https://ria.ru/20221216/berlin-1839086354.html

В отеле Берлина лопнул гигантский аквариум

В отеле Берлина лопнул гигантский аквариум - РИА Новости, 16.12.2022

В отеле Берлина лопнул гигантский аквариум

Сотрудники пожарной службы Берлина в пятницу утром работают в отеле Dom Aquaree, где разбился цилиндрический аквариум высотой 16 метров, сейчас из него вытекает РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T13:23

2022-12-16T13:23

2022-12-16T13:31

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БЕРЛИН, 16 дек - РИА Новости. Сотрудники пожарной службы Берлина в пятницу утром работают в отеле Dom Aquaree, где разбился цилиндрический аквариум высотой 16 метров, сейчас из него вытекает вода, сообщает Focus.de."В отеле Dom Aquaree находятся 100 сотрудников экстренной службы. Аквариум поврежден", – говорится в сообщении пожарной службы в Twitter.Полиция Берлина также информирует, что прибыла на место происшествия. По словам правоохранителей, вода из аквариума "вытекает на улицу". Жителей немецкой столицы призвали объезжать территорию. Примерно 350 постояльцев попросили покинуть отель.Вместе с водой из аквариума, который вмещает миллион литров, выплеснулись 1,5 тысячи рыб. Отмечается также, что два человека получили ранения.

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Лана Баева

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