город), туристы, Отели
13:23 16.12.2022 (обновлено: 13:31 16.12.2022)
 
В отеле Берлина лопнул гигантский аквариум

Аквариум высотой 16 метров разбился в берлинском отеле, на месте пожарные и полиция

© AFP 2022 / John MacDougallСпасатели работают в берлинском отеле, где разбился цилиндрический аквариум
Спасатели работают в берлинском отеле, где разбился цилиндрический аквариум - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© AFP 2022 / John MacDougall
Спасатели работают в берлинском отеле, где разбился цилиндрический аквариум
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 16 дек - РИА Новости. Сотрудники пожарной службы Берлина в пятницу утром работают в отеле Dom Aquaree, где разбился цилиндрический аквариум высотой 16 метров, сейчас из него вытекает вода, сообщает Focus.de.
"В отеле Dom Aquaree находятся 100 сотрудников экстренной службы. Аквариум поврежден", – говорится в сообщении пожарной службы в Twitter.
Полиция Берлина также информирует, что прибыла на место происшествия. По словам правоохранителей, вода из аквариума "вытекает на улицу". Жителей немецкой столицы призвали объезжать территорию. Примерно 350 постояльцев попросили покинуть отель.
Вместе с водой из аквариума, который вмещает миллион литров, выплеснулись 1,5 тысячи рыб. Отмечается также, что два человека получили ранения.
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