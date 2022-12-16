https://ria.ru/20221216/bayden-1839324080.html

Байден подписал недельный бюджет США, предотвратив "шатдаун"

Байден подписал недельный бюджет США, предотвратив "шатдаун" - РИА Новости, 16.12.2022

Байден подписал недельный бюджет США, предотвратив "шатдаун"

Президент США Джо Байден подписал недельный бюджет страны, не допустив прекращения работы федеральных органов власти из-за отсутствия средств, сообщил Белый... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T23:07

2022-12-16T23:07

2022-12-16T23:07

в мире

джо байден

сша

бюджет

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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал недельный бюджет страны, не допустив прекращения работы федеральных органов власти из-за отсутствия средств, сообщил Белый дом. Документ обеспечит финансирование правительства с 16 по 23 декабря, позволит избежать "шатдауна" и даст время законодателям на согласование полноценного бюджета на 2023 год. Бюджет был ранее утвержден обеими палатами конгресса.

https://ria.ru/20211203/ssha-1762067458.html

сша

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, джо байден, сша, бюджет