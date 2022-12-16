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Байден подписал недельный бюджет США, предотвратив "шатдаун" - РИА Новости, 16.12.2022
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Байден подписал недельный бюджет США, предотвратив "шатдаун"
Байден подписал недельный бюджет США, предотвратив "шатдаун" - РИА Новости, 16.12.2022
Байден подписал недельный бюджет США, предотвратив "шатдаун"
Президент США Джо Байден подписал недельный бюджет страны, не допустив прекращения работы федеральных органов власти из-за отсутствия средств, сообщил Белый... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T23:07
2022-12-16T23:07
в мире
джо байден
сша
бюджет
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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал недельный бюджет страны, не допустив прекращения работы федеральных органов власти из-за отсутствия средств, сообщил Белый дом. Документ обеспечит финансирование правительства с 16 по 23 декабря, позволит избежать "шатдауна" и даст время законодателям на согласование полноценного бюджета на 2023 год. Бюджет был ранее утвержден обеими палатами конгресса.
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в мире, джо байден, сша, бюджет
В мире, Джо Байден, США, Бюджет
23:07 16.12.2022
 
Байден подписал недельный бюджет США, предотвратив "шатдаун"

Байден подписал недельный бюджет США, не допустив прекращения работы органов власти

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал недельный бюджет страны, не допустив прекращения работы федеральных органов власти из-за отсутствия средств, сообщил Белый дом.
Документ обеспечит финансирование правительства с 16 по 23 декабря, позволит избежать "шатдауна" и даст время законодателям на согласование полноценного бюджета на 2023 год.
Бюджет был ранее утвержден обеими палатами конгресса.
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В миреДжо БайденСШАБюджет
 
 
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