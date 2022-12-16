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СМИ: В Европе разочаровались в Байдене из-за назревающей торговой войны - РИА Новости, 16.12.2022
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СМИ: В Европе разочаровались в Байдене из-за назревающей торговой войны
СМИ: В Европе разочаровались в Байдене из-за назревающей торговой войны - РИА Новости, 16.12.2022
СМИ: В Европе разочаровались в Байдене из-за назревающей торговой войны
Европейские власти разочаровались в политике президента США Джо Байдена, от которого в Брюсселе ожидали "перезагрузки" трансатлантических отношений, а получили... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T12:15
2022-12-16T13:49
в мире
цены на нефть
джо байден
дональд трамп
маргрет вестагер
сша
брюссель
европа
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Европейские власти разочаровались в политике президента США Джо Байдена, от которого в Брюсселе ожидали "перезагрузки" трансатлантических отношений, а получили угрозу торговой войны, написал обозреватель The Independent Раф Казер.Особое непонимание у европейских стран вызывает американский закон "О сдерживании инфляции", который несправедливо ограничит местные компании, сужая для них выход на рынок Штатов, говорится в публикации."Хотя трансатлантические отношения должны были закрепить союз между ЕС и США на фоне противостояния с Россией и все более самоуверенным Китаем, многие признаки говорят о том, что между партнерами возник раскол, и он расширяется. Это тем удивительнее, что европейские лидеры два года назад приветствовали прибытие в Белый дом Байдена, считая, что оно обозначит возвращение к теплым отношениям и взаимным обязательствам после четырехлетнего периода сложных отношений при Дональде Трампе", — пояснил Казерт.Журналист также заметил, что из-за крупного ущерба европейскому бизнесу Брюссель может обратиться с жалобой на США во Всемирную торговую организацию, организовать систему санкций, либо вступить в полноценную "войну субсидий".Закон, подписанный Байденом в августе, предусматривает, расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке. Документ выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.В ЕС назвали этот акт дискриминацией по отношению к товарам, импортируемым из других стран. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что не исключает введения ответных мер, если США не пересмотрят меры поддержки бизнеса, прописанные в законе о сокращении инфляции.
https://ria.ru/20221216/kitay-1838986163.html
https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839038692.html
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в мире, цены на нефть, джо байден, дональд трамп, маргрет вестагер, сша, брюссель, европа, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Цены на нефть, Джо Байден, Дональд Трамп, Маргрет Вестагер, США, Брюссель, Европа, Еврокомиссия, Евросоюз
12:15 16.12.2022 (обновлено: 13:49 16.12.2022)
 
СМИ: В Европе разочаровались в Байдене из-за назревающей торговой войны

The Independent: Евросоюз разочаровался в Джо Байдене из-за назревающей торговой войны

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Европейские власти разочаровались в политике президента США Джо Байдена, от которого в Брюсселе ожидали "перезагрузки" трансатлантических отношений, а получили угрозу торговой войны, написал обозреватель The Independent Раф Казер.

"В Европе уже идет конфликт. Торговая война — это то, что нам нужно меньше всего", — приводятся слова зампредседателя Еврокомиссии Маргрет Вестагер.

Особое непонимание у европейских стран вызывает американский закон "О сдерживании инфляции", который несправедливо ограничит местные компании, сужая для них выход на рынок Штатов, говорится в публикации.
"Хотя трансатлантические отношения должны были закрепить союз между ЕС и США на фоне противостояния с Россией и все более самоуверенным Китаем, многие признаки говорят о том, что между партнерами возник раскол, и он расширяется. Это тем удивительнее, что европейские лидеры два года назад приветствовали прибытие в Белый дом Байдена, считая, что оно обозначит возвращение к теплым отношениям и взаимным обязательствам после четырехлетнего периода сложных отношений при Дональде Трампе", — пояснил Казерт.
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Журналист также заметил, что из-за крупного ущерба европейскому бизнесу Брюссель может обратиться с жалобой на США во Всемирную торговую организацию, организовать систему санкций, либо вступить в полноценную "войну субсидий".
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Закон, подписанный Байденом в августе, предусматривает, расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке. Документ выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.
В ЕС назвали этот акт дискриминацией по отношению к товарам, импортируемым из других стран. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что не исключает введения ответных мер, если США не пересмотрят меры поддержки бизнеса, прописанные в законе о сокращении инфляции.
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В миреЦены на нефтьДжо БайденДональд ТрампМаргрет ВестагерСШАБрюссельЕвропаЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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