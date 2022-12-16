https://ria.ru/20221216/berlin-1839086354.html
В отеле Берлина лопнул гигантский аквариум
В отеле Берлина лопнул гигантский аквариум - РИА Новости, 16.12.2022
В отеле Берлина лопнул гигантский аквариум
Сотрудники пожарной службы Берлина в пятницу утром работают в отеле Dom Aquaree, где разбился цилиндрический аквариум высотой 16 метров, сейчас из него вытекает РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T13:23
2022-12-16T13:23
2022-12-16T13:31
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БЕРЛИН, 16 дек - РИА Новости. Сотрудники пожарной службы Берлина в пятницу утром работают в отеле Dom Aquaree, где разбился цилиндрический аквариум высотой 16 метров, сейчас из него вытекает вода, сообщает Focus.de."В отеле Dom Aquaree находятся 100 сотрудников экстренной службы. Аквариум поврежден", – говорится в сообщении пожарной службы в Twitter.Полиция Берлина также информирует, что прибыла на место происшествия. По словам правоохранителей, вода из аквариума "вытекает на улицу". Жителей немецкой столицы призвали объезжать территорию. Примерно 350 постояльцев попросили покинуть отель.Вместе с водой из аквариума, который вмещает миллион литров, выплеснулись 1,5 тысячи рыб. Отмечается также, что два человека получили ранения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, берлин (город), туристы, отели
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Берлин (город), туристы, Отели
13:23 16.12.2022 (обновлено: 13:31 16.12.2022)
В отеле Берлина лопнул гигантский аквариум
Аквариум высотой 16 метров разбился в берлинском отеле, на месте пожарные и полиция