12:15 16.12.2022 (обновлено: 13:49 16.12.2022)
СМИ: В Европе разочаровались в Байдене из-за назревающей торговой войны
The Independent: Евросоюз разочаровался в Джо Байдене из-за назревающей торговой войны
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Европейские власти разочаровались в политике президента США Джо Байдена, от которого в Брюсселе ожидали "перезагрузки" трансатлантических отношений, а получили угрозу торговой войны, написал обозреватель The Independent Раф Казер.
"В Европе уже идет конфликт. Торговая война — это то, что нам нужно меньше всего", — приводятся слова зампредседателя Еврокомиссии Маргрет Вестагер.
Особое непонимание у европейских стран вызывает американский закон "О сдерживании инфляции", который несправедливо ограничит местные компании, сужая для них выход на рынок Штатов, говорится в публикации.
"Хотя трансатлантические отношения должны были закрепить союз между ЕС и США на фоне противостояния с Россией и все более самоуверенным Китаем, многие признаки говорят о том, что между партнерами возник раскол, и он расширяется. Это тем удивительнее, что европейские лидеры два года назад приветствовали прибытие в Белый дом Байдена, считая, что оно обозначит возвращение к теплым отношениям и взаимным обязательствам после четырехлетнего периода сложных отношений при Дональде Трампе", — пояснил Казерт.
Журналист также заметил, что из-за крупного ущерба европейскому бизнесу Брюссель может обратиться с жалобой на США во Всемирную торговую организацию, организовать систему санкций, либо вступить в полноценную "войну субсидий".
Закон, подписанный Байденом в августе, предусматривает, расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке. Документ выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.
В ЕС назвали этот акт дискриминацией по отношению к товарам, импортируемым из других стран. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что не исключает введения ответных мер, если США не пересмотрят меры поддержки бизнеса, прописанные в законе о сокращении инфляции.